Jimena Buttigliengo logró reencontrarse con sus hijos en París tras el duro conflicto judicial: las fotos

Luego de varias semanas de angustia, desesperación y denunciar públicamente a su ex de impedirle ver a sus hijos, la modelo Jimena Buttgliengo pudo reencontrarse con sus mellizos. Mirá.

11 sept 2025, 08:56
Tras varias semanas de intensa angustia y zozobra al no poder reunirse con sus hijos y tampoco siquiera comunicarse vía telefónica, en las últimas horas Jimena Buttigliengo logró por fin reencontrarse con Willy y Lynda en París y así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

Lo cierto es que la modelo cordobesa radicada en España había denunciado a su exmarido, Willy Rizzo, por impedimento de contacto con los menores que justamente hoy están cumpliendo 8 años.

El conflicto se conoció cuando en un momento de desesperación Buttigliengo, de habitual perfil bajo, recurrió a las redes sociales para visibilizar su dolor. “Mis hijos están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y le cambiaron el look”, había escrito Jimena en sus redes, desatando un fuerte debate donde se puso el foco en la pelea por la custodia de los chicos.

En tanto, luego de mediatizarse internacionalmente este conflicto familiar la modelo logró reencontrarse con sus hijos en el día de su cumpleaños.

El caso tomó estado público cuando el entorno de Rizzo viralizó documentos judiciales que exponían una sentencia de marzo de 2024. De acuerdo a esa resolución de la magistrada Caroline Branly-Coustillas, la residencia habitual de los menores quedaba fijada en el domicilio del padre en París, al tiempo que Buttigliengo tenía derecho de visita y comunicación, respetando siempre condiciones de mutuo acuerdo y previas notificaciones.

A lo largo del proceso, Rizzo había argumentado ante la prensa que expareja atravesaba problemas de salud e inestabilidad emocional, relacionando sus padecimientos a su vida en Ibiza. No obstante, la justicia francesa fue contundente: la autoridad parental le corresponde a los dos padres, quienes deben garantizar la seguridad, la protección y el derecho al vínculo de los menores.

Así las cosas, tras su denuncia mediática Buttigliengo logró reencontrarse con sus mellizos en París en estas últimas horas, según ella mismo lo hizo saber al compartir varias postales abrazada a Willy y Lynda en sus Instagram Stories, bajo el título de "Reconexión". Estas imágenes no hacen más que reflejar el alivio y emoción tanto de la madre como de los chicos luego de varias semanas de incomunicación.

Según pudo saberse, el reencuentro se llevó a cabo en la casa de Rizzo en París, frente a la presencia de un agente de seguridad dado aseguran que el exmarido de la modelo tiene miedo que ella intente llevarse a los chicos a Argentina sin avisarle, debido a que habría denunciado que lo habría amenazado con no volver a Europa.

Cuál es la historia de Jimena Buttigliengo y Willy Rizzo

La historia romántica de Jimena Buttigliengo y Willy Rizzo comenzó hace aproximadamente una década, cuando se conocieron en un restaurante llamado The Ivy Chelsea Garden en Londres, gracias a amigos en común. La conexión fue inmediata, y poco después Jimena se instaló en París junto a él, apostando por formar una familia. La pareja tuvo mellizos llamados Willy Andrea y Lynda Rose, que nacieron en 2017.

Jimena siempre tuvo una atracción especial por Francia y soñaba con vivir en París, ciudad donde finalmente cumplió su deseo y donde construyó su historia de amor con Willy Rizzo, un decorador y desarrollador inmobiliario francés, hijo del renombrado fotógrafo Willy Rizzo. Ella destacó que en Willy encontró diversión, buena compañía, energía similar y un "combo perfecto". Su relación se vivió con glamour y compromiso, hasta que en 2023 se separaron.

Tras la separación, surgió un conflicto judicial y personal significativo alrededor de la custodia de sus hijos y el derecho de Jimena a verlos, ya que Willy Rizzo tiene la residencia habitual y custodia de los mellizos en París, lo que ha generado una batalla mediática y legal que ha marcado su presente.

     

 

