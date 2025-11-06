En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES confirma para AUH la continuidad de la Tarjeta Alimentar y activa un aumento en noviembre

ANSES confirma actualización para AUH en noviembre y define pagos, montos retenidos y acreditación adicional por Tarjeta Alimentar. La suba se aplica por movilidad basada en inflación medida por INDEC.

ANSES AUH noviembre aplica incremento del 2,1 por ciento, fijado por la fórmula de movilidad que acompaña la evolución del IPC. El valor bruto asciende a $119.714,29, con un pago mensual del 80 por ciento, equivalente a $95.771,43.

El 20 por ciento retenido, de $23.942,86, se cobra una vez presentada la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025. Este requisito permite mantener el beneficio activo y acceder al monto retenido acumulado del año previo.

Además, se mantiene la acreditación de Tarjeta Alimentar, que otorga entre $52.250 y $108.062 según cantidad de hijos, y se deposita en la misma cuenta de la prestación.

Cuánto cobra AUH en noviembre con la actualización

  • AUH total: $119.714,29

  • Pago mensual del 80 por ciento: $95.771,43

  • Retenido del 20 por ciento: $23.942,86

  • AUH discapacidad: $389.808,61

Con Tarjeta Alimentar, el ingreso total supera $148.021,43 para familias con un hijo.

Montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos son los siguientes:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este beneficio se deposita de manera automática y solo puede utilizarse para la compra de alimentos en comercios habilitados.

Quiénes pueden cobrar la AUH

  • Madre, padre o tutor con menores a cargo

  • Desocupados

  • Trabajadores informales

  • Empleadas de casas particulares

  • Monotributista social

Hijos hasta 18 años, sin límite en casos de discapacidad con CUD vigente.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el retenido

Se realiza online en Mi ANSES o presencial sin turno. Se debe cargar formulario completo con certificación de salud y educación. Al aprobar el trámite, ANSES liquida el acumulado anual.

