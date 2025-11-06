ANSES confirma para AUH la continuidad de la Tarjeta Alimentar y activa un aumento en noviembre

Montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos son los siguientes:

Familias con 1 hijo : $52.250

Familias con 2 hijos : $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este beneficio se deposita de manera automática y solo puede utilizarse para la compra de alimentos en comercios habilitados.

Quiénes pueden cobrar la AUH

Madre, padre o tutor con menores a cargo

Desocupados

Trabajadores informales

Empleadas de casas particulares

Monotributista social

Hijos hasta 18 años, sin límite en casos de discapacidad con CUD vigente.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el retenido

Se realiza online en Mi ANSES o presencial sin turno. Se debe cargar formulario completo con certificación de salud y educación. Al aprobar el trámite, ANSES liquida el acumulado anual.