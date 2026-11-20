Al ingresar, encontró una escena dramática: Romina González y Nicolás Pedraza estaban tendidos en el piso, inconscientes y con múltiples heridas de arma blanca. La trabajadora dio aviso a los servicios de emergencia y rápidamente se desplegó un operativo policial y sanitario. Cuando los profesionales médicos llegaron al lugar, constataron que González había muerto como consecuencia de las lesiones.

Pedraza todavía presentaba signos vitales. Fue asistido por personal de emergencias y trasladado en ambulancia al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde debió recibir atención médica por la gravedad de sus heridas. Los primeros indicios apuntan a que el hombre se habría provocado lesiones después del ataque.

La relación entre Romina González y Nicolás Pedraza

Uno de los aspectos centrales de la investigación es el vínculo que mantenían la víctima y el principal sospechoso. González y Pedraza eran pareja y compartían el mismo lugar de trabajo. Ella se desempeñaba como encargada del bar, mientras que él formaba parte del personal del establecimiento.

Según relató Sol, una comerciante de la zona que conocía a Romina, ambos se habrían conocido en el propio local gastronómico.

De acuerdo con información difundida por medios locales, algunos compañeros de trabajo habrían señalado que Pedraza mantenía conductas de hostigamiento hacia González. Una de las expresiones atribuidas a esos testimonios fue que “él la atormentaba”.

Las pericias para esclarecer el femicidio en Córdoba

Después del hallazgo, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en las inmediaciones del bar Morrison. El establecimiento quedó precintado y bajo custodia policial, mientras los especialistas trabajaban en la recolección de pruebas.

Las tareas incluyen el análisis de los rastros encontrados en el sector de los baños, el relevamiento de posibles armas utilizadas y la reconstrucción de los movimientos de la víctima y del sospechoso.

También se investigan las cámaras de seguridad del bar y de los comercios cercanos, que podrían aportar información sobre lo ocurrido antes del crimen.

Los testimonios de la empleada que encontró a ambos y de las personas que trabajaban en el establecimiento serán fundamentales para reconstruir la secuencia.