Jimena Buttigliengo logró reencontrarse con sus hijos en París tras el duro conflicto judicial: las fotos

El caso tomó estado público cuando el entorno de Rizzo viralizó documentos judiciales que exponían una sentencia de marzo de 2024. De acuerdo a esa resolución de la magistrada Caroline Branly-Coustillas, la residencia habitual de los menores quedaba fijada en el domicilio del padre en París, al tiempo que Buttigliengo tenía derecho de visita y comunicación, respetando siempre condiciones de mutuo acuerdo y previas notificaciones.

A lo largo del proceso, Rizzo había argumentado ante la prensa que expareja atravesaba problemas de salud e inestabilidad emocional, relacionando sus padecimientos a su vida en Ibiza. No obstante, la justicia francesa fue contundente: la autoridad parental le corresponde a los dos padres, quienes deben garantizar la seguridad, la protección y el derecho al vínculo de los menores.

Así las cosas, tras su denuncia mediática Buttigliengo logró reencontrarse con sus mellizos en París en estas últimas horas, según ella mismo lo hizo saber al compartir varias postales abrazada a Willy y Lynda en sus Instagram Stories, bajo el título de "Reconexión". Estas imágenes no hacen más que reflejar el alivio y emoción tanto de la madre como de los chicos luego de varias semanas de incomunicación.

Según pudo saberse, el reencuentro se llevó a cabo en la casa de Rizzo en París, frente a la presencia de un agente de seguridad dado aseguran que el exmarido de la modelo tiene miedo que ella intente llevarse a los chicos a Argentina sin avisarle, debido a que habría denunciado que lo habría amenazado con no volver a Europa.

Cuál es la historia de Jimena Buttigliengo y Willy Rizzo

La historia romántica de Jimena Buttigliengo y Willy Rizzo comenzó hace aproximadamente una década, cuando se conocieron en un restaurante llamado The Ivy Chelsea Garden en Londres, gracias a amigos en común. La conexión fue inmediata, y poco después Jimena se instaló en París junto a él, apostando por formar una familia. La pareja tuvo mellizos llamados Willy Andrea y Lynda Rose, que nacieron en 2017.

Jimena siempre tuvo una atracción especial por Francia y soñaba con vivir en París, ciudad donde finalmente cumplió su deseo y donde construyó su historia de amor con Willy Rizzo, un decorador y desarrollador inmobiliario francés, hijo del renombrado fotógrafo Willy Rizzo. Ella destacó que en Willy encontró diversión, buena compañía, energía similar y un "combo perfecto". Su relación se vivió con glamour y compromiso, hasta que en 2023 se separaron.

Tras la separación, surgió un conflicto judicial y personal significativo alrededor de la custodia de sus hijos y el derecho de Jimena a verlos, ya que Willy Rizzo tiene la residencia habitual y custodia de los mellizos en París, lo que ha generado una batalla mediática y legal que ha marcado su presente.