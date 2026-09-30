ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento

Por eso, para conocer cuánto dinero llegará efectivamente a la cuenta durante octubre, es necesario diferenciar entre el valor total de la prestación y el importe que se deposita mensualmente.

AUH octubre 2026: cuál es el nuevo monto por hijo

A partir de la actualización correspondiente a octubre, el monto general de la AUH asciende a $156.588 por hijo.

La prestación se mantiene bajo el esquema habitual de ANSES. Esto significa que el organismo no deposita la totalidad del valor informado como referencia, sino que entrega el 80% todos los meses y deja el 20% restante acumulado.

En términos concretos, la distribución queda de la siguiente manera:

Valor total de la AUH: $156.588.

80% que se cobra mensualmente: $125.270,40.

20% retenido: $31.317,60.

Por lo tanto, una persona que perciba la AUH por un hijo y se encuentre dentro del valor general recibirá durante octubre $125.270,40 correspondientes al pago mensual.

Los $31.317,60 restantes no desaparecen ni se descuentan definitivamente. Se trata del porcentaje que ANSES mantiene acumulado y cuya percepción queda vinculada a la presentación de la documentación correspondiente.

Este mecanismo es uno de los puntos que deben tener presentes las familias que cobran la asignación, ya que el monto anunciado como valor de la AUH y el dinero que efectivamente ingresa cada mes en la cuenta bancaria son dos cifras diferentes.

¿Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH?

El esquema de la Asignación Universal por Hijo contempla que una parte del beneficio se pague mensualmente y otra quede sujeta a la acreditación de los controles correspondientes.

Por ese motivo, ANSES deposita el 80% del valor de la prestación de manera mensual y conserva el 20% restante.

Para acceder al dinero acumulado, el titular debe cumplir con la presentación de la Libreta de Asignación Universal, donde se deja constancia de los controles requeridos.

De esta manera, el sistema busca vincular el pago de la parte retenida con la acreditación de las condiciones establecidas para los niños y adolescentes alcanzados por la prestación.

En octubre, entonces, la retención correspondiente al valor general será de $31.317,60 por hijo. Ese importe se suma al porcentaje que pueda haberse acumulado de períodos anteriores y queda sujeto al procedimiento correspondiente para su posterior liquidación.

AUH en Zona 1: cuánto se cobra en octubre

No todas las personas reciben el mismo valor de AUH. ANSES establece un monto diferencial para los beneficiarios que viven en determinadas zonas del país, identificadas dentro de la denominada Zona 1.

Para octubre de 2026, el valor total de la AUH para Zona 1 será de $203.565 por hijo.

Al aplicar el esquema del 80% y 20%, los importes quedan distribuidos de la siguiente forma:

Valor total: $203.565.

80% mensual: $162.852.

20% retenido: $40.713.

En consecuencia, quienes estén comprendidos dentro de la Zona 1 recibirán mensualmente $162.852 por cada hijo, mientras que los $40.713 restantes quedarán acumulados bajo el mecanismo previsto por ANSES.

La diferencia entre el valor general y el correspondiente a Zona 1 responde a las condiciones específicas contempladas por la normativa para determinados territorios.

¿Qué provincias y localidades forman parte de la Zona 1?

El régimen diferencial alcanza a determinados beneficiarios que viven en zonas específicas.

De acuerdo con el detalle incorporado en el Anexo V de la Resolución 283/2026, la Zona 1 comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

También están contemplados Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Por esta razón, antes de calcular cuánto dinero corresponde cobrar en octubre, es importante verificar si el domicilio registrado ante ANSES se encuentra dentro de las áreas alcanzadas por el monto diferencial.

La diferencia no es menor: entre el valor general y el de Zona 1 existe una variación que también impacta sobre el importe que se deposita mensualmente.

Aumento de la AUH: cuánto subió en octubre

La actualización aplicada para octubre será del 1,66%.

El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente y fue formalizado por ANSES a través de la Resolución 283/2026.

La normativa establece la actualización de los límites, rangos y montos correspondientes a las asignaciones familiares, lo que también repercute sobre la Asignación Universal por Hijo.

Así, el incremento no se limita exclusivamente a las jubilaciones y pensiones, sino que alcanza a distintas prestaciones administradas por el organismo previsional.

Para los beneficiarios de AUH, el nuevo valor de referencia queda establecido en $156.588 por hijo, mientras que para quienes están comprendidos en Zona 1 asciende a $203.565.

AUH por discapacidad: cuál es el monto de octubre

La actualización también alcanza a la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

En este caso, el valor general para octubre será considerablemente superior al de la AUH correspondiente al régimen general.

