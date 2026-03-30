ANSES confirmó un pago único de más de $470.000: a quiénes les corresponde

Se paga en un solo desembolso

No requiere renovación

Se solicita una única vez tras cumplir el requisito

Está destinado a familias que hayan finalizado el proceso legal de adopción de un niño, niña o adolescente.

Qué son las Asignaciones de Pago Único (APU)

Las APU de ANSES son beneficios económicos extraordinarios que se otorgan en momentos puntuales de la vida familiar. Entre ellos se incluyen:

Nacimiento

Adopción

Matrimonio

El objetivo es brindar un respaldo económico ante situaciones que implican nuevos gastos o cambios en la estructura familiar.

Pueden acceder:

Trabajadores registrados (SUAF)

Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

o Asignación por Embarazo Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Personas con cobertura de una ART

comodoro (2)

Montos actualizados de ANSES en abril 2026

Los valores de las APU varían según el evento:

Adopción: $476.268

$476.268 Nacimiento: hasta $476.268 (según ingresos)

hasta $476.268 (según ingresos) Matrimonio: hasta $77.000

El bono por adopción se posiciona como uno de los más altos del sistema, ya que supera los $470.000 en un solo pago.

Además, quienes acceden a este beneficio pueden cobrar en paralelo la AUH, que en abril alcanza los $136.666 por hijo (con el esquema 80% + 20% retenido).

Requisitos para cobrar el bono por adopción

Para acceder al pago, es necesario cumplir con ciertas condiciones:

Haber concretado legalmente la adopción

Estar dentro de alguno de los grupos habilitados (AUH, SUAF, desempleo o ART)

No superar los topes de ingresos

Los límites vigentes son:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

$2.722.595 Ingreso familiar total: $5.445.190

Un punto clave: si uno de los integrantes supera el ingreso individual permitido, se pierde el derecho al beneficio, incluso si el total familiar está dentro del límite.

Cómo solicitar el bono en Mi ANSES: paso a paso

El trámite puede realizarse de forma online o presencial, aunque ANSES recomienda utilizar los canales digitales.

Paso 1: Verificar requisitos

Antes de iniciar, es importante confirmar que se cumplen todas las condiciones exigidas.

Paso 2: Reunir la documentación

Se necesita:

DNI del solicitante y del menor

Sentencia judicial de adopción

Constancia de CUIL

Formulario de solicitud

Paso 3: Ingresar a Mi ANSES

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegir la opción “Asignaciones de Pago Único”.

Paso 4: Completar el trámite

Cargar los datos, adjuntar la documentación y enviar la solicitud.

Paso 5: Hacer seguimiento

El estado del trámite se puede consultar desde la web o la app. Una vez aprobado, el pago se acredita según el calendario vigente.

Cuándo se cobra el bono de ANSES

Los pagos comienzan a partir de la segunda semana de abril, sin importar la terminación del DNI. ANSES informa la fecha exacta una vez aprobado el trámite.

Un ingreso clave que se puede combinar

El bono por adopción representa un respaldo económico importante para las familias. Al tratarse de un pago único de más de $470.000, se convierte en una ayuda clave en un momento de grandes cambios.

Además, su compatibilidad con la AUH permite que los beneficiarios sumen ingresos en el mismo mes, potenciando el impacto económico.