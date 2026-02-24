ANSES confirmó un BONO de $600.000: quiénes pueden cobrarlo en marzo 2026

Asignación por Adopción: $462.934

AUH mensual (80% neto): $106.250

20% retenido acumulado (con Libreta presentada): completa la AUH hasta $132.839

Si se suman estos valores, el total posible en marzo asciende a $595.773.

La Asignación por Adopción es la de mayor importe dentro de las APU y se paga por única vez tras la finalización legal del proceso de adopción.

¿Quiénes pueden cobrar este pago único de ANSES?

El beneficio está destinado a personas que hayan concluido la adopción y cumplan los requisitos de ingresos vigentes.

Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares del Fondo de Desempleo

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

La liquidación se realiza en la cuenta bancaria donde el beneficiario percibe habitualmente sus prestaciones.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Adopción?

Para iniciar el trámite ante ANSES se debe presentar:

DNI del adulto y del niño adoptado

CUIL / CUIT / CDI

Certificación negativa

Recibo de sueldo o comprobante de haber

Testimonio de la sentencia de adopción

Nueva partida de nacimiento con la adopción registrada

Acta de matrimonio, si corresponde

El pedido puede gestionarse de forma online desde Mi ANSES o presencialmente con turno previo.

¿Cuánto aumenta la AUH en marzo 2026 y cómo influye en el total?

En marzo, la AUH se incrementa un 2,9%, lo que fija el valor general en $132.813 por hijo. El pago mensual efectivo es de $106.250, ya que el 20% se retiene hasta la presentación anual de la Libreta.

En términos reales, la asignación muestra una suba interanual del 1,9%. Sin embargo, al sumar el complemento de la Tarjeta Alimentar —que permanece sin actualización desde junio de 2024— el ingreso total presenta una variación negativa real del 6,7%.

Libreta AUH: ¿hasta cuándo hay tiempo para cobrar el 20% retenido?

ANSES informó que la presentación de la Libreta AUH correspondiente a 2024 puede realizarse hasta el 31 de marzo de 2026.

El trámite se completa desde Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y clave.

Ir a “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.

Generar el formulario.

Completarlo en la escuela y el centro de salud.

Subir la imagen en formato JPG (menos de 3 MB).

Sin esta acreditación, el 20% acumulado no se liquida.

El pago combinado no es automático para todos los beneficiarios, sino que depende de cumplir simultáneamente con la adopción legal registrada, la titularidad de AUH y la presentación de la Libreta. En marzo, con la actualización por movilidad, este esquema se convierte en uno de los montos más altos dentro del sistema de asignaciones familiares.