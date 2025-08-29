En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

ANSES y el Gobierno nacional confirmaron un nuevo refuerzo para jubilados y pensionados en septiembre 2025. La medida incluye actualizaciones y un bono extraordinario que impactará en millones de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un ajuste en los haberes previsionales que se aplicará a partir de septiembre de 2025. La medida combina un incremento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones con el otorgamiento de un bono extraordinario de hasta $70.000 para los sectores de menores ingresos.

AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos

El anuncio busca mitigar el efecto de la inflación en los haberes mensuales. Según el organismo, los beneficiarios de la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán el bono completo, mientras que quienes superen la mínima accederán a un refuerzo decreciente.

En paralelo, ANSES también actualizó los valores de las asignaciones familiares y universales, además de confirmar el calendario de pagos de septiembre, lo que abarca a jubilados, pensionados y titulares de AUH.

¿Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 de ANSES?

Milei definió qué pasará con el bono a jubilados de ANSES
El bono de $70.000 está destinado de manera íntegra a:

  • Jubilados que perciben la mínima.

  • Titulares de la PUAM.

  • Personas que reciben PNC por invalidez o vejez.

  • Madres con siete hijos o más que perciben pensión no contributiva.

Para quienes superan la mínima, el bono se aplica de forma escalonada. Por ejemplo, un jubilado con haberes de $340.277,17 recibirá un refuerzo de $40.000.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025?

Tras la actualización, los ingresos previsionales se conforman de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).

  • PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000).

  • PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).

  • Madres con 7 hijos o más (PNC): $390.277,17.

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17.

De esta forma, los sectores más vulnerables obtienen el monto adicional en su totalidad, mientras que los haberes más altos perciben solo el incremento del 1,9%.

¿Qué pasa con las asignaciones familiares y universales en septiembre?

Además de los aumentos en jubilaciones, ANSES anunció los nuevos valores de asignaciones:

  • AUH: $115.065 por hijo (con $92.052 en pago mensual y el resto retenido).

  • AUH por discapacidad: $374.744.

  • Asignación por embarazo: $115.065.

  • Ayuda escolar anual: $43.522.

  • Nacimiento: $67.064.

  • Adopción: $401.095.

  • Cuidado de la salud: $115.065.

Estos montos refuerzan los ingresos de familias con niños, embarazadas y personas en situaciones especiales como discapacidad o adopción.

¿Cómo es el calendario de pagos de ANSES en septiembre 2025?

calendario .jpg
El cronograma confirmado por ANSES se organiza según el tipo de haber y la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8

  • DNI terminados en 1: martes 9

  • DNI terminados en 2: miércoles 10

  • DNI terminados en 3: jueves 11

  • DNI terminados en 4: viernes 12

  • DNI terminados en 5: lunes 15

  • DNI terminados en 6: martes 16

  • DNI terminados en 7: miércoles 17

  • DNI terminados en 8: jueves 18

  • DNI terminados en 9: viernes 19

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26

Este esquema se complementa con los pagos de asignaciones familiares y universales que ANSES administra durante el mes.

