En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
atención beneficiarios

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el aumento

La ANSES aplicará un aumento en AUH en octubre 2025 y ya está confirmado el nuevo monto. Enterate cuánto se cobrará, qué extras siguen vigentes y qué otros beneficios como la APU de $67.000 también estarán disponibles.

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

La ANSES confirmó el aumento para AUH en octubre 2025, en línea con lo establecido por el Decreto 274/2024 que ajusta mensualmente los haberes según la inflación. Este nuevo incremento impactará directamente en los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos montos se actualizarán tras conocerse el dato oficial de inflación de agosto publicado por el INDEC.

Leé también AUH de ANSES: cómo acceder al extra de $67.000 en septiembre 2025
AUH de ANSES: cómo acceder al extra de $67.000 en septiembre 2025

Con este ajuste, el haber mínimo de la AUH pasará de $115.087 a $117.273 a partir de los pagos de octubre, representando una suba del 1,9%. Además, se mantendrán los beneficios adicionales que complementan los ingresos de los titulares, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que seguirán activos en septiembre y octubre.

Este anuncio forma parte de la política de actualizaciones mensuales que también alcanza a jubilados, pensionados y otras asignaciones como la AUE (Asignación por Embarazo) y el SUAF (Asignación Familiar por Hijo), garantizando que los haberes se ajusten en función de la inflación.

¿Cuánto cobra la AUH con aumento en octubre 2025?

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario
ANSES confirm&oacute; cu&aacute;nto cobrar&aacute;n AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

El nuevo monto de la AUH en octubre 2025 será de $117.273, tras la suba del 1,9%. Este valor corresponde al haber mínimo establecido para los titulares de la asignación y será depositado en las cuentas bancarias habituales.

A su vez, la AUH sigue acumulando beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar (con montos que van desde $33.000 hasta $66.000 según la cantidad de hijos) y el Complemento Leche, destinado a niños de hasta 3 años.

¿Cuándo se cobra la AUH en octubre según el calendario de ANSES?

Las fechas de cobro de la AUH en octubre 2025 se podrán consultar en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien en el calendario de pagos publicado en anses.gob.ar.

Generalmente, los pagos se acreditan de acuerdo al último número del DNI del titular, iniciando en la primera quincena del mes.

¿Qué otros beneficios paga ANSES en septiembre 2025?

Además de la AUH, la ANSES paga en septiembre un extra de $67.062 por la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento. Este beneficio está destinado a familias que registraron el nacimiento de un hijo en los últimos meses y que cumplen con los requisitos de ingresos establecidos.

El trámite puede hacerse de manera virtual en Mi ANSES o con turno presencial en oficinas, y el pago se acredita entre 30 y 60 días hábiles luego de su aprobación.

¿Cómo tramitar el beneficio de $67.000 en ANSES?

creditos banco provincia.jpg
ANSES confirm&oacute; cu&aacute;nto cobrar&aacute;n AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

Para acceder a la APU por Nacimiento, los beneficiarios deben presentar:

  • DNI de la madre y/o padre.

  • DNI del bebé.

  • Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Este beneficio se otorga por única vez y se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada. Además, ANSES contempla otras variantes de pago único, como la APU por Matrimonio ($100.441) y la APU por Adopción ($401.075).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH octubre
Notas relacionadas
Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000
Jubilados y AUH de ANSES: los CRÉDITOS millonarios disponibles en SEPTIEMBRE
ANSES octubre 2025: cuánto cobrarán los jubilados tras el nuevo aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar