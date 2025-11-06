ANSES AUH noviembre aplica incremento del 2,1 por ciento, fijado por la fórmula de movilidad que acompaña la evolución del IPC. El valor bruto asciende a $119.714,29, con un pago mensual del 80 por ciento, equivalente a $95.771,43.
ANSES confirma actualización para AUH en noviembre y define pagos, montos retenidos y acreditación adicional por Tarjeta Alimentar. La suba se aplica por movilidad basada en inflación medida por INDEC.
ANSES confirma para AUH la continuidad de la Tarjeta Alimentar y activa un aumento en noviembre
ANSES AUH noviembre aplica incremento del 2,1 por ciento, fijado por la fórmula de movilidad que acompaña la evolución del IPC. El valor bruto asciende a $119.714,29, con un pago mensual del 80 por ciento, equivalente a $95.771,43.
El 20 por ciento retenido, de $23.942,86, se cobra una vez presentada la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025. Este requisito permite mantener el beneficio activo y acceder al monto retenido acumulado del año previo.
Además, se mantiene la acreditación de Tarjeta Alimentar, que otorga entre $52.250 y $108.062 según cantidad de hijos, y se deposita en la misma cuenta de la prestación.
AUH total: $119.714,29
Pago mensual del 80 por ciento: $95.771,43
Retenido del 20 por ciento: $23.942,86
AUH discapacidad: $389.808,61
Con Tarjeta Alimentar, el ingreso total supera $148.021,43 para familias con un hijo.
Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos son los siguientes:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 hijos o más: $108.062
Este beneficio se deposita de manera automática y solo puede utilizarse para la compra de alimentos en comercios habilitados.
Madre, padre o tutor con menores a cargo
Desocupados
Trabajadores informales
Empleadas de casas particulares
Monotributista social
Hijos hasta 18 años, sin límite en casos de discapacidad con CUD vigente.
Se realiza online en Mi ANSES o presencial sin turno. Se debe cargar formulario completo con certificación de salud y educación. Al aprobar el trámite, ANSES liquida el acumulado anual.