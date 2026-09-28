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La explosiva y nueva versión sobre el viaje de la China Suárez e Icardi a París: "Iba a encontrarse con otra persona famosa"

El posteo de Mauro Icardi recordando la fecha y lugar de su primer encuentro con la China Suárez en París reavivó la polémica y salió a la luz otra versión desconocida.

28 sept 2026, 15:30
La explosiva y nueva versión sobre el viaje de la China Suárez e Icardi a París: Iba a encontrarse con otra persona famosa

La explosiva y nueva versión sobre el viaje de la China Suárez e Icardi a París: "Iba a encontrarse con otra persona famosa"

La explosiva y nueva versión sobre el viaje de la China Suárez e Icardi a París: Iba a encontrarse con otra persona famosa

La explosiva y nueva versión sobre el viaje de la China Suárez e Icardi a París: "Iba a encontrarse con otra persona famosa"

Mauro Icardi sacudió las redes sociales el fin de semana con un explosivo mensaje con una imagen del hotel y la fecha exacta en París donde se encontró por primera vez con la China Suárez, su actual pareja.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26/09/21”, expresó el futbolista en sus historias de Instagram reavivando aquella enorme polémica conocida en los medios como el Wandagate.

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Según la información que trascendió en aquel entonces, Jakob Von Plessen, por entonces esposo de Zaira Nara, habría colaborado con Icardi para que se concrete ese encuentro con la actriz como "campana" y con el paso del tiempo los dos terminaron separándose.

Lo cierto es que en el programa Intrusos (América Tv) se repasó aquel terrible escándalo farandulero tras el posteo de Mauro Icardi y Natalie Weber sacó a la luz una explosiva y desconocida versión.

La panelista indicó que en aquel viaje a París, la China Suárez habría tenido la intención inicial de encontrarse con otro famoso pero terminó coincidiendo con el futbolista.

"Los rumores son que ella no viaja a París para encontrarse con Mauro, viaja a París para encontrarse con otra persona. Mauro habría sido el descarte", lanzó picante Weber.

Y agregó al respecto sobre ese encuentro que tuvo lugar a fines de septiembre de 2021: "No sé si estuvo o no con la otra persona pero es famosa por supuesto. Y terminó estando con Mauro".

El enojo de la China Suárez por el explosivo posteo de Mauro Icardi

El picante posteo de Mauro Icardi con la imagen del hotel de París y fecha donde nació su historia con la China Suárez trajo de nuevo a escena aquel enorme escándalo en el espectáculo.

En ese sentido, Paula Varela comentó que la actriz no estaba al tanto de la publicación que iba a realizar su novio en las redes y que no le pareció oportuno. "A Eugenia no le cayó bien el posteo, de hecho no lo reposteó", comentó.

"Pregunté por qué no lo reposteó y me dijeron que fue algo de Mauro, que ella no sabía, no le preguntó y cuando lo vio no le cayó bien", indicó la periodista sobre el enojo de la actriz con el futbolista por esa publicación virtual.

     

 

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