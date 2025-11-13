Alejandro Fantino, internado: su foto y el mensaje que alarmó a sus seguidores

La operación coincidió con el tercer aniversario de su casamiento con Coni Mosqueira, la modelo junto a la cual son padres de Beltrán. Así, ya de regreso en casa de cara a su recuperación física, el conductor no dejó pasar la fecha y a través de la misma vía saludó a su esposa. "Feliz aniversario amor de mi alma" y "Para toda la vida", fueron los mensajes con los que hizo saber la importancia que tiene para la familia la fecha del 12 de noviembre.

Vale señalar, que el paso por el quirófano de Alejandro Fantino llegó días después de unas vacaciones familiares en el Caribe. El periodista viajó a Cancún, México, junto a su esposa y el pequeño Beltrán, de apenas un año de edad.

IG Alejandro Fantino aniversario

Cómo y dónde nació la historia de amor de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

La historia de amor entre Alejandro Fantino y Coni Mosqueira comenzó en diciembre de 2017, en el emblemático boliche Tequila. Allí, sin imaginarlo, el conductor y la modelo iniciaron un vínculo que con el tiempo se transformaría en una familia. Fantino recordó que al principio no sabía bien cómo acercarse: “Le pedí el teléfono, pero no estaba seguro de si escribirle”, contó entre risas en una entrevista. Finalmente, se animó y comenzaron a hablar por Instagram, lo que derivó en su primera salida a cenar.

Coni, por su parte, recordó ese primer encuentro con ternura: “Lo conocía, pero no mucho. Esa noche tuvimos una mini charla y le pasé mi cuenta de Instagram”. Desde entonces, el vínculo fue creciendo con naturalidad y complicidad. En el verano de 2018, durante unas vacaciones en Punta del Este, decidieron oficializar su relación. Años más tarde, durante la cuarentena, dieron un paso más al comenzar la convivencia, compartiendo su pasión por la vida sana, la comida saludable y el entrenamiento.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

El compromiso llegó en un escenario soñado: Santorini, Grecia. Allí, en medio de un viaje romántico, Fantino le propuso matrimonio. La pareja firmó la libreta en octubre de 2022 en Bahía Blanca y un mes después celebró su boda religiosa en Buenos Aires, en una ceremonia íntima y emotiva rodeada de familiares y amigos.

En abril de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Beltrán, quien nació prematuro y debió permanecer internado casi un mes en neonatología. Afortunadamente, el pequeño se recuperó por completo. Fantino expresó en varias ocasiones su emoción por este nuevo capítulo de su vida, definiendo su amor como “un eros que ilumina la vida y nos llena”.

Con una diferencia de edad de 22 años, Fantino y Mosqueira construyeron así una relación sólida, basada en el disfrute mutuo, la admiración y el compartir cotidiano. Su boda y la llegada de su hijo sellaron una historia que nació sin expectativas, pero terminó convirtiéndose en una de las más tiernas del espectáculo argentino.