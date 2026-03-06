ANSES confirmó para marzo el aumento de uno de sus principales complementos

El aumento confirmado que llevó el beneficio a $50.094

La ANSES confirmó que el Complemento Leche registró en marzo un incremento del 2,88%, el mismo porcentaje aplicado al resto de las asignaciones y jubilaciones que dependen del sistema previsional.

Este ajuste responde al mecanismo de movilidad vigente, que actualiza los montos todos los meses de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

De esta forma, el monto pasó a ser de $50.094 en marzo de 2026, consolidándose como una de las ayudas alimentarias clave para hogares con niños pequeños o mujeres embarazadas.

El programa está orientado principalmente a garantizar el acceso a alimentos esenciales durante los primeros años de vida. En especial, busca asegurar la provisión de leche y otros productos básicos para la nutrición infantil.

Desde el organismo explicaron que el pago se realiza junto con la asignación correspondiente, sin trámites adicionales.

“El beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la asignación”, indicaron desde ANSES en sus canales oficiales.

Qué es el Complemento Leche o plan 1000 días

El Complemento Leche, también conocido como Plan 1000 días, es una política pública diseñada para acompañar el desarrollo infantil desde el embarazo hasta los primeros tres años de vida.

El objetivo central del programa es reforzar la alimentación en una etapa considerada crítica para el crecimiento y el desarrollo cognitivo de los niños.

Este subsidio alimentario está destinado a dos grupos específicos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 3 años.

Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

El programa fue creado para asegurar el acceso a productos esenciales durante la primera infancia, etapa en la que la nutrición cumple un rol determinante.

Según los lineamientos del plan, la ayuda económica permite que las familias puedan cubrir parte de los gastos vinculados a alimentos básicos, principalmente leche y derivados.

Además, el beneficio se actualiza regularmente para que no pierda valor frente al aumento del costo de vida.

image.png AUH: el Plan 1000 Días garantiza el acceso a una alimentación saludable para niños de hasta 3 años y embarazadas.

Cómo se acredita el pago y dónde consultarlo

Uno de los puntos más destacados del Complemento Leche de ANSES es que no requiere inscripción ni gestión adicional.

El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria donde se depositan las asignaciones mensuales.

Esto significa que quienes ya reciben AUH o AUE y cumplen con los requisitos establecidos comienzan a cobrarlo sin realizar trámites.

Para verificar si el beneficio fue depositado, los titulares pueden utilizar los canales digitales del organismo.

Las opciones disponibles son:

La aplicación Mi ANSES.

El sitio web oficial de ANSES.

Para acceder a la información, el usuario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema, la consulta se realiza en la sección:

Hijos → Mis Asignaciones

Allí se puede revisar el detalle de cada pago y confirmar si el monto del programa fue acreditado junto con la asignación correspondiente.

Calendario de pago de AUH en marzo de 2026

El calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo se organiza según la terminación del número de documento del titular.

Las fechas confirmadas para marzo de 2026 fueron las siguientes:

Documentos terminados en 0: 9 de marzo

Documentos terminados en 1: 10 de marzo

Documentos terminados en 2: 11 de marzo

Documentos terminados en 3: 12 de marzo

Documentos terminados en 4: 13 de marzo

Documentos terminados en 5: 16 de marzo

Documentos terminados en 6: 17 de marzo

Documentos terminados en 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8: 19 de marzo

Documentos terminados en 9: 20 de marzo

En cada una de estas fechas también se depositan los beneficios adicionales que correspondan, como el Complemento Leche.

Calendario de pago de AUE en marzo de 2026

En el caso de la Asignación Universal por Embarazo, el cronograma de pagos comienza un día más tarde.

Las fechas confirmadas son:

Documentos terminados en 0: 10 de marzo

Documentos terminados en 1: 11 de marzo

Documentos terminados en 2: 12 de marzo

Documentos terminados en 3: 13 de marzo

Documentos terminados en 4: 16 de marzo

Documentos terminados en 5: 17 de marzo

Documentos terminados en 6: 18 de marzo

Documentos terminados en 7: 19 de marzo

Documentos terminados en 8: 20 de marzo

Documentos terminados en 9: 25 de marzo

Durante estas fechas también se acreditan automáticamente los complementos vinculados a la asignación, incluido el beneficio alimentario del Plan 1000 días.

El beneficio que se cobra junto con la tarjeta alimentar

El Complemento Leche de ANSES no es la única asistencia alimentaria que reciben los titulares de AUH y AUE.

En muchos casos, este programa se suma a otro subsidio importante: la Tarjeta Alimentar.

Se trata de un refuerzo destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos en hogares con hijos.

Este beneficio es otorgado por el Ministerio de Capital Humano, pero el pago también se realiza a través de ANSES.

Al igual que el Plan 1000 días, la Tarjeta Alimentar se otorga automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los montos actuales de la tarjeta alimentar

Los valores de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos que tenga el beneficiario dentro del grupo familiar.

Los montos vigentes son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo .

$81.936 para familias con dos hijos .

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Este dinero se acredita en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la asignación.

Su uso está destinado exclusivamente a la compra de alimentos, con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de los hogares.