ANSES confirmó aumento de AUH: nuevo monto y cómo tramitar el extra

AUH: $132.813

AUH por discapacidad: $432.461

Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814

El esquema de pago contempla la acreditación mensual del 80% y la retención del 20%, que se libera tras la validación de los requisitos anuales.

Para consultar liquidaciones y fechas de cobro, los titulares deben ingresar a la plataforma oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Cómo impactó la inflación en la AUH durante el último año?

En términos reales, el monto de la AUH muestra una mejora interanual del 1,9%, considerando la inflación acumulada. No obstante, al incorporar el complemento de la Tarjeta Alimentar —que permanece en $52.250 para un hijo desde junio de 2024— el ingreso total registra una caída real del 6,7%.

Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, el valor actual de la AUH se ubica 101,5% por encima en términos reales. Al sumar la prestación alimentaria, la mejora se reduce al 40,8%.

La modificación del esquema de movilidad aplicada desde abril de 2024 estableció actualizaciones mensuales según el índice de precios informado por el INDEC.

AUH: ¿qué pasa si no presento la Libreta antes del 31 de marzo?

ANSES advirtió que quienes no presenten la Libreta AUH antes del 31 de marzo de 2026 perderán el derecho a cobrar el 20% retenido correspondiente a 2024, aunque hayan percibido la asignación mensual con normalidad.

El trámite se realiza de forma digital:

Ingresar a Mi ANSES.

Ir a “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.

Verificar los datos.

Generar e imprimir el formulario.

Completarlo en la escuela y centro de salud.

Subir la imagen en formato JPG (menos de 3 MB).

El proceso queda finalizado cuando el sistema envía la constancia de carga.

¿Quiénes pueden cobrar la AUH y cuáles son los requisitos?

La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales y empleados del servicio doméstico con hijos menores de 18 años. En casos de discapacidad, no hay límite de edad.

Entre los requisitos se encuentran:

DNI vigente del titular y del menor.

Acreditación anual de escolaridad.

Cumplimiento del calendario de vacunación.

Actualización de datos personales en ANSES.

Además de la AUH, los incrementos de marzo alcanzan a otras prestaciones como Ayuda Escolar Anual y asignaciones por nacimiento y adopción.