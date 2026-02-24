En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
marzo
Previsional

Todos los valores de ANSES para marzo 2026: jubilaciones, pensiones y asignaciones

Con la nueva fórmula de movilidad atada al IPC, millones de beneficiarios verán modificados sus ingresos desde marzo. El detalle de cuánto se cobra en cada prestación.

Todos los valores de ANSES para marzo 2026: jubilaciones, pensiones y asignaciones

El organismo estatal confirmó el nuevo esquema de montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento será del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el último dato del IPC. Además, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, una herramienta que busca sostener el poder de compra frente a la suba de precios.

La actualización impacta en jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF y beneficiarios de pensiones no contributivas, que verán acreditados los nuevos valores durante el tercer mes del año.

Aumento de ANSES en marzo 2026: cuánto cobran los jubilados y pensionados

Con el ajuste del 2,9%, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $369.600,88

    • Con bono: $439.600,88

  • Jubilación máxima: $2.487.063,95

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

    • Con bono: $365.680,70

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62

    • Con bono: $328.720,62

  • PNC para madres de siete hijos: $369.600,88

    • Con bono: $439.600,88

    • De esta manera, el refuerzo vuelve a ser clave para garantizar un piso de ingresos en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

    Bono de $70.000: quiénes lo cobran en marzo

    El refuerzo extraordinario se otorgará a:

    • Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

    • Titulares de la PUAM

    • Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

    • Madres de siete hijos con pensión

    Quienes cobren más que la mínima lo recibirán de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado por ANSES.

    Asignaciones familiares SUAF: nuevos montos

    Las asignaciones del sistema para trabajadores registrados también se actualizan:

    • Asignación por hijo (primer rango): $66.414

    • Asignación prenatal: $66.414

    • Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

    • Asignación por nacimiento: $77.414

    • Asignación por adopción: $462.845

    • Asignación por matrimonio: $115.913

    • Asignación por cónyuge: $16.113

    Estos valores corresponden al primer tramo de ingresos y varían según el salario del grupo familiar.

    AUH en marzo 2026: monto total y cuánto se cobra en mano

    La Asignación Universal por Hijo también se actualiza:

    • AUH: $132.814

      • Con retención del 20%: $106.251,20

    • AUH por discapacidad: $432.461

      • Pago directo: $345.968,80

    Como ocurre habitualmente, el 20% retenido se paga cuando se presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

    Complemento Leche del Plan de los Mil Días

    El beneficio destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes sube a:

    • $50.094

    Este monto se deposita de manera automática junto con la asignación.

    Tarjeta Alimentar: qué pasa en marzo

    En esta oportunidad, no tendrá actualización y continuará con los valores vigentes, sin cambios.

    Movilidad por inflación: cómo funciona el nuevo esquema

    Desde 2024, los haberes se ajustan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

    Esto genera:

    • Aumentos más frecuentes

    • Incrementos atados directamente a la inflación

    • Pérdida de los ajustes trimestrales tradicionales

    El objetivo del Gobierno es que los ingresos previsionales no queden retrasados frente a la suba de precios, aunque el impacto real depende de la evolución del costo de vida.

    Un piso previsional que supera los $439.000

    Con el bono incluido, la jubilación mínima en marzo superará los $439.000.

    Se trata de un dato central dentro del esquema de ingresos del sistema previsional, ya que:

    • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo

    • El bono sigue siendo determinante en el ingreso final

