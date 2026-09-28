Emmanuel Carrère encabeza el FILBA 2026: cuándo empieza y cómo será el Festival Internacional de Literatura

Camila Sosa Villada formará parte del Festival Internacional de Literatura Filba 2026. (Foto: FILBA)

La apertura y el eje temático de la edición

La inauguración se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 19 en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). La actividad llevará el nombre Una voz hecha de voces y reunirá por primera vez a autores nacionales e internacionales que formarán parte de esta edición.

A lo largo de los cinco días se abordarán temas vinculados con la memoria, la ciudad, la naturaleza, el lenguaje y la pertenencia. Además de las tradicionales mesas de conversación, habrá caminatas sonoras, lecturas en el Jardín Botánico Carlos Thays, actividades en distintos barrios y propuestas que combinarán literatura, performance, música y artes visuales.

Emmanuel Carrère, uno de los invitados más esperados

La participación de Emmanuel Carrère será uno de los principales atractivos del festival. El autor de El adversario, Limónov, Yoga y Koljós protagonizará dos actividades durante su paso por Buenos Aires.

La primera será el viernes 2 de octubre a las 20 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Bajo el título Emmanuel Carrère en primera persona, el escritor francés mantendrá una entrevista pública con Leila Guerriero.

Escritor, guionista y director de cine, Emmanuel Carrère es uno de los autores franceses más importantes de la actualidad y el mayor referente mundial de la literatura de no ficción. (Foto: FILBA)

La actividad será gratuita y las entradas se entregarán el mismo día, con un máximo de dos por persona, desde las 15 en el Malba y desde las 18 en la Facultad de Derecho.

La segunda cita tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 11 en el auditorio del Malba. En Carrère cronista, el autor se referirá al proceso de escritura de Koljós, su libro más reciente, centrado en la figura de su madre, la historiadora Hélène Carrère d’Encausse. El encuentro será arancelado, contará con cupos limitados e incluirá una firma de ejemplares.

El regreso de Claire Keegan al festival

Claire Keegan también ocupará un lugar destacado en la programación. La escritora irlandesa, autora de Tres luces, Cosas pequeñas como esas y Antártida, participará en dos actividades.

Su obra alcanzó una amplia difusión entre los lectores argentinos, especialmente a partir de la publicación de Cosas pequeñas como esas, una novela breve ambientada en la Irlanda de los conventos e internados católicos. Además, Tres luces fue llevada al cine con el título The Quiet Girl.

El viernes 2 de octubre a las 10 realizará una lectura de cuentos en el Malba. La presentación estará a cargo de la editora Leonora Djament y el acceso será arancelado.

Una de las voces más prestigiosas de la literatura irlandesa, reconocida por su narrativa que explora la vida rural y las relaciones humanas. Es una de las autoras contemporáneas traducidas más vendidas en nuestro país. (Foto: FILBA)

Un día después, el sábado 3 de octubre a las 20, Keegan dialogará con su traductor, Jorge Fondebrider, en la Facultad de Derecho. La actividad será gratuita mediante retiro previo de entradas.

Talleres y experiencias para participar

La programación incluirá talleres de escritura, poesía, ilustración y escucha.

Entre las propuestas anunciadas se encuentra Arquitectura personal, coordinada por Sebastiano Mauri. La actividad se desarrollará el jueves 1 de octubre de 11 a 13 en la Biblