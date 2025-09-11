Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra .

Personas que cobren AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

Un requisito clave es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite.

¿Cuánto paga ANSES por el beneficio en septiembre 2025?

Con el aumento del 1,9% aplicado en septiembre, la APU por Nacimiento quedó en $67.062. Este monto se paga una sola vez y se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Además, existen otras dos APU vigentes:

Por matrimonio: $100.441.

Por adopción: $401.075.

En todos los casos, se trata de asignaciones que se actualizan trimestralmente según la movilidad previsional.

¿Qué documentación pide ANSES para cobrar los $67.000?

Para iniciar el trámite, es necesario presentar:

DNI de la madre y/o padre.

DNI del bebé.

Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

La ANSES verificará que toda la información esté cargada en su sistema. Si falta algún dato, será necesario actualizarlo antes de avanzar con la gestión.

¿Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento paso a paso?

licencia-de-conducir-los-tramites-complementarios-que-pasan-a-ser-gratuitos-en-la-ciudad-de-buenos-aires-foto-gcba-CMFV2XOUM5EF3KA6Y7BOMCFZWE.avif AUH de ANSES: cómo acceder al extra de $67.000 en septiembre 2025

Existen dos modalidades:

Trámite online en Mi ANSES

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar “ Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción ” en la sección Atención Virtual .

Cargar la documentación solicitada.

Trámite presencial

Solicitar un turno previo en la web de ANSES .

Presentarse en la oficina correspondiente con la documentación original y copias.

Una vez aprobado el trámite, el pago único de $67.062 se acredita en la cuenta declarada en un plazo estimado de 30 a 60 días hábiles.