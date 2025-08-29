ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

-
Jubilados que perciben la mínima.
-
Titulares de la PUAM.
-
Personas que reciben PNC por invalidez o vejez.
-
Madres con siete hijos o más que perciben pensión no contributiva.
Para quienes superan la mínima, el bono se aplica de forma escalonada. Por ejemplo, un jubilado con haberes de $340.277,17 recibirá un refuerzo de $40.000.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025?
Tras la actualización, los ingresos previsionales se conforman de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000).
-
PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000).
-
PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000).
-
Madres con 7 hijos o más (PNC): $390.277,17.
-
Jubilación máxima: $2.155.162,17.
De esta forma, los sectores más vulnerables obtienen el monto adicional en su totalidad, mientras que los haberes más altos perciben solo el incremento del 1,9%.
¿Qué pasa con las asignaciones familiares y universales en septiembre?
Además de los aumentos en jubilaciones, ANSES anunció los nuevos valores de asignaciones:
-
AUH: $115.065 por hijo (con $92.052 en pago mensual y el resto retenido).
-
AUH por discapacidad: $374.744.
-
Asignación por embarazo: $115.065.
-
Ayuda escolar anual: $43.522.
-
Nacimiento: $67.064.
-
Adopción: $401.095.
-
Cuidado de la salud: $115.065.
Estos montos refuerzan los ingresos de familias con niños, embarazadas y personas en situaciones especiales como discapacidad o adopción.
¿Cómo es el calendario de pagos de ANSES en septiembre 2025?
calendario .jpg
El cronograma confirmado por ANSES se organiza según el tipo de haber y la terminación del DNI:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
-
DNI terminados en 0: lunes 8
-
DNI terminados en 1: martes 9
-
DNI terminados en 2: miércoles 10
-
DNI terminados en 3: jueves 11
-
DNI terminados en 4: viernes 12
-
DNI terminados en 5: lunes 15
-
DNI terminados en 6: martes 16
-
DNI terminados en 7: miércoles 17
-
DNI terminados en 8: jueves 18
-
DNI terminados en 9: viernes 19
Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22
-
DNI terminados en 2 y 3: martes 23
-
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24
-
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25
-
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26
Este esquema se complementa con los pagos de asignaciones familiares y universales que ANSES administra durante el mes.