El nuevo monto establecido por ANSES es de $509.863 por hijo con discapacidad.

Para quienes se encuentran dentro de la Zona 1, el importe asciende a $662.822.

También en esta prestación se aplica el mecanismo de pago establecido por ANSES, por lo que el beneficiario cobra mensualmente el 80% del valor y el 20% restante queda sujeto a la acreditación correspondiente.

Esto significa que el monto anunciado como valor total no necesariamente coincide con el dinero que será depositado durante cada mes.

Cuánto representa el 80% en la AUH por discapacidad

La misma lógica de distribución permite calcular cuánto se cobra mensualmente en estos casos.

Para el valor general de $509.863, el 80% representa $407.890,40, mientras que el 20% equivale a $101.972,60.

En el caso de Zona 1, sobre un valor total de $662.822, el 80% representa $530.257,60 y el 20% restante alcanza los $132.564,40.

Estos valores permiten diferenciar claramente entre el monto de referencia informado por ANSES y el importe mensual que efectivamente se percibe.

Cuándo se cobra la AUH en octubre de 2026

Además de conocer el nuevo monto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben prestar atención al calendario de pagos.

ANSES estableció que el cronograma de octubre comenzará el jueves 8 de octubre, con los beneficiarios cuyo DNI termine en 0.

Los depósitos continuarán durante las semanas siguientes y estarán organizados de acuerdo con el último número del documento.

El calendario contempla además una modificación en la continuidad de los pagos debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre. Por ese motivo, no habrá acreditaciones correspondientes a ese día y el cronograma continuará desde el martes 13.

Las fechas establecidas son las siguientes:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

De esta manera, el calendario completo de la AUH se extenderá desde el 8 hasta el 22 de octubre.

Qué deben tener en cuenta los titulares de AUH

Con la llegada del nuevo aumento, uno de los principales puntos que deben considerar los beneficiarios es que existen dos cifras diferentes: el valor total de la prestación y el importe que se cobra efectivamente todos los meses.

Para la AUH general, por ejemplo, el valor total será de $156.588, pero el depósito mensual será de $125.270,40, debido a la retención del 20%.

La diferencia será de $31.317,60 por hijo, importe que queda acumulado bajo el mecanismo de la Libreta.

En el caso de Zona 1, el valor total será de $203.565 y el pago mensual llegará a $162.852, con $40.713 retenidos.

Por eso, quienes revisen su cuenta bancaria durante octubre no deberían tomar el valor total anunciado por ANSES como equivalente al depósito mensual.

El calendario de octubre tendrá una pausa por el feriado

Otro aspecto relevante del cronograma será la interrupción producida por el feriado del lunes 12 de octubre.

El calendario comienza el jueves 8 con los DNI terminados en 0 y continúa el viernes 9 con los documentos terminados en 1. Luego de la jornada no laborable, los pagos se reanudarán el martes 13.

La secuencia continuará hasta el jueves 22, cuando se complete el pago para los beneficiarios cuyo DNI finalice en 9.

Por eso, conocer el número final del documento permite identificar rápidamente el día asignado para el cobro.

ANSES: todos los cambios que llegan con octubre

La actualización del 1,66% forma parte de la movilidad vigente y modifica los valores de distintas prestaciones administradas por ANSES.

En el caso de la AUH, el cambio determina un nuevo valor general de $156.588 por hijo, mientras que la cifra correspondiente a Zona 1 llega a $203.565.

También se actualiza la prestación destinada a hijos con discapacidad, cuyo valor general será de $509.863, y de $662.822 para Zona 1.

Sin embargo, en todos los casos debe considerarse el esquema de pago establecido por el organismo: 80% de manera mensual y 20% acumulado.

Para las familias que reciben la AUH, el dato central de octubre no será únicamente el nuevo monto, sino también la fecha en la que se realizará la acreditación. El calendario estará determinado por el último número del DNI y tendrá una pausa el lunes 12 por el feriado nacional.

Así, octubre comenzará con una AUH actualizada por el 1,66%, nuevos valores para los beneficiarios de Zona 1 y un cronograma de pagos que finalizará el jueves 22.

Los titulares deberán además mantener presente la importancia de la Libreta de Asignación Universal, ya que allí se encuentra vinculada la posibilidad de percibir posteriormente el porcentaje que ANSES retiene de manera mensual.

En definitiva, el nuevo esquema permite conocer con anticipación cuánto corresponde por hijo, cuánto se deposita efectivamente durante octubre, qué importe queda acumulado y qué día se realizará el pago según el DNI.