La explosiva y nueva versión sobre el viaje de la China Suárez e Icardi a París: "Iba a encontrarse con otra persona famosa"

Lo cierto es que en el programa Intrusos (América Tv) se repasó aquel terrible escándalo farandulero tras el posteo de Mauro Icardi y Natalie Weber sacó a la luz una explosiva y desconocida versión.

La panelista indicó que en aquel viaje a París, la China Suárez habría tenido la intención inicial de encontrarse con otro famoso pero terminó coincidiendo con el futbolista.

"Los rumores son que ella no viaja a París para encontrarse con Mauro, viaja a París para encontrarse con otra persona. Mauro habría sido el descarte", lanzó picante Weber.

Y agregó al respecto sobre ese encuentro que tuvo lugar a fines de septiembre de 2021: "No sé si estuvo o no con la otra persona pero es famosa por supuesto. Y terminó estando con Mauro".

El enojo de la China Suárez por el explosivo posteo de Mauro Icardi

El picante posteo de Mauro Icardi con la imagen del hotel de París y fecha donde nació su historia con la China Suárez trajo de nuevo a escena aquel enorme escándalo en el espectáculo.

En ese sentido, Paula Varela comentó que la actriz no estaba al tanto de la publicación que iba a realizar su novio en las redes y que no le pareció oportuno. "A Eugenia no le cayó bien el posteo, de hecho no lo reposteó", comentó.

"Pregunté por qué no lo reposteó y me dijeron que fue algo de Mauro, que ella no sabía, no le preguntó y cuando lo vio no le cayó bien", indicó la periodista sobre el enojo de la actriz con el futbolista por esa publicación virtual.