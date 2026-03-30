ANSES activó nuevos topes para AUH: quiénes dejan de cobrar en abril.

Monto total de la AUH: $136.666

$136.666 Pago mensual directo (80%): $109.332,80

$109.332,80 Monto retenido (20%): $27.333,20

Este mecanismo se mantiene sin cambios: los titulares cobran el 80% todos los meses, mientras que el 20% restante se acumula hasta cumplir con los requisitos exigidos.

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El detalle clave que muchos no tienen en cuenta

Aunque el aumento ya está vigente, hay una condición fundamental para cobrar el total del beneficio: la presentación de la Libreta AUH.

Este documento es obligatorio y certifica tres aspectos esenciales:

Controles de salud

Escolaridad

Vacunación

Si la libreta no se presenta en tiempo y forma, el beneficiario no podrá cobrar el 20% retenido, lo que representa una suma importante acumulada a lo largo del año.

Por eso, ANSES insiste en la importancia de cumplir con este trámite para evitar perder dinero.

Calendario de pagos AUH abril 2026

El cronograma de pagos ya fue oficializado y se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 1: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 2: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 5: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 6: 20 de abril

20 de abril DNI terminados en 7: 21 de abril

21 de abril DNI terminados en 8: 22 de abril

22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

De esta manera, los pagos se distribuyen a lo largo del mes para garantizar una mejor organización del sistema.

Nuevos límites de ingresos: quiénes pueden cobrar la AUH

Otro de los puntos centrales que actualizó ANSES tiene que ver con los topes de ingresos que determinan el acceso al beneficio.

Según lo establecido en la Resolución 55/2026, los límites vigentes son:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

$2.722.595 Ingreso familiar total: $5.445.190

Este punto es clave y muchas veces genera confusión. Para poder cobrar la AUH, se deben cumplir ambos requisitos en simultáneo.

Es decir, si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual permitido, se pierde automáticamente el beneficio, incluso si el ingreso total del hogar no supera el tope general.

Quiénes pueden ser dados de baja de la AUH

ANSES también recuerda que existen situaciones específicas que pueden derivar en la suspensión o baja de la prestación. Entre ellas:

Superar los límites de ingresos establecidos

No presentar la Libreta AUH

Falta de actualización de datos personales o del grupo familiar

Inconsistencias detectadas en los controles de ANSES

Por eso, es fundamental mantener los datos actualizados en Mi ANSES y cumplir con todos los requisitos exigidos por el organismo.

El dato clave que puede hacerte perder dinero

Más allá del aumento y el calendario, el punto más importante sigue siendo la Libreta AUH. Cada año, miles de familias dejan de cobrar el 20% acumulado simplemente por no completar este trámite.

Ese monto retenido puede representar decenas de miles de pesos, por lo que su cobro depende exclusivamente de cumplir con los controles de salud, educación y vacunación.