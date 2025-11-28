En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Triple beneficio

ANSES confirmó los tres nuevos extra que los jubilados recibirán antes de Navidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social cerrará el año con un paquete de medidas que impactará directamente en las jubilaciones.

Los tres nuevos extra que ANSES les pagará a los jubilados antes de Navidad (Foto: archivo).

Diciembre llegará con una liquidación excepcional para millones de adultos mayores. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el último mes del año incluirá tres componentes acumulados: la suba por movilidad, el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el refuerzo económico de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.

El objetivo del paquete es sostener el ingreso de los jubilados.

Qué comprende el pago reforzado de diciembre

El ingreso final se conformará por tres conceptos que el organismo previsional ya dejó oficializados:

1. Actualización por movilidad

El haber se incrementará un 2,3%, porcentaje que surge del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Esta variación impacta en:

  • Jubilaciones y pensiones del régimen general

  • PUAM

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

2. Bono extraordinario de $70.000

El refuerzo vuelve a otorgarse exclusivamente a quienes cobran la mínima. Lo recibirán de manera total o proporcional los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • Titulares de PUAM

  • Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

  • PNC Madre de Siete Hijos (prestación equivalente a la mínima)

Quienes superen ese monto no accederán al bono, ya que está destinado únicamente a los sectores de menores ingresos.

3. Medio aguinaldo

También se acreditará el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre. Se deposita junto con el pago mensual y, según la entidad bancaria, puede visualizarse en un único movimiento o en dos acreditaciones separadas.

ANSES_AUH

Quiénes recibirán los tres pagos extra juntos

Accederán al combo completo -aumento, bono y aguinaldo- los siguientes beneficiarios:

  • Jubilados con haber mínimo

  • Titulares de PUAM

  • PNC Madre de Siete Hijos

  • PNC por invalidez o vejez

Los titulares de la jubilación máxima únicamente percibirán la suba y el SAC.

Cuáles son los montos finales que pagará ANSES en diciembre

A continuación, los valores actualizados de cada prestación, ya con el incremento y el medio aguinaldo incluidos.

Jubilación mínima

  • Haber mensual: $340.746,35

  • Aguinaldo: $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $581.119,35

PUAM

  • Haber mensual: $272.597,08

  • Aguinaldo: $136.298,54

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $478.895,62

PNC por invalidez o vejez

  • Haber mensual: $238.522,45

  • Aguinaldo: $119.261,22

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $427.783,67

PNC Madre de Siete Hijos

  • Haber mensual: $340.746,35

  • Aguinaldo: $170.373

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $581.119,35

Jubilación máxima (sin bono)

  • Haber mensual: $2.293.160

  • Aguinaldo: $1.146.580

  • Total a cobrar: $3.439.740

ANSES Jubilados
