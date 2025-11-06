Refuerzo para jubilados noviembre 2025: el bono de ANSES de hasta $40.000, explicado paso a paso

Por su parte, los jubilados con haberes superiores percibirán también un aumento proporcional del 2,1%, según los nuevos valores publicados por el organismo previsional.

El incremento alcanza además a los beneficiarios de la:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez

Madres de 7 hijos que cobran una PNC

Quiénes reciben el refuerzo de ANSES

El bono de $70.000 se paga automáticamente a:

Jubilados que cobran la mínima

Beneficiarios de PUAM

Pensiones No Contributivas

Madres de 7 hijos con PNC

La acreditación se realiza junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

El pago se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la jubilación o pensión.

Minibono de $40.000: el extra que pocos conocen

Además del refuerzo principal de $70.000, algunos jubilados y pensionados reciben un mini bono adicional de hasta $40.000, destinado a compensar diferencias en los haberes que no alcanzan el total de referencia de $403.150.

ANSES_AUH

El monto del bono se ajusta de forma variable y proporcional:

Cobran el bono completo de $70.000 : Jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo ($333.150). Ingreso total: $403.150.

Cobran un bono variable de menor valor (entre $1 y $69.999) : Jubilados y pensionados cuyos haberes están entre $333.150 y $403.150. Por ejemplo: si cobrás $363.150 , recibirás $40.000 extra .

No cobran bono: Jubilados que superen los $403.150 de haber mensual total.

De este modo, el mini bono de $40.000 actúa como un refuerzo parcial para quienes no llegan al tope establecido por el Gobierno y permite que todos los beneficiarios de ingresos bajos alcancen el mismo piso de $403.150.

Fechas de cobro de jubilados ANSES noviembre 2025

El calendario de pagos para jubilaciones y pensiones de noviembre fue confirmado por ANSES.

Las fechas varían según el monto y la terminación del DNI del beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Los pagos se realizan de forma automática en las cuentas bancarias habituales y pueden verificarse desde Mi ANSES o la app oficial del organismo.

AUH_ANSES

Bono para jubilados de ANSES: montos y requisitos actualizados

El Gobierno mantiene el bono mensual de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Este refuerzo también se aplica en noviembre de 2025, sin cambios en los montos, aunque con actualización de los topes.

Con la suba del haber mínimo, el requisito de ingresos queda definido así:

Cobran el bono completo de $70.000: Quienes perciben hasta $333.150,65 .

Cobran un bono variable de menor valor (entre $1 y $70.000): Quienes perciben entre $333.150,65 y $403.150,65 .

No cobran bono: Quienes superan los $403.150,65.

En resumen, el mini bono de $40.000 funciona como monto complementario para jubilados que no llegan al total de referencia, garantizando un piso mínimo de ingresos durante noviembre.

Otros beneficios activos en noviembre

Además de los bonos y aumentos para jubilados, ANSES mantiene otros programas sociales que también se acreditan este mes:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : con aumento del 2,1%, llega a $119.713,23 por hijo .

Tarjeta Alimentar : se mantiene en $52.250, $81.936 y $108.062 según cantidad de hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.162 para embarazadas y familias con hijos menores de 3 años.

Todos estos beneficios se depositan junto con los haberes en las fechas correspondientes según el calendario de ANSES.