Asignaciones universales de ANSES en octubre: montos de cobro por hijo, nacimiento y adopción

Ayuda Escolar Anual: sube a $88.260 por hijo escolarizado.

Asignación por Nacimiento: se incrementa a $91.298 de pago único.

Asignación por Adopción: asciende a $545.845 de pago único.

¿Qué complementos adicionales se pagan junto a la AUH en octubre?

Junto con el cobro neto de $125.307 por hijo, ANSES líquida el subsidio alimentario automático para la compra de insumos básicos de la canasta familiar:

AUH con 1 hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557 total .

AUH con 2 hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913 total .

AUH con 3 o más hijos: $375.921 (AUH por 3) + $149.425 (Alimentar) = $525.346 total.

AUH de ANSES en septiembre: cómo consultar la liquidación y la Libreta en Mi ANSES

¿Cuáles son las fechas de pago confirmadas de la AUH en octubre de 2026?

El esquema operativo de liquidación del haber mensual se efectúa de la siguiente manera: