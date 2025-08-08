En vivo Radio La Red
Previsional
Bono
Jubilados
Previsional

HOY se acredita el bono a jubilados de ANSES: cómo saber si lo cobrás y cuánto es

ANSES comienza este viernes con el pago del bono extraordinario para jubilados y pensionados. Paso a paso, cómo consultar si te corresponde y el calendario completo de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este viernes 8 de agosto de 2025 una nueva etapa del calendario de pagos para jubilados y pensionados, que incluye el bono extraordinario de refuerzo anunciado por el Gobierno para reforzar los ingresos en el marco de la suba de la inflación.

Este beneficio, que se deposita junto con el haber mensual, alcanza a millones de jubilados y pensionados que cobran hasta un determinado tope de haberes, y forma parte del esquema de aumentos y extras que rige desde agosto con el último ajuste por movilidad.

El haber mínimo pasará a ser de $314.305,37, y se mantendrá el bono extra de $70.000, por lo que el monto final para quienes cobran la mínima será de $384.305,37. También habrá cambios en el calendario de pagos, que afecta a millones de beneficiarios en todo el país.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en agosto 2025?

Desde este mes, los haberes se actualizan en función del IPC, con una suba del 1,62% que impacta tanto en los pagos mensuales como en el medio aguinaldo. Los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Haber mínimo: $314.305,37

  • Bono extra: $70.000

  • Total para quienes cobran la mínima: $384.305,37

  • Haber máximo: $2.114.977,60

Este aumento también alcanza a titulares de pensiones no contributivas (por vejez, invalidez y madres de 7 hijos), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de asignaciones familiares como AUH, AUE y SUAF. El ajuste se acredita automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite.

Cómo saber si cobrás el bono

Para confirmar si te corresponde el bono extraordinario de agosto, ANSES habilitó diferentes vías de consulta:

  • Por Internet:

    • Ingresá a www.anses.gob.ar

    • Entrá en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

    • Seleccioná la opción Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro. Allí verás el detalle de tu haber y el monto del bono si corresponde.

  • Por teléfono:

    • Llamá al 130 (línea gratuita de ANSES), de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

  • De forma presencial:

    • Acercate a una oficina de ANSES con tu DNI. No es necesario turno para consultas generales.

Quiénes cobran HOY el bono de $70.000

Hoy, 8 de agosto, cobran los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 0. A continuación, el calendario completo.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 8 de agosto
  • DNI terminado en 1: 11 de agosto
  • DNI terminado en 2: 12 de agosto
  • DNI terminado en 3: 13 de agosto
  • DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto
  • DNI terminado en 6: 18 de agosto
  • DNI terminado en 7: 19 de agosto
  • DNI terminado en 8: 20 de agosto
  • DNI terminado en 9: 21 de agosto

Pensiones no contributivas

  • DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminado en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminado en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminado en 8 y 9: 28 de agosto
