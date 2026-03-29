ANSES Jubilados con bono y aumento: el ingreso que pueden superar en abril

Este refuerzo, que se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024, se pagará bajo el mismo esquema:

Se cobra completo para quienes perciben la jubilación mínima

para quienes perciben la jubilación mínima Es proporcional para quienes superan ese haber

para quienes superan ese haber Sigue congelado, sin actualización por inflación

Con este adicional, quienes cobran la mínima podrán superar los $450.000 totales en abril, consolidando un ingreso reforzado frente al contexto inflacionario.

Cómo quedan los montos de ANSES en abril 2026

Con el aumento del 2,9%, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319 (en marzo: $369.600)

$380.319 (en marzo: $369.600) PUAM: $304.255 (en marzo: $295.680)

$304.255 (en marzo: $295.680) PNC por invalidez y vejez: $304.255 (en marzo: $295.680)

$304.255 (en marzo: $295.680) PNC para madres de 7 hijos: $380.319 (en marzo: $369.600)

comodoro (3)

En cuanto a las asignaciones:

AUH y AUE (con 20% retenido): $109.332 (en marzo: $106.251)

$109.332 (en marzo: $106.251) AUH por discapacidad: $356.001 (en marzo: $345.968)

$356.001 (en marzo: $345.968) Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $68.340 (en marzo: $66.414)

$68.340 (en marzo: $66.414) Asignación por Hijo con discapacidad: $222.511 (en marzo: $216.240)

$222.511 (en marzo: $216.240) Asignación por Cónyuge: $16.580 (en marzo: $16.113)

También se actualizan otros beneficios:

Plan 1000 Días (Complemento Leche): $51.547 (en marzo: $50.094)

$51.547 (en marzo: $50.094) Nacimiento: $79.659 (en marzo: $77.414)

$79.659 (en marzo: $77.414) Matrimonio: $119.275 (en marzo: $115.913)

$119.275 (en marzo: $115.913) Adopción: $476.268 (en marzo: $462.845)

Este nuevo cuadro de valores consolida el esquema de movilidad mensual, que busca acompañar la evolución de los precios, aunque con un rezago de dos meses.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

ANSES también difundió el cronograma de pagos correspondiente a abril, que se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: desde el 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: desde el 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)