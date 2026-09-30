ANSES paga mini bonos de hasta $60.000 en octubre: consultá cuál te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados percibirán en octubre de 2026 un esquema de refuerzos económicos adaptado a sus niveles de ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social detalla el esquema de refuerzos proporcionales y el tope prestacional garantizado para el décimo mes del año.
Jubilados en octubre: ANSES confirma las fechas de cobro tras el aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados percibirán en octubre de 2026 un esquema de refuerzos económicos adaptado a sus niveles de ingresos.
Tras aplicar el incremento del 1,66% por movilidad, el organismo estableció un piso prestacional de $505.748,51, lo que da origen a la liquidación de mini bonos variables de $30.000, $40.000 y $50.000 (junto a otros montos complementarios) destinados a equiparar los haberes que superan la mínima pero no alcanzan dicho tope.
El refuerzo económico funciona de manera inversamente proporcional al ingreso mensual del beneficiario, tomando como referencia el tope total consolidado de $505.748,51:
Haber de $435.748,51: corresponde el bono completo de $70.000 (total de $505.748,51).
Haber de $445.748,51: corresponde un refuerzo de $60.000.
Haber de $455.748,51: corresponde un mini bono de $50.000.
Haber de $465.748,51: corresponde un mini bono de $40.000.
Haber de $475.748,51: corresponde un mini bono de $30.000.
Haber de $485.748,51: corresponde un refuerzo de $20.000.
Haber de $495.748,51: corresponde un refuerzo de $10.000.
Haber de $505.748,51 o más: no corresponde la percepción del bono extraordinario.
El cobro de los bonos complementarios se instrumenta conforme a los lineamientos oficiales para proteger a los sectores de menores ingresos del sistema previsional:
Jubilados y pensionados: titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Pensión Universal para el Adulto Mayor: beneficiarios de la PUAM.
Pensiones No Contributivas: titulares de PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más alcanzados por la normativa vigente.
La acreditación del refuerzo no requiere la realización de trámites adicionales, pero se halla sujeta al cumplimiento de una condición indispensable:
Vigencia de la prestación: el beneficio previsional debe encontrarse activo y debidamente registrado en las bases de datos de la ANSES durante el mes de octubre de 2026.
Cruce de topes: el sistema verifica de forma automática que los ingresos brutos totales del titular no superen el umbral máximo de bolsillo establecido para garantizar la asistencia.
El organismo previsional estableció el calendario de pagos escalonado conforme a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.
DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones con haberes superiores a la mínima:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.