HOY se acredita el bono a jubilados de ANSES: cómo saber si lo cobrás y cuánto es

Haber mínimo: $314.305,37
Bono extra: $70.000
Total para quienes cobran la mínima: $384.305,37
Haber máximo: $2.114.977,60
Este aumento también alcanza a titulares de pensiones no contributivas (por vejez, invalidez y madres de 7 hijos), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de asignaciones familiares como AUH, AUE y SUAF. El ajuste se acredita automáticamente, sin necesidad de hacer ningún trámite.
Cómo saber si cobrás el bono
Para confirmar si te corresponde el bono extraordinario de agosto, ANSES habilitó diferentes vías de consulta:
Por Internet:
Ingresá a www.anses.gob.ar
Entrá en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccioná la opción Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro. Allí verás el detalle de tu haber y el monto del bono si corresponde.
Por teléfono:
De forma presencial:
ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025
Quiénes cobran HOY el bono de $70.000
Hoy, 8 de agosto, cobran los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 0. A continuación, el calendario completo.
Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8 de agosto
- DNI terminado en 1: 11 de agosto
- DNI terminado en 2: 12 de agosto
- DNI terminado en 3: 13 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: 14 de agosto
- DNI terminado en 6: 18 de agosto
- DNI terminado en 7: 19 de agosto
- DNI terminado en 8: 20 de agosto
- DNI terminado en 9: 21 de agosto
Pensiones no contributivas
- DNI terminado en 0 y 1: 8 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: 14 de agosto
Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo
- DNI terminado en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: 28 de agosto