Previsional
ANSES
AUH
GRAN OPORTUNIDAD

AUH de ANSES: cómo acceder al extra de $67.000 en septiembre 2025

En septiembre 2025, ANSES confirmó un pago único de $67.000 destinado a familias con hijos recién nacidos. Enterate qué es este extra, quiénes pueden cobrarlo y cómo realizar el trámite paso a paso de forma online o presencial.





La ANSES anunció en septiembre 2025 un extra de $67.062 para familias que hayan registrado recientemente el nacimiento de un hijo. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, un beneficio extraordinario que no se cobra todos los meses como la AUH o las asignaciones familiares SUAF, sino que se entrega una sola vez en situaciones específicas.

ANSES confirmó cuánto cobrarán AUH en octubre 2025 con el nuevo aumento

Este beneficio busca brindar un alivio económico frente a los gastos iniciales que implica la llegada de un hijo, como pañales, leche maternizada, ropa y controles médicos. El monto fue actualizado en septiembre por la Ley de Movilidad y representa un refuerzo clave para los hogares alcanzados.

La APU por Nacimiento puede gestionarse de manera virtual a través de Mi ANSES o de forma presencial con turno en oficinas. Una vez aprobado, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada dentro de un plazo que varía entre 30 y 60 días hábiles.

¿Qué es la Asignación de Pago Único por Nacimiento?





La APU por Nacimiento es un beneficio de ANSES destinado a familias con hijos pequeños, siempre que los ingresos familiares no superen los topes vigentes. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

  • Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

  • Personas que cobren AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

Un requisito clave es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite.

¿Cuánto paga ANSES por el beneficio en septiembre 2025?

Con el aumento del 1,9% aplicado en septiembre, la APU por Nacimiento quedó en $67.062. Este monto se paga una sola vez y se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Además, existen otras dos APU vigentes:

  • Por matrimonio: $100.441.

  • Por adopción: $401.075.

En todos los casos, se trata de asignaciones que se actualizan trimestralmente según la movilidad previsional.

¿Qué documentación pide ANSES para cobrar los $67.000?

Para iniciar el trámite, es necesario presentar:

  • DNI de la madre y/o padre.

  • DNI del bebé.

  • Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

La ANSES verificará que toda la información esté cargada en su sistema. Si falta algún dato, será necesario actualizarlo antes de avanzar con la gestión.

¿Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento paso a paso?





Existen dos modalidades:

Trámite online en Mi ANSES

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” en la sección Atención Virtual.

  • Cargar la documentación solicitada.

Trámite presencial

  • Solicitar un turno previo en la web de ANSES.

  • Presentarse en la oficina correspondiente con la documentación original y copias.

Una vez aprobado el trámite, el pago único de $67.062 se acredita en la cuenta declarada en un plazo estimado de 30 a 60 días hábiles.

