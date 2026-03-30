ANSES confirmó un pago único de más de $470.000: a quiénes les corresponde
ANSES confirmó un bono de más de $470.000 que se paga por única vez en abril. Está dirigido a un grupo específico y puede combinarse con otros beneficios.
ANSES confirmó un pago único de más de $470.000: a quiénes les corresponde
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono de $476.268 por única vez en abril de 2026, destinado a un grupo específico de beneficiarios. Se trata de una ayuda económica clave que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), un programa que busca acompañar a las familias en momentos importantes.
Este beneficio está dirigido a quienes hayan concretado una adopción, y puede combinarse con otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que aumenta significativamente el ingreso total del hogar.
Qué es el bono de ANSES de $476.268 y a quién está dirigido
El monto corresponde a la Asignación de Pago Único por Adopción, una prestación que se paga una sola vez y que fue actualizada en abril.
A diferencia de la AUH u otras asignaciones mensuales, este bono:
Se paga en un solo desembolso
No requiere renovación
Se solicita una única vez tras cumplir el requisito
Está destinado a familias que hayan finalizado el proceso legal de adopción de un niño, niña o adolescente.
Qué son las Asignaciones de Pago Único (APU)
Las APU de ANSES son beneficios económicos extraordinarios que se otorgan en momentos puntuales de la vida familiar. Entre ellos se incluyen:
Nacimiento
Adopción
Matrimonio
El objetivo es brindar un respaldo económico ante situaciones que implican nuevos gastos o cambios en la estructura familiar.
Pueden acceder:
Trabajadores registrados (SUAF)
Titulares de AUH o Asignación por Embarazo
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Personas con cobertura de una ART
Montos actualizados de ANSES en abril 2026
Los valores de las APU varían según el evento:
Adopción: $476.268
Nacimiento: hasta $476.268 (según ingresos)
Matrimonio: hasta $77.000
El bono por adopción se posiciona como uno de los más altos del sistema, ya que supera los $470.000 en un solo pago.
Además, quienes acceden a este beneficio pueden cobrar en paralelo la AUH, que en abril alcanza los $136.666 por hijo (con el esquema 80% + 20% retenido).
Requisitos para cobrar el bono por adopción
Para acceder al pago, es necesario cumplir con ciertas condiciones:
Haber concretado legalmente la adopción
Estar dentro de alguno de los grupos habilitados (AUH, SUAF, desempleo o ART)
No superar los topes de ingresos
Los límites vigentes son:
Ingreso individual máximo: $2.722.595
Ingreso familiar total: $5.445.190
Un punto clave: si uno de los integrantes supera el ingreso individual permitido, se pierde el derecho al beneficio, incluso si el total familiar está dentro del límite.
Cómo solicitar el bono en Mi ANSES: paso a paso
El trámite puede realizarse de forma online o presencial, aunque ANSES recomienda utilizar los canales digitales.
Paso 1: Verificar requisitos
Antes de iniciar, es importante confirmar que se cumplen todas las condiciones exigidas.
Paso 2: Reunir la documentación
Se necesita:
DNI del solicitante y del menor
Sentencia judicial de adopción
Constancia de CUIL
Formulario de solicitud
Paso 3: Ingresar a Mi ANSES
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegir la opción “Asignaciones de Pago Único”.
Paso 4: Completar el trámite
Cargar los datos, adjuntar la documentación y enviar la solicitud.
Paso 5: Hacer seguimiento
El estado del trámite se puede consultar desde la web o la app. Una vez aprobado, el pago se acredita según el calendario vigente.
Cuándo se cobra el bono de ANSES
Los pagos comienzan a partir de la segunda semana de abril, sin importar la terminación del DNI. ANSES informa la fecha exacta una vez aprobado el trámite.
Un ingreso clave que se puede combinar
El bono por adopción representa un respaldo económico importante para las familias. Al tratarse de un pago único de más de $470.000, se convierte en una ayuda clave en un momento de grandes cambios.
Además, su compatibilidad con la AUH permite que los beneficiarios sumen ingresos en el mismo mes, potenciando el impacto económico.