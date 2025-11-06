Refuerzo para jubilados noviembre 2025: el bono de ANSES de hasta $40.000, explicado paso a paso

Con el calendario de pagos de noviembre ya confirmado, los jubilados que cobran la mínima recibirán este mes distintos bonos adicionales. Estos refuerzos se suman al aumento en los haberes dispuesto por ANSES para diversos grupos.
Con el calendario de pagos de noviembre ya confirmado, los jubilados que cobran la mínima recibirán este mes distintos bonos adicionales. Estos refuerzos se suman al aumento en los haberes dispuesto por ANSES para diversos grupos.
A la par, el organismo previsional continúa con los pagos regulares de noviembre, que incluyen tanto el incremento correspondiente por movilidad como los extras destinados a beneficiarios de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.
A partir del aumento del 2,1%, el haber mínimo jubilatorio pasa de $326.298,38 a $333.150,65. Si se mantiene vigente el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascenderá a $403.150,65.
El Ejecutivo prevé mantener este refuerzo durante noviembre para compensar la pérdida de poder adquisitivo, hasta que los futuros aumentos por movilidad consoliden los ingresos reales.
Por su parte, los jubilados con haberes superiores percibirán también un aumento proporcional del 2,1%, según los nuevos valores publicados por el organismo previsional.
El incremento alcanza además a los beneficiarios de la:
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)
Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez
Madres de 7 hijos que cobran una PNC
El bono de $70.000 se paga automáticamente a:
Jubilados que cobran la mínima
Beneficiarios de PUAM
Pensiones No Contributivas
Madres de 7 hijos con PNC
La acreditación se realiza junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.
El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la jubilación o pensión.
Además del refuerzo principal de $70.000, algunos jubilados y pensionados reciben un mini bono adicional de hasta $40.000, destinado a compensar diferencias en los haberes que no alcanzan el total de referencia de $403.150.
El monto del bono se ajusta de forma variable y proporcional:
Cobran el bono completo de $70.000: Jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo ($333.150).
Ingreso total: $403.150.
Cobran un bono variable de menor valor (entre $1 y $69.999): Jubilados y pensionados cuyos haberes están entre $333.150 y $403.150.
Por ejemplo: si cobrás $363.150, recibirás $40.000 extra.
No cobran bono: Jubilados que superen los $403.150 de haber mensual total.
De este modo, el mini bono de $40.000 actúa como un refuerzo parcial para quienes no llegan al tope establecido por el Gobierno y permite que todos los beneficiarios de ingresos bajos alcancen el mismo piso de $403.150.
El calendario de pagos para jubilaciones y pensiones de noviembre fue confirmado por ANSES.
Las fechas varían según el monto y la terminación del DNI del beneficiario.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Los pagos se realizan de forma automática en las cuentas bancarias habituales y pueden verificarse desde Mi ANSES o la app oficial del organismo.
El Gobierno mantiene el bono mensual de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.
Este refuerzo también se aplica en noviembre de 2025, sin cambios en los montos, aunque con actualización de los topes.
Con la suba del haber mínimo, el requisito de ingresos queda definido así:
Cobran el bono completo de $70.000: Quienes perciben hasta $333.150,65.
Cobran un bono variable de menor valor (entre $1 y $70.000): Quienes perciben entre $333.150,65 y $403.150,65.
No cobran bono: Quienes superan los $403.150,65.
En resumen, el mini bono de $40.000 funciona como monto complementario para jubilados que no llegan al total de referencia, garantizando un piso mínimo de ingresos durante noviembre.
Además de los bonos y aumentos para jubilados, ANSES mantiene otros programas sociales que también se acreditan este mes:
Asignación Universal por Hijo (AUH): con aumento del 2,1%, llega a $119.713,23 por hijo.
Tarjeta Alimentar: se mantiene en $52.250, $81.936 y $108.062 según cantidad de hijos.
Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.162 para embarazadas y familias con hijos menores de 3 años.
Todos estos beneficios se depositan junto con los haberes en las fechas correspondientes según el calendario de ANSES.