Jubilados que perciben la mínima.

Titulares de la PUAM .

Personas que reciben PNC por invalidez o vejez .

Madres con siete hijos o más que perciben pensión no contributiva.

Para quienes superan la mínima, el bono se aplica de forma escalonada. Por ejemplo, un jubilado con haberes de $340.277,17 recibirá un refuerzo de $40.000.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025?

Tras la actualización, los ingresos previsionales se conforman de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

PUAM : $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000).

PNC por invalidez o vejez : $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

Madres con 7 hijos o más (PNC) : $390.277,17.

Jubilación máxima: $2.155.162,17.

De esta forma, los sectores más vulnerables obtienen el monto adicional en su totalidad, mientras que los haberes más altos perciben solo el incremento del 1,9%.

¿Qué pasa con las asignaciones familiares y universales en septiembre?

Además de los aumentos en jubilaciones, ANSES anunció los nuevos valores de asignaciones:

AUH : $115.065 por hijo (con $92.052 en pago mensual y el resto retenido).

AUH por discapacidad : $374.744.

Asignación por embarazo : $115.065.

Ayuda escolar anual : $43.522.

Nacimiento : $67.064.

Adopción : $401.095.

Cuidado de la salud: $115.065.

Estos montos refuerzan los ingresos de familias con niños, embarazadas y personas en situaciones especiales como discapacidad o adopción.

¿Cómo es el calendario de pagos de ANSES en septiembre 2025?

calendario .jpg ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

El cronograma confirmado por ANSES se organiza según el tipo de haber y la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8

DNI terminados en 1: martes 9

DNI terminados en 2: miércoles 10

DNI terminados en 3: jueves 11

DNI terminados en 4: viernes 12

DNI terminados en 5: lunes 15

DNI terminados en 6: martes 16

DNI terminados en 7: miércoles 17

DNI terminados en 8: jueves 18

DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

DNI terminados en 2 y 3: martes 23

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Este esquema se complementa con los pagos de asignaciones familiares y universales que ANSES administra durante el mes.