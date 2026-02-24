Todos los valores de ANSES para marzo 2026: jubilaciones, pensiones y asignaciones

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 Con bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 Con bono: $328.720,62

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 Con bono: $439.600,88

De esta manera, el refuerzo vuelve a ser clave para garantizar un piso de ingresos en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero

Bono de $70.000: quiénes lo cobran en marzo

El refuerzo extraordinario se otorgará a:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Madres de siete hijos con pensión

Quienes cobren más que la mínima lo recibirán de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado por ANSES.

Asignaciones familiares SUAF: nuevos montos

Las asignaciones del sistema para trabajadores registrados también se actualizan:

Asignación por hijo (primer rango): $66.414

Asignación prenatal: $66.414

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por adopción: $462.845

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por cónyuge: $16.113

Estos valores corresponden al primer tramo de ingresos y varían según el salario del grupo familiar.

AUH en marzo 2026: monto total y cuánto se cobra en mano

La Asignación Universal por Hijo también se actualiza:

AUH: $132.814 Con retención del 20%: $106.251,20

AUH por discapacidad: $432.461 Pago directo: $345.968,80



Como ocurre habitualmente, el 20% retenido se paga cuando se presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El beneficio destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes sube a:

$50.094

Este monto se deposita de manera automática junto con la asignación.

Tarjeta Alimentar: qué pasa en marzo

En esta oportunidad, no tendrá actualización y continuará con los valores vigentes, sin cambios.

Movilidad por inflación: cómo funciona el nuevo esquema

Desde 2024, los haberes se ajustan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto genera:

Aumentos más frecuentes

Incrementos atados directamente a la inflación

Pérdida de los ajustes trimestrales tradicionales

El objetivo del Gobierno es que los ingresos previsionales no queden retrasados frente a la suba de precios, aunque el impacto real depende de la evolución del costo de vida.

Un piso previsional que supera los $439.000

Con el bono incluido, la jubilación mínima en marzo superará los $439.000.

Se trata de un dato central dentro del esquema de ingresos del sistema previsional, ya que: