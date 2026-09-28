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Asignaciones universales de ANSES en octubre: montos de cobro por hijo, nacimiento y adopción

El organismo previsional otorgará una actualización del 1,7% en todas las prestaciones universales. Los montos brutos y netos a cobrar por los beneficiarios durante el próximo mes.

ASIGNACIONES familiares de ANSES: cuándo se cobra en agosto 2026

ASIGNACIONES familiares de ANSES: cuándo se cobra en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,7% a partir de octubre de 2026 sobre el sistema global de asignaciones familiares e incentivos universales. La medida ubica el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo en $156.634 (con un pago directo en mano de $125.307), al tiempo que incrementa los valores fijados para la Ayuda Escolar Anual a $88.260 y eleva el pago por Adopción a $545.845 de liquidación única.

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¿Cuánto cobra de bolsillo la AUH y la Asignación por Embarazo en octubre de 2026?

Tanto la AUH como la Asignación por Embarazo para Protección Social alcanzan un tope mensual de $156.634 por beneficiario. Debido al descuento normativo del 20%, la ANSES acredita de forma directa $125.307 en la cuenta bancaria del titular.

El resto acumulado ($31.327 mensuales) se desbloquea al finalizar el ciclo operativo mediante el envío digital o presencial del certificado de escolaridad e historial de salud.

¿De cuánto son las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Ayuda Escolar?

El ajuste general del 1,7% ajusta los valores de las prestaciones extraordinarias y universales para el sector familiar formal e informal:

  • Ayuda Escolar Anual: sube a $88.260 por hijo escolarizado.

  • Asignación por Nacimiento: se incrementa a $91.298 de pago único.

  • Asignación por Adopción: asciende a $545.845 de pago único.

¿Qué complementos adicionales se pagan junto a la AUH en octubre?

Junto con el cobro neto de $125.307 por hijo, ANSES líquida el subsidio alimentario automático para la compra de insumos básicos de la canasta familiar:

  • AUH con 1 hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557 total.

  • AUH con 2 hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913 total.

  • AUH con 3 o más hijos: $375.921 (AUH por 3) + $149.425 (Alimentar) = $525.346 total.

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¿Cuáles son las fechas de pago confirmadas de la AUH en octubre de 2026?

El esquema operativo de liquidación del haber mensual se efectúa de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre de 2026

  • (Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre de 2026

En pocas palabras

  • ANSES aumenta: Se aplicará un 1,7% de actualización en todas las prestaciones universales desde octubre de 2026.
  • Monto AUH y Embarazo: La Asignación Universal por Hijo y por Embarazo alcanzarán los $156.634 brutos ($125.307 de bolsillo).
  • Otros montos: La Ayuda Escolar Anual será de $88.260 y la Adopción de $545.845.
Resumen generado por Thinkindot AI
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