Mariano Iúdica palpita su vuelta a América TV con Polémica en el Bar: "Es volver a mi casa"

Mariano Iúdica habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre la emoción de volver a la pantalla de América TV, la expectativa por el regreso del programa y cómo se prepara para esta nueva etapa, marcada por un panel renovado y la promesa de debates intensos y entretenidos.

21 sept 2025, 00:10
Mariano Iúdica dialogó con PrimiciasYa y compartió detalles de su esperado regreso a América TV como conductor de Polémica en el Bar, que comenzará este lunes 22 de septiembre a las 22:30.

Según comentó el conductor, esta edición promete mantener la esencia, con discusiones intensas y opiniones encontradas, pero sin perder el humor que lo convirtió en un clásico de la televisión argentina. Pero no lo hará solo, claro. Lo acompañarán figuras con amplia trayectoria y presencia en los medios, quienes aportarán distintos puntos de vista y enriquecerán las discusiones.

Mariano expresó su entusiasmo por retomar un proyecto en el canal del Cubo que considera emblemático en la televisión argentina: “Muy contento y muy vertiginoso todo. La vuelta a la pantalla de América. Es un programa que siempre tiene que estar al aire. Es un formato muy querido para la gente, muy popular, que se presta para mucho juego: podés hacerlo muy serio y también banales".

“Es una genialidad el título. Creo que hoy todas las mesas son Polémica en el bar. Hicimos cinco años extraordinarios, icónicos, que no se olvidan; mucho humor y emotivo. Fue un programa líder del canal durante muchos años", subrayó el impacto del ciclo en la audiencia y cómo su formato logró consolidarse como un clásico televisivo.

Sobre su regreso a la pantalla, el humorista compartió cómo este retorno representa un hito personal y profesional. “Muy contento de volver a esta casa. Me cambió la vida literalmente. Acá me hice empresario de televisión. Para mí, volver a América es volver a mi casa", expresó.

Sobre quienes lo acompañarán en la mesa, contó: "Carlos Maslatón, Marina Calabró, Emmanuel Danann, Diego Recalde Javier Calvo, Diego Recalde, Diego Moranzoni. En el humor: Fredy Villarreal, Iváz Ramírez y Emiliano Senas".

"Queda trabajar, poner ideas, hacer que suceda, si la polemica sucede, estamos hechos porque la gente viene a buscar eso", concluyó muy entusiasmado sobre las intenciones.

Qué dijo Mariano Iúdica del regreso de Polémica en el bar

El conductor visitó Desayuno Americano (América TV) y se mostró entusiasmado: "Estoy muy contento y ansioso. Fue un proceso re loco porque primero íbamos a hacer este programa que vamos a hacer ahora, que tiene polémica y humor. Lo habíamos perfilado muchísimo para el humor, pero no pudimos armar bien el equipo".

Además, Iúdica reconoció que primero el programa fue pensado para A24 y no para América TV, pero que el cambio le generó muchísimas expectativas: "Ahí me entusiasmé mucho más, comencé a pensar en los sketch y en todo lo que podemos hacer con humor político. Se va a debatir muchísimo, la coyuntura de hoy en día, el espectáculo también, está tan loca, es un delirio total, que da para debatir".

