ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el aumento

A su vez, la AUH sigue acumulando beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar (con montos que van desde $33.000 hasta $66.000 según la cantidad de hijos) y el Complemento Leche, destinado a niños de hasta 3 años.

¿Cuándo se cobra la AUH en octubre según el calendario de ANSES?

Las fechas de cobro de la AUH en octubre 2025 se podrán consultar en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien en el calendario de pagos publicado en anses.gob.ar.

Generalmente, los pagos se acreditan de acuerdo al último número del DNI del titular, iniciando en la primera quincena del mes.

¿Qué otros beneficios paga ANSES en septiembre 2025?

Además de la AUH, la ANSES paga en septiembre un extra de $67.062 por la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento. Este beneficio está destinado a familias que registraron el nacimiento de un hijo en los últimos meses y que cumplen con los requisitos de ingresos establecidos.

El trámite puede hacerse de manera virtual en Mi ANSES o con turno presencial en oficinas, y el pago se acredita entre 30 y 60 días hábiles luego de su aprobación.

¿Cómo tramitar el beneficio de $67.000 en ANSES?

creditos banco provincia.jpg ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

Para acceder a la APU por Nacimiento, los beneficiarios deben presentar:

DNI de la madre y/o padre.

DNI del bebé .

Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Este beneficio se otorga por única vez y se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada. Además, ANSES contempla otras variantes de pago único, como la APU por Matrimonio ($100.441) y la APU por Adopción ($401.075).