Todos los valores de ANSES para marzo 2026: jubilaciones, pensiones y asignaciones
Con la nueva fórmula de movilidad atada al IPC, millones de beneficiarios verán modificados sus ingresos desde marzo. El detalle de cuánto se cobra en cada prestación.
Todos los valores de ANSES para marzo 2026: jubilaciones, pensiones y asignaciones
El organismo estatal confirmó el nuevo esquema de montos parajubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento será del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el último dato del IPC. Además, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, una herramienta que busca sostener el poder de compra frente a la suba de precios.