Se viralizó el fuerte video de Eduardo Carrera que lo dejó afuera de Gran Hermano hace 23 años
Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano y entre las sorpresas en la elección de los participantes, llamó la atención la vuelta de Eduardo Carrera quien hace más de dos décadas se fue del juego en medio de un escándalo. Mirá.
24 feb 2026, 14:50
El lunes 23 de febrero se puso en marcha la edición 2026 de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, una temporada que llega bajo el nombre de Generación Dorada. La etiqueta no es casual: además de celebrar la extensa trayectoria del reality en la televisión argentina, la producción apostó a convocar una mixtura de personajes: desde famosos como Andrea del Boca o Divina Gloria, pasando por los tan de moda influencers, hasta personajes que ya formaron parte de la historia del ciclo.
Así, luego del ingreso de Emanuel Di Giogia, recordado por su participación en 2011, la gala de estreno guardaba una sorpresa más. Sobre el cierre del programa se confirmó que otro exjugador volvería a cruzar la puerta de la casa: Eduardo Carrera, quien hace 23 años fue expulsado tras un fuerte y violento episodio ocurrido en el patio junto a Romina Orthusteguy.
En aquella edición, marcada por reiteradas peleas de pareja, la tensión escaló cuando el participante, en medio de una discusión, salió al exterior y arrojó una copa contra el piso. Previamente, también había protagonizado un momento de enojo luego de que lo empujaran a la pileta y se le arruinaran los cigarrillos. La situación generó preocupación tanto dentro como fuera del programa.
El comportamiento de Eduardo Carrera provocó un fuerte rechazo entre sus compañeros y en la audiencia, que incluso llegó a manifestar temor por la integridad de Romina Orthusteguy. Con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado en redes sociales al apodo de “el violento de Gran Hermano 3”.
Sin embargo, más de dos décadas después, decidió inscribirse nuevamente para esta edición especial. La producción evaluó su postulación y resolvió darle una nueva oportunidad en el marco de la Generación Dorada.
En su video de presentación, el participante expresó: “Soy Eduardo Carrera y hace más de 20 años yo estuve en la casa de Gran Hermano. Hoy vengo por mi revancha. No tengo victorias significativas, pero se sorprenderían con la cantidad de derrotas que logré sobrevivir”.
Además, dejó en claro cuál será su estrategia: “Espero que la experiencia me ayude para poder llegar hasta lo máximo y hasta el final. Seguramente aportaré humor y lo usaré como escudo. El que ríe último piensa mejor”.
En sus primeros minutos dentro de la casa, Eduardo Carrera se mostró particularmente cercano a Andrea del Boca. Incluso, según comentó ante sus compañeros de habitación, tendría intenciones de acercarse aún más durante la primera fiesta temática, ya que confesó sentirse muy atraído por la reconocida actriz de las telenovelas argentinas.
Cuál fue el primer problema de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada
El ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada este lunes no pasó inadvertido y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. La actriz sorprendió al sumarse al reality de Telefe y, fiel a su estilo frontal, explicó sin vueltas qué la motivó a aceptar el desafío. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, espero ganar en buena ley”, expresó apenas cruzó la puerta, dejando en claro que no llegó solo para mirar desde afuera. Además, reconoció que sigue el programa y que es fanática del formato.
La intérprete fue la primera en entrar a la casa y tuvo un rol protagónico durante toda la noche, ya que fue recibiendo uno a uno a los nuevos participantes. En ese contexto, mientras comenzaban a instalarse y a elegir sus camas, compartió con sus compañeras un detalle muy personal que no tardó en llamar la atención.
Ya ubicada en la habitación rosa y en plena charla con el grupo de chicas, Andrea del Boca explicó el motivo detrás de su elección estratégica. Optó por una cama cercana a la puerta y no dudó en contar la razón. “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”, se la escuchó decir con total naturalidad, generando un clima distendido en el cuarto.
Por ahora, ninguna de las participantes manifestó incomodidad ni puso objeciones a su decisión. Sin embargo, como suele suceder en cada edición del reality, la armonía inicial podría verse alterada con el paso de los días. La convivencia intensiva, el encierro y las diferencias de personalidad suelen provocar tensiones desde las primeras jornadas.
En esta temporada, además, la dinámica de la casa tiene una particularidad: los dormitorios cuentan con salida directa al living-comedor, a diferencia de ediciones anteriores en las que desembocaban en un pasillo. Un detalle no menor que podría influir en el descanso —o la falta de él— y que, combinado con los hábitos nocturnos de los jugadores, promete convertirse en un factor clave dentro del juego.