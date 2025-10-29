ANSES paga un bono especial de $410.000 después de las elecciones: quiénes pueden cobrarlo en noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento en sus prestaciones y un plus de más de $417.000 para un grupo de beneficiarios.
ANSES paga un bono especial de $417.000 después de las elecciones: quiénes pueden cobrarlo en noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 continuará con la liquidación de todas las prestaciones que dependen del organismo (entre ellas, jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y programas complementarios) y aplicará una nueva actualización del 2,1% a través de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este incremento, aunque leve, impactará en todos los haberes y asignaciones. Sin embargo, un grupo puntual de beneficiarios recibirá además un bono o extra especial que asciende a $410.000, correspondiente a una de las Asignaciones de Pago Único (APU) que entrega el organismo.
Qué es la Asignación de Pago Único (APU) de ANSES
Las Asignaciones de Pago Único son beneficios económicos no mensuales que ANSES otorga a familias en momentos puntuales de su vida, como un nacimiento, adopción o matrimonio. Se trata de una ayuda extraordinaria, que se cobra una sola vez, pero que puede representar una suma significativa según el caso.
Actualmente, existen tres tipos de APU:
Por Nacimiento
Por Matrimonio o Unión Convivencial
Por Adopción
Con el aumento del 2,1% correspondiente al mes de noviembre 2025, estos tres beneficios actualizan sus montos, y el más alto —el de adopción— alcanzará la cifra récord de $417.196.
ANSES: cuánto se cobra por APU en noviembre 2025
Según la última actualización publicada por la ANSES, los montos vigentes de las Asignaciones de Pago Único desde noviembre quedarán de la siguiente manera:
Asignación por Matrimonio: $102.311 por cada cónyuge.
Asignación por Nacimiento: $68.323 por hijo.
Asignación por Adopción: $410.144 por hijo adoptado.
Es decir que, las familias que estén en proceso de adopción o hayan recibido la sentencia de adopción dentro de los últimos 2 años, podrán cobrar un bono extraordinario de $410.144 a través de la ANSES.
Quiénes pueden solicitar la APU de ANSES
La Asignación de Pago Único puede ser gestionada por un conjunto específico de personas, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo.
Los grupos habilitados son:
Trabajadores en relación de dependencia
Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Trabajadores por temporada
Trabajadores rurales
Personas que perciban la Prestación por Desempleo
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo o Hijo con Discapacidad
Requisitos para cobrar la Asignación de Pago Único
Para acceder a la APU de ANSES es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar documentación que acredite la situación (adopción, matrimonio o nacimiento).
Además, el organismo fija topes de ingresos que no deben superarse para poder acceder.
Topes de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para cobrar el bono ANSES
Ingreso máximo del grupo familiar: $4.807.226
Ingreso individual máximo por integrante: $2.403.613
Esto significa que si alguno de los miembros del grupo familiar supera ese tope individual, no podrán acceder al beneficio, aunque el total del grupo esté por debajo del límite general.
Qué documentación se necesita según el tipo de Asignación
Los requisitos varían dependiendo de cuál de las tres Asignaciones de Pago Único se desea solicitar:
Asignación por Nacimiento
Partida de nacimiento del hijo o hija.
DNI del padre o madre que realiza el trámite.
En caso de no figurar el otro progenitor en la partida, se deberá presentar documentación adicional que acredite vínculo o tutela.
Asignación por Matrimonio o Unión Convivencial
Certificado de matrimonio o constancia de unión convivencial emitida por el Registro Civil.
DNI de ambos cónyuges o convivientes.
Comprobante de CBU si desean percibir el pago por depósito bancario.
Asignación por Adopción
Testimonio o copia autenticada de la sentencia de adopción.
DNI del adoptante o adoptantes.
Constancia bancaria (CBU).
Se puede solicitar hasta 2 años después de la sentencia firme de adopción.
Cómo solicitar la APU de ANSES paso a paso
El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, según el tipo de asignación y la documentación disponible.
A continuación, el paso a paso para cada modalidad:
Opción 1: Trámite presencial
Reunir toda la documentación requerida.
Ingresar a la web de ANSES, www.anses.gob.ar, solicitar un turno en la sección Asignaciones Familiares, Asignaciones de Pago Único.
Acudir a la oficina de ANSES el día asignado con toda la documentación original y fotocopias.
Una vez validada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria del titular.
Opción 2: Trámite online
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección Hijos o Familia, Solicitud de Asignaciones de Pago Único.
Completar el formulario electrónico y adjuntar la documentación en formato digital.
Esperar la confirmación del trámite y el depósito correspondiente en la cuenta registrada.