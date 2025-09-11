Seleccionar el monto deseado (desde cifras bajas hasta el máximo permitido).

Definir el plazo , entre 12 y 72 meses .

Conocer la cuota fija estimada, el ingreso mínimo requerido y la tasa de interés.

De este modo, los beneficiarios pueden anticipar si un préstamo se ajusta a su presupuesto antes de solicitarlo.

¿Cuánto puedo pedir pagando una cuota de $50.000?

Una de las consultas más frecuentes en septiembre y octubre 2025 es cuánto dinero se puede solicitar si el beneficiario elige pagar $50.000 por mes.

En el Banco Provincia, un crédito con ese valor de cuota fija a 72 meses equivale a unos $800.000 aproximadamente. El monto final depende de la categoría del solicitante (AUH, SUAF, jubilado o pensionado) y de la tasa vigente al momento de la aprobación.

Esto significa que, con solo indicar la cuota que se desea pagar, el sistema arroja en segundos el préstamo disponible, sin necesidad de cálculos adicionales.

Créditos para beneficiarios de ANSES en Banco Nación y Banco Provincia: montos y plazos

En octubre 2025, los beneficiarios de ANSES tienen dos grandes opciones:

Banco Provincia: préstamos de hasta $2.500.000 , con acreditación en hasta 48 horas .

Banco Nación: créditos de hasta $3.000.000, con gestión 100% digital y aprobación en plazos similares.

Ambas entidades ofrecen cuotas fijas, con devolución de entre 12 y 72 meses. El descuento se realiza de forma automática desde la cuenta bancaria en la que el titular cobra la AUH, SUAF, jubilación o pensión.

Requisitos para acceder a los créditos ANSES en octubre 2025

créditos cuenta dni banco provincia anses Jubilados y AUH ANSES: cómo acceder a los CRÉDITOS de hasta $3.000.000

Para solicitar los préstamos es necesario cumplir con estas condiciones:

Ser titular de AUH , SUAF , jubilación o pensión .

Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Contar con CUIL activo , clave digital y cuenta habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina .

Mantener un historial crediticio positivo.

Además, cada banco exige ingresos mínimos que varían según el monto solicitado y el plazo elegido.

Paso a paso: cómo pedir el préstamo online

Ingresar al home banking o la app del Banco Nación o Banco Provincia .

Seleccionar la opción “Préstamos ANSES” .

Simular la operación indicando monto o cuota deseada.

Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones.

Esperar la acreditación, que suele concretarse en 24 a 48 horas hábiles.

Gracias a este proceso digital, no es necesario asistir a una sucursal bancaria para completar la gestión.