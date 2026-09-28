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Violento choque de frente en la Ruta 11: rescataron a dos conductores pero uno murió horas después

Un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla chocaron de frente a la altura de Florencia, Santa Fe. Los conductores quedaron atrapados y fueron liberados por bomberos. La víctima fatal tenía 23 años y murió horas después en el Hospital de Villa Ocampo.

 Bomberos trabajaron en el rescate de los conductores tras el choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 11

 Bomberos trabajaron en el rescate de los conductores tras el choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 11, a la altura de Florencia, Santa Fe. (Foto: Foto: gentileza Vía Libre mejorada con IA).

Un joven de 23 años murió este domingo después de protagonizar un violento choque frontal entre dos autos en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Florencia, en el norte de Santa Fe. El otro conductor involucrado resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud.

Leé también El video del brutal choque en Merlo que terminó con la vida de una mujer de 44 años
Mariela Pollio tenía 44 años y volvía a su casa después de trabajar.
Uno de los conductores logr&oacute; sobrevivir al impacto. (Foto: gentileza V&iacute;a Libre).&nbsp;

Uno de los conductores logró sobrevivir al impacto. (Foto: gentileza Vía Libre).

La víctima fue identificada como Pablo Maximiliano Cantero, vecino de Florencia. El accidente se produjo alrededor de las 14.45 y, debido a la fuerza del impacto, los dos conductores quedaron atrapados en el interior de sus vehículos, por lo que tuvieron que ser rescatados por los bomberos.

Las circunstancias que desencadenaron el choque todavía son materia de investigación.

Choque frontal en la Ruta 11: qué se sabe del accidente

De acuerdo con la información difundida por medios locales, Cantero circulaba en un Chevrolet Corsa, mientras que José Luis Soto, oriundo de Paso de los Libres, Corrientes, se desplazaba a bordo de un Toyota Corolla.

Por causas que todavía no fueron determinadas, los dos vehículos impactaron de frente mientras circulaban en sentidos opuestos. Como consecuencia de la colisión, ambos autos terminaron con importantes daños.

La violencia del choque provocó que los conductores quedaran atrapados dentro de los vehículos. Ante esta situación, Bomberos montó un operativo para liberarlos, del que también participó personal del sistema de emergencias 107.

Tras completar las tareas de rescate, ambos hombres fueron trasladados a centros médicos de la región para recibir atención.

Murió horas después del choque en el hospital

Cantero fue derivado al Hospital de Villa Ocampo debido a las lesiones que sufrió en el accidente. Permaneció internado durante algunas horas, pero su estado se agravó. Finalmente, alrededor de las 17.40, los médicos confirmaron la muerte del joven de 23 años.

Soto también sufrió heridas y necesitó asistencia médica. La información disponible no detalla cuál fue su estado de salud después del traslado.

A raíz del accidente, la circulación sobre ese sector de la Ruta Nacional 11 tuvo que ser restringida mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de rescate y se llevaban adelante los primeros peritajes.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría IX de Florencia y de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy, además de bomberos y personal de emergencias.

La investigación continúa para establecer qué provocó el choque frontal entre los dos vehículos y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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