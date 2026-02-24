¡Sin filtro! Barby Silenzi destrozó a la supuesta amante de El Polaco: "Gronchísima"

El Polaco volvió a ser tema de conversación en redes sociales por una foto que desató rumores de infidelidad, pero esta vez fue Barby Silenzi quien salió a dar su versión y lo hizo con humor y sin filtro.
EN Puro Show (El Trece), la bailarina aclaró la situación y dejó en claro que todo se trataba de una confusión. “Ay, me río sola porque esa foto se la sacó cuando estábamos en Las Vegas. Justo yo me estaba bañando y él se estaba sacando fotos, así que nada, me mato de la risa”, contó en un audio que envió a la panelista Pochi.
La periodista también compartió los mensajes que intercambió con Silenzi, donde la pareja del cantante se refirió a la fan con la que lo habían vinculado. “¿Y esa? Es una fan gronchísima”, disparó al ver las imágenes que circulaban.
Con la misma sinceridad, Barby agregó: “Si yo me tuviera que preocupar por cada foto que se saca con minas que lo van a ver, estaría internada reloca”.
De esta manera, dejó en claro que no le da importancia a los rumores y que la relación con El Polaco atraviesa un buen momento, pese a las especulaciones que suelen aparecer en torno a ellos.
El Polaco explotó contra los rumores que circularon en redes sociales y decidió ponerle fin a las especulaciones con un mensaje directo. “No soy de aclarar giladas pero me tienen los huevos llenos”, lanzó furioso, en referencia a una foto que lo mostraba en un baño y en la que se veía un pie femenino desde la bañadera.
La imagen reavivó las versiones sobre una supuesta amante, pero el cantante fue tajante: “Buen día para todos. No soy de aclarar giladas pero me tienen los huevos llenos. El piecito que se ve en en la foto que dicen que supuestamente es de mi amante jajajaja es de Barby Silenzi”.
El artista explicó que la foto en cuestión no era reciente, sino “una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones”. Y agregó que decidió aclarar la situación “más que nada para que los boludos dejen de hablar giladas”. Con ironía, reflexionó: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con un fondo de un pie y amantes, apenas puedo con una”.
Para cerrar su descargo, dejó un mensaje positivo y buscó terminar con cualquier sospecha de infidelidad: “Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios”.
Cabe recordar que hace poco El Polaco y Barby Silenzi compartieron unas vacaciones soñadas en los parques de Disney junto a su hija Abril. Allí se mostraron felices y unidos, después de atravesar varias crisis en los últimos años, consolidando la relación que mantienen desde hace más de una década.