En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
AUH
GRAN OPORTUNIDAD

Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000

ANSES, jubilados y beneficiarios de AUH tendrán en octubre 2025 la oportunidad de acceder a créditos exclusivos. Descubrí los detalles de los préstamos, cuotas y requisitos que ya habilitaron Banco Provincia y Banco Nación.

Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000

Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000

Los créditos para beneficiarios de ANSES, incluidos jubilados, AUH y SUAF, llegan en octubre 2025 con nuevas condiciones y montos millonarios. Tanto el Banco Provincia como el Banco Nación habilitaron un simulador online para conocer de antemano la cuota, los plazos y el ingreso mínimo requerido antes de iniciar la gestión.

Leé también Jubilados y AUH de ANSES: los CRÉDITOS millonarios disponibles en SEPTIEMBRE
Jubilados y AUH de ANSES: los CRÉDITOS millonarios disponibles en SEPTIEMBRE

Según los datos oficiales, la herramienta permite calcular cuánto se pagará por mes, qué plazo conviene elegir y si el solicitante cumple con los requisitos de acceso. Esto brinda mayor previsión y transparencia para quienes dependen de sus haberes mensuales.

Uno de los ejemplos más consultados es el de un crédito de $1.000.000 a 72 meses en Banco Provincia, con una cuota fija inicial de $66.508,24. Esta cifra, que incluye capital e intereses, se mantiene estable durante todo el período de devolución.

¿Cómo funciona el simulador de créditos para ANSES?

simulador provincia anses.jpg
Jubilados y AUH ANSES: c&oacute;mo acceder a los CR&Eacute;DITOS de hasta $3.000.000

Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000

El Banco Provincia y el Banco Nación habilitaron un sistema online gratuito que permite calcular préstamos de hasta $3.000.000 para beneficiarios de ANSES. Al ingresar, cada persona puede:

  • Seleccionar el monto deseado (desde cifras bajas hasta el máximo permitido).

  • Definir el plazo, entre 12 y 72 meses.

  • Conocer la cuota fija estimada, el ingreso mínimo requerido y la tasa de interés.

De este modo, los beneficiarios pueden anticipar si un préstamo se ajusta a su presupuesto antes de solicitarlo.

¿Cuánto puedo pedir pagando una cuota de $50.000?

Una de las consultas más frecuentes en septiembre y octubre 2025 es cuánto dinero se puede solicitar si el beneficiario elige pagar $50.000 por mes.

En el Banco Provincia, un crédito con ese valor de cuota fija a 72 meses equivale a unos $800.000 aproximadamente. El monto final depende de la categoría del solicitante (AUH, SUAF, jubilado o pensionado) y de la tasa vigente al momento de la aprobación.

Esto significa que, con solo indicar la cuota que se desea pagar, el sistema arroja en segundos el préstamo disponible, sin necesidad de cálculos adicionales.

Créditos para beneficiarios de ANSES en Banco Nación y Banco Provincia: montos y plazos

En octubre 2025, los beneficiarios de ANSES tienen dos grandes opciones:

  • Banco Provincia: préstamos de hasta $2.500.000, con acreditación en hasta 48 horas.

  • Banco Nación: créditos de hasta $3.000.000, con gestión 100% digital y aprobación en plazos similares.

Ambas entidades ofrecen cuotas fijas, con devolución de entre 12 y 72 meses. El descuento se realiza de forma automática desde la cuenta bancaria en la que el titular cobra la AUH, SUAF, jubilación o pensión.

Requisitos para acceder a los créditos ANSES en octubre 2025

créditos cuenta dni banco provincia anses
Jubilados y AUH ANSES: c&oacute;mo acceder a los CR&Eacute;DITOS de hasta $3.000.000

Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000

Para solicitar los préstamos es necesario cumplir con estas condiciones:

  • Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión.

  • Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Contar con CUIL activo, clave digital y cuenta habilitada.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

  • Mantener un historial crediticio positivo.

Además, cada banco exige ingresos mínimos que varían según el monto solicitado y el plazo elegido.

Paso a paso: cómo pedir el préstamo online

  • Ingresar al home banking o la app del Banco Nación o Banco Provincia.

  • Seleccionar la opción “Préstamos ANSES”.

  • Simular la operación indicando monto o cuota deseada.

  • Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones.

  • Esperar la acreditación, que suele concretarse en 24 a 48 horas hábiles.

Gracias a este proceso digital, no es necesario asistir a una sucursal bancaria para completar la gestión.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados AUH ANSES Créditos
Notas relacionadas
ANSES octubre 2025: cuánto cobrarán los jubilados tras el nuevo aumento
Aumento de ANSES: los JUBILADOS que cobran más de $2.000.000 en septiembre
Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: de cuánto será la mínima en octubre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar