ANSES paga mini bonos de hasta $60.000 en octubre: consultá cuál te corresponde

Jubilados y pensionados: titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Pensión Universal para el Adulto Mayor: beneficiarios de la PUAM.

Pensiones No Contributivas: titulares de PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más alcanzados por la normativa vigente.

¿Qué requisito fundamental se exige para acceder al pago del mini bono?

La acreditación del refuerzo no requiere la realización de trámites adicionales, pero se halla sujeta al cumplimiento de una condición indispensable:

Vigencia de la prestación: el beneficio previsional debe encontrarse activo y debidamente registrado en las bases de datos de la ANSES durante el mes de octubre de 2026.

Cruce de topes: el sistema verifica de forma automática que los ingresos brutos totales del titular no superen el umbral máximo de bolsillo establecido para garantizar la asistencia.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para octubre de 2026?

El organismo previsional estableció el calendario de pagos escalonado conforme a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones con haberes superiores a la mínima: