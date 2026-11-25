En el caso de otras entidades como Banco Galicia o Banco Nación, para obtener el reintegro máximo de $20.000 se requiere un consumo de $80.000 con el 25% de descuento (pagando $60.000 netos) o de $400.000 mensuales con el 5% adicional de BNA+ MODO.

La aplicación de cada beneficio se realiza de forma automática en la línea de caja o mediante acreditación posterior en la caja de ahorro, sin requerir gestión previa, siempre que se verifique en cada comercio si la promoción bancaria es acumulable con el descuento directo de ANSES.

¿Quiénes cobran sus haberes de ANSES en la última semana de noviembre 2026?

Mientras los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo ya finalizaron su cronograma el pasado 20 de noviembre, el organismo previsional continúa esta semana con los depósitos correspondientes a haberes superiores al mínimo, Pensiones No Contributivas (según tramos pendientes de asignaciones) y prestaciones de desempleo tras el feriado del lunes 23:

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo (fechas restantes de noviembre)

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre de 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (cierre de mes)

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre de 2026.

Prestación por Desempleo Plan 1