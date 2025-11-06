En vivo Radio La Red
Cuánto cobran los jubilados de ANSES de la mínima en noviembre 2025: montos actualizados

ANSES aplica aumento y refuerzo para jubilados en noviembre y establece nuevos valores para haberes mínimos, máximos y prestaciones vinculadas. Los montos actualizados y el pago con bono quedan definidos en resoluciones oficiales.

ANSES jubilados noviembre confirma actualización en haberes y pago de refuerzo, según lo publicado en el Boletín Oficial. La suba corresponde al incremento del 2,1 por ciento, ajustado por la movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor.

ANSES confirma un refuerzo y aumento para JUBILADOS en noviembre 2025

Con esta actualización, el haber mínimo pasa a $333.085,39, mientras que quienes cobran el mínimo continúan recibiendo el refuerzo mensual y alcanzan $403.058,39. El beneficio se mantiene para titulares de PUAM y PNC, siempre que el ingreso final no supere $403.150.

El esquema de incremento mensual y bono complementario se mantiene mientras continúe vigente el mecanismo de movilidad. Además, ANSES actualiza topes previsionales y montos de otras prestaciones relacionadas con el sistema de Seguridad Social.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con aumento

El haber mínimo queda en $333.085,39, mientras que el máximo asciende a $2.241.349,35. El refuerzo se aplica de manera completa sobre la mínima, totalizando $403.058,39. Los jubilados con ingresos menores a $403.150 reciben un plus proporcional hasta alcanzar ese piso.

Quiénes reciben el bono junto al haber jubilatorio

El refuerzo corresponde a:

  • Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • Titulares de PUAM, llegando a $336.468,31 final

  • Beneficiarios de PNC, con base en $233.252 y plus hasta $403.150

Si el haber supera $403.150, no se aplica refuerzo.

Montos para PUAM, PNC y otras prestaciones con aumento

Los haberes previsionales y asignaciones se actualizaron en noviembre. La jubilación mínima quedó en $333.085,39, mientras que la PUAM pasó a $266.468,31 y las PNC quedaron fijadas en $233.252.

En el caso del haber máximo, el monto actualizado asciende a $2.241.349,35.

La actualización también impacta en asignaciones familiares, nacimiento, adopción, matrimonio y asignación por hijo con discapacidad, con ajustes según zona y escalas de ingresos vigentes.

Cómo sigue la actualización mensual para jubilados

El esquema de movilidad continúa con ajuste mensual basado en IPC. La continuidad del refuerzo mensual se mantiene hasta nueva disposición del Poder Ejecutivo. Las liquidaciones se acreditan automáticamente en la misma cuenta bancaria de cada titular.

