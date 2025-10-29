ANSES paga un bono especial de $410.000 después de las elecciones: quiénes pueden cobrarlo en noviembre

Por Nacimiento

Por Matrimonio o Unión Convivencial

Por Adopción

Con el aumento del 2,1% correspondiente al mes de noviembre 2025, estos tres beneficios actualizan sus montos, y el más alto —el de adopción— alcanzará la cifra récord de $417.196.

ANSES: cuánto se cobra por APU en noviembre 2025

Según la última actualización publicada por la ANSES, los montos vigentes de las Asignaciones de Pago Único desde noviembre quedarán de la siguiente manera:

Asignación por Matrimonio: $102.311 por cada cónyuge.

$102.311 por cada cónyuge. Asignación por Nacimiento: $68.323 por hijo.

$68.323 por hijo. Asignación por Adopción: $410.144 por hijo adoptado.

Es decir que, las familias que estén en proceso de adopción o hayan recibido la sentencia de adopción dentro de los últimos 2 años, podrán cobrar un bono extraordinario de $410.144 a través de la ANSES.

Quiénes pueden solicitar la APU de ANSES

La Asignación de Pago Único puede ser gestionada por un conjunto específico de personas, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo.

Los grupos habilitados son:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Personas que perciban la Prestación por Desempleo

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo o Hijo con Discapacidad

Requisitos para cobrar la Asignación de Pago Único

Para acceder a la APU de ANSES es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación que acredite la situación (adopción, matrimonio o nacimiento).

Además, el organismo fija topes de ingresos que no deben superarse para poder acceder.

Topes de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para cobrar el bono ANSES

Ingreso máximo del grupo familiar: $4.807.226

$4.807.226 Ingreso individual máximo por integrante: $2.403.613

Esto significa que si alguno de los miembros del grupo familiar supera ese tope individual, no podrán acceder al beneficio, aunque el total del grupo esté por debajo del límite general.

AUH y SUAF: La nueva sección "Mis Asignaciones" permite a los usuarios gestionar todos sus beneficios de manera simple y rápida.

Qué documentación se necesita según el tipo de Asignación

Los requisitos varían dependiendo de cuál de las tres Asignaciones de Pago Único se desea solicitar:

Asignación por Nacimiento

Partida de nacimiento del hijo o hija.

DNI del padre o madre que realiza el trámite.

En caso de no figurar el otro progenitor en la partida, se deberá presentar documentación adicional que acredite vínculo o tutela.

Asignación por Matrimonio o Unión Convivencial

Certificado de matrimonio o constancia de unión convivencial emitida por el Registro Civil.

DNI de ambos cónyuges o convivientes.

Comprobante de CBU si desean percibir el pago por depósito bancario.

Asignación por Adopción

Testimonio o copia autenticada de la sentencia de adopción.

DNI del adoptante o adoptantes.

Constancia bancaria (CBU).

Se puede solicitar hasta 2 años después de la sentencia firme de adopción.

Cómo solicitar la APU de ANSES paso a paso

El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, según el tipo de asignación y la documentación disponible.

A continuación, el paso a paso para cada modalidad:

Opción 1: Trámite presencial

Reunir toda la documentación requerida.

Ingresar a la web de ANSES, www.anses.gob.ar, solicitar un turno en la sección Asignaciones Familiares, Asignaciones de Pago Único.

Acudir a la oficina de ANSES el día asignado con toda la documentación original y fotocopias.

Una vez validada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria del titular.

Opción 2: Trámite online