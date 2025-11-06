jubilados Cuánto cobran los jubilados de ANSES de la mínima en noviembre 2025: montos actualizados

Quiénes reciben el bono junto al haber jubilatorio

El refuerzo corresponde a:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Titulares de PUAM , llegando a $336.468,31 final

Beneficiarios de PNC, con base en $233.252 y plus hasta $403.150

Si el haber supera $403.150, no se aplica refuerzo.

Montos para PUAM, PNC y otras prestaciones con aumento

Los haberes previsionales y asignaciones se actualizaron en noviembre. La jubilación mínima quedó en $333.085,39, mientras que la PUAM pasó a $266.468,31 y las PNC quedaron fijadas en $233.252.

En el caso del haber máximo, el monto actualizado asciende a $2.241.349,35.

La actualización también impacta en asignaciones familiares, nacimiento, adopción, matrimonio y asignación por hijo con discapacidad, con ajustes según zona y escalas de ingresos vigentes.

Cómo sigue la actualización mensual para jubilados

El esquema de movilidad continúa con ajuste mensual basado en IPC. La continuidad del refuerzo mensual se mantiene hasta nueva disposición del Poder Ejecutivo. Las liquidaciones se acreditan automáticamente en la misma cuenta bancaria de cada titular.