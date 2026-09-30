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ANSES paga mini bonos de hasta $60.000 en octubre: consultá cuál te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalla el esquema de refuerzos proporcionales y el tope prestacional garantizado para el décimo mes del año.

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Tras aplicar el incremento del 1,66% por movilidad, el organismo estableció un piso prestacional de $505.748,51, lo que da origen a la liquidación de mini bonos variables de $30.000, $40.000 y $50.000 (junto a otros montos complementarios) destinados a equiparar los haberes que superan la mínima pero no alcanzan dicho tope.

¿Cómo se calculan los mini bonos de ANSES según cada haber de octubre?

El refuerzo económico funciona de manera inversamente proporcional al ingreso mensual del beneficiario, tomando como referencia el tope total consolidado de $505.748,51:

  • Haber de $435.748,51: corresponde el bono completo de $70.000 (total de $505.748,51).

  • Haber de $445.748,51: corresponde un refuerzo de $60.000.

  • Haber de $455.748,51: corresponde un mini bono de $50.000.

  • Haber de $465.748,51: corresponde un mini bono de $40.000.

  • Haber de $475.748,51: corresponde un mini bono de $30.000.

  • Haber de $485.748,51: corresponde un refuerzo de $20.000.

  • Haber de $495.748,51: corresponde un refuerzo de $10.000.

  • Haber de $505.748,51 o más: no corresponde la percepción del bono extraordinario.

¿Quiénes son los beneficiarios alcanzados por los refuerzos de ANSES?

El cobro de los bonos complementarios se instrumenta conforme a los lineamientos oficiales para proteger a los sectores de menores ingresos del sistema previsional:

  • Jubilados y pensionados: titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor: beneficiarios de la PUAM.

  • Pensiones No Contributivas: titulares de PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más alcanzados por la normativa vigente.

¿Qué requisito fundamental se exige para acceder al pago del mini bono?

La acreditación del refuerzo no requiere la realización de trámites adicionales, pero se halla sujeta al cumplimiento de una condición indispensable:

  • Vigencia de la prestación: el beneficio previsional debe encontrarse activo y debidamente registrado en las bases de datos de la ANSES durante el mes de octubre de 2026.

  • Cruce de topes: el sistema verifica de forma automática que los ingresos brutos totales del titular no superen el umbral máximo de bolsillo establecido para garantizar la asistencia.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para octubre de 2026?

El organismo previsional estableció el calendario de pagos escalonado conforme a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones con haberes superiores a la mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

En pocas palabras

  • Refuerzos ANSES: Jubilados y pensionados recibirán bonos variables de hasta $70.000 en octubre.
  • Tope y cálculo: Se aplicará un piso prestacional de $505.748,51, con bonos proporcionales al haber.
  • Fechas de cobro: El calendario de pagos se escalona según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Resumen generado por Thinkindot AI
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