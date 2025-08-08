HOY se acredita el bono a jubilados de ANSES: cómo saber si lo cobrás y cuánto es

Haber mínimo: $314.305,37

Bono extra: $70.000

Total para quienes cobran la mínima: $384.305,37

Haber máximo: $2.114.977,60

Este aumento también alcanza a titulares de pensiones no contributivas (por vejez, invalidez y madres de 7 hijos), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de asignaciones familiares como AUH, AUE y SUAF. El ajuste se acredita automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite.

Cómo saber si cobrás el bono

Para confirmar si te corresponde el bono extraordinario de agosto, ANSES habilitó diferentes vías de consulta:

Por Internet : Ingresá a www.anses.gob.ar Entrá en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccioná la opción Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro . Allí verás el detalle de tu haber y el monto del bono si corresponde.

Por teléfono : Llamá al 130 (línea gratuita de ANSES), de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

De forma presencial : Acercate a una oficina de ANSES con tu DNI. No es necesario turno para consultas generales.



anses milei calendario 2.jpg ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

Quiénes cobran HOY el bono de $70.000

Hoy, 8 de agosto, cobran los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 0. A continuación, el calendario completo.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto

DNI terminado en 6: 18 de agosto

DNI terminado en 7: 19 de agosto

DNI terminado en 8: 20 de agosto

DNI terminado en 9: 21 de agosto

Pensiones no contributivas

DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo