Se viralizó el fuerte video de Eduardo Carrera que lo dejó afuera de Gran Hermano hace 23 años

Sin embargo, más de dos décadas después, decidió inscribirse nuevamente para esta edición especial. La producción evaluó su postulación y resolvió darle una nueva oportunidad en el marco de la Generación Dorada.

En su video de presentación, el participante expresó: “Soy Eduardo Carrera y hace más de 20 años yo estuve en la casa de Gran Hermano. Hoy vengo por mi revancha. No tengo victorias significativas, pero se sorprenderían con la cantidad de derrotas que logré sobrevivir”.

Además, dejó en claro cuál será su estrategia: “Espero que la experiencia me ayude para poder llegar hasta lo máximo y hasta el final. Seguramente aportaré humor y lo usaré como escudo. El que ríe último piensa mejor”.

En sus primeros minutos dentro de la casa, Eduardo Carrera se mostró particularmente cercano a Andrea del Boca. Incluso, según comentó ante sus compañeros de habitación, tendría intenciones de acercarse aún más durante la primera fiesta temática, ya que confesó sentirse muy atraído por la reconocida actriz de las telenovelas argentinas.

Cuál fue el primer problema de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada

El ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada este lunes no pasó inadvertido y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La actriz sorprendió al sumarse al reality de Telefe y, fiel a su estilo frontal, explicó sin vueltas qué la motivó a aceptar el desafío. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, espero ganar en buena ley”, expresó apenas cruzó la puerta, dejando en claro que no llegó solo para mirar desde afuera. Además, reconoció que sigue el programa y que es fanática del formato.

La intérprete fue la primera en entrar a la casa y tuvo un rol protagónico durante toda la noche, ya que fue recibiendo uno a uno a los nuevos participantes. En ese contexto, mientras comenzaban a instalarse y a elegir sus camas, compartió con sus compañeras un detalle muy personal que no tardó en llamar la atención.

Ya ubicada en la habitación rosa y en plena charla con el grupo de chicas, Andrea del Boca explicó el motivo detrás de su elección estratégica. Optó por una cama cercana a la puerta y no dudó en contar la razón. “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”, se la escuchó decir con total naturalidad, generando un clima distendido en el cuarto.

Por ahora, ninguna de las participantes manifestó incomodidad ni puso objeciones a su decisión. Sin embargo, como suele suceder en cada edición del reality, la armonía inicial podría verse alterada con el paso de los días. La convivencia intensiva, el encierro y las diferencias de personalidad suelen provocar tensiones desde las primeras jornadas.

En esta temporada, además, la dinámica de la casa tiene una particularidad: los dormitorios cuentan con salida directa al living-comedor, a diferencia de ediciones anteriores en las que desembocaban en un pasillo. Un detalle no menor que podría influir en el descanso —o la falta de él— y que, combinado con los hábitos nocturnos de los jugadores, promete convertirse en un factor clave dentro del juego.