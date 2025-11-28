ANSES confirmó los tres nuevos extra que los jubilados recibirán antes de Navidad
La Administración Nacional de la Seguridad Social cerrará el año con un paquete de medidas que impactará directamente en las jubilaciones.
Los tres nuevos extra que ANSES les pagará a los jubilados antes de Navidad (Foto: archivo).
Diciembre llegará con una liquidación excepcional para millones de adultos mayores. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el último mes del año incluirá tres componentes acumulados: la suba por movilidad, el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el refuerzo económico de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.
El objetivo del paquete es sostener el ingreso de los jubilados.
Qué comprende el pago reforzado de diciembre
El ingreso final se conformará por tres conceptos que el organismo previsional ya dejó oficializados:
1. Actualización por movilidad
El haber se incrementará un 2,3%, porcentaje que surge del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Esta variación impacta en:
Jubilaciones y pensiones del régimen general
PUAM
Pensiones No Contributivas (PNC)
2. Bono extraordinario de $70.000
El refuerzo vuelve a otorgarse exclusivamente a quienes cobran la mínima. Lo recibirán de manera total o proporcional los siguientes grupos:
Jubilados y pensionados con haber mínimo
Titulares de PUAM
Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez
PNC Madre de Siete Hijos (prestación equivalente a la mínima)
Quienes superen ese monto no accederán al bono, ya que está destinado únicamente a los sectores de menores ingresos.
3. Medio aguinaldo
También se acreditará el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre. Se deposita junto con el pago mensual y, según la entidad bancaria, puede visualizarse en un único movimiento o en dos acreditaciones separadas.
Quiénes recibirán los tres pagos extra juntos
Accederán al combo completo -aumento, bono y aguinaldo- los siguientes beneficiarios:
Jubilados con haber mínimo
Titulares de PUAM
PNC Madre de Siete Hijos
PNC por invalidez o vejez
Los titulares de la jubilación máxima únicamente percibirán la suba y el SAC.
Cuáles son los montos finales que pagará ANSES en diciembre
A continuación, los valores actualizados de cada prestación, ya con el incremento y el medio aguinaldo incluidos.