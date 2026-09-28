Violento choque de frente en la Ruta 11: rescataron a dos conductores pero uno murió horas después

Por causas que todavía no fueron determinadas, los dos vehículos impactaron de frente mientras circulaban en sentidos opuestos. Como consecuencia de la colisión, ambos autos terminaron con importantes daños.

La violencia del choque provocó que los conductores quedaran atrapados dentro de los vehículos. Ante esta situación, Bomberos montó un operativo para liberarlos, del que también participó personal del sistema de emergencias 107.

Tras completar las tareas de rescate, ambos hombres fueron trasladados a centros médicos de la región para recibir atención.

Murió horas después del choque en el hospital

Cantero fue derivado al Hospital de Villa Ocampo debido a las lesiones que sufrió en el accidente. Permaneció internado durante algunas horas, pero su estado se agravó. Finalmente, alrededor de las 17.40, los médicos confirmaron la muerte del joven de 23 años.

Soto también sufrió heridas y necesitó asistencia médica. La información disponible no detalla cuál fue su estado de salud después del traslado.

A raíz del accidente, la circulación sobre ese sector de la Ruta Nacional 11 tuvo que ser restringida mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de rescate y se llevaban adelante los primeros peritajes.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría IX de Florencia y de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy, además de bomberos y personal de emergencias.

La investigación continúa para establecer qué provocó el choque frontal entre los dos vehículos y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente.