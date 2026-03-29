ANSES Jubilados con bono y aumento: el ingreso que pueden superar en abril

El incremento responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024, que dispone actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el ajuste toma como referencia la inflación de febrero.
De esta manera, el aumento impacta de forma directa en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales, alcanzando a millones de beneficiarios en todo el país.
Bono de $70.000: quiénes lo siguen cobrando en abril
Además del incremento por movilidad, ANSES confirmó la continuidad del bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.
Este refuerzo, que se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024, se pagará bajo el mismo esquema:
Se cobra completo para quienes perciben la jubilación mínima
Es proporcional para quienes superan ese haber
Sigue congelado, sin actualización por inflación
Con este adicional, quienes cobran la mínima podrán superar los $450.000 totales en abril, consolidando un ingreso reforzado frente al contexto inflacionario.
Cómo quedan los montos de ANSES en abril 2026
Con el aumento del 2,9%, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $380.319 (en marzo: $369.600)
PUAM: $304.255 (en marzo: $295.680)
PNC por invalidez y vejez: $304.255 (en marzo: $295.680)
PNC para madres de 7 hijos: $380.319 (en marzo: $369.600)
En cuanto a las asignaciones:
AUH y AUE (con 20% retenido): $109.332 (en marzo: $106.251)
AUH por discapacidad: $356.001 (en marzo: $345.968)
Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $68.340 (en marzo: $66.414)
Asignación por Hijo con discapacidad: $222.511 (en marzo: $216.240)
Asignación por Cónyuge: $16.580 (en marzo: $16.113)
También se actualizan otros beneficios:
Plan 1000 Días (Complemento Leche): $51.547 (en marzo: $50.094)
Nacimiento: $79.659 (en marzo: $77.414)
Matrimonio: $119.275 (en marzo: $115.913)
Adopción: $476.268 (en marzo: $462.845)
Este nuevo cuadro de valores consolida el esquema de movilidad mensual, que busca acompañar la evolución de los precios, aunque con un rezago de dos meses.
Calendario de pagos ANSES abril 2026
ANSES también difundió el cronograma de pagos correspondiente a abril, que se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: desde el 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo