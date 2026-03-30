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ANSES activó nuevos topes para AUH: quiénes dejan de cobrar en abril

ANSES actualizó los topes de ingresos para acceder a la AUH y alertó que quienes excedan esos límites, incluso si es solo uno de los integrantes del grupo familiar, pueden perder el beneficio desde abril.

ANSES activó nuevos topes para AUH: quiénes dejan de cobrar en abril.

ANSES activó nuevos topes para AUH: quiénes dejan de cobrar en abril.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tiene definido su esquema de pagos para abril de 2026, junto con un nuevo aumento que impactará directamente en los ingresos de millones de familias. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó tanto el calendario como los montos actualizados, en línea con el sistema de movilidad vigente.

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ANSES confirmó el aumento y los montos que pagará en abril a beneficiarios de AUH y Tarjeta Alimentar (Foto: archivo).

Sin embargo, más allá de las fechas y cifras, hay un punto clave que muchos beneficiarios pasan por alto y que puede generar la pérdida de parte del dinero o incluso la baja del beneficio.

Aumento confirmado: cuánto cobra la AUH en abril 2026

Con la actualización aplicada por ANSES, la AUH recibió un incremento del 2,9% en abril de 2026, en base al índice de inflación informado por el INDEC. Este ajuste responde al esquema establecido por el Decreto 274/2024, que determina aumentos mensuales según la evolución de los precios.

Con esta suba, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Monto total de la AUH: $136.666
  • Pago mensual directo (80%): $109.332,80
  • Monto retenido (20%): $27.333,20

Este mecanismo se mantiene sin cambios: los titulares cobran el 80% todos los meses, mientras que el 20% restante se acumula hasta cumplir con los requisitos exigidos.

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El detalle clave que muchos no tienen en cuenta

Aunque el aumento ya está vigente, hay una condición fundamental para cobrar el total del beneficio: la presentación de la Libreta AUH.

Este documento es obligatorio y certifica tres aspectos esenciales:

  • Controles de salud
  • Escolaridad
  • Vacunación

Si la libreta no se presenta en tiempo y forma, el beneficiario no podrá cobrar el 20% retenido, lo que representa una suma importante acumulada a lo largo del año.

Por eso, ANSES insiste en la importancia de cumplir con este trámite para evitar perder dinero.

Calendario de pagos AUH abril 2026

El cronograma de pagos ya fue oficializado y se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

De esta manera, los pagos se distribuyen a lo largo del mes para garantizar una mejor organización del sistema.

Nuevos límites de ingresos: quiénes pueden cobrar la AUH

Otro de los puntos centrales que actualizó ANSES tiene que ver con los topes de ingresos que determinan el acceso al beneficio.

Según lo establecido en la Resolución 55/2026, los límites vigentes son:

  • Ingreso individual máximo: $2.722.595
  • Ingreso familiar total: $5.445.190

Este punto es clave y muchas veces genera confusión. Para poder cobrar la AUH, se deben cumplir ambos requisitos en simultáneo.

Es decir, si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual permitido, se pierde automáticamente el beneficio, incluso si el ingreso total del hogar no supera el tope general.

Quiénes pueden ser dados de baja de la AUH

ANSES también recuerda que existen situaciones específicas que pueden derivar en la suspensión o baja de la prestación. Entre ellas:

  • Superar los límites de ingresos establecidos
  • No presentar la Libreta AUH
  • Falta de actualización de datos personales o del grupo familiar
  • Inconsistencias detectadas en los controles de ANSES

Por eso, es fundamental mantener los datos actualizados en Mi ANSES y cumplir con todos los requisitos exigidos por el organismo.

El dato clave que puede hacerte perder dinero

Más allá del aumento y el calendario, el punto más importante sigue siendo la Libreta AUH. Cada año, miles de familias dejan de cobrar el 20% acumulado simplemente por no completar este trámite.

Ese monto retenido puede representar decenas de miles de pesos, por lo que su cobro depende exclusivamente de cumplir con los controles de salud, educación y vacunación.

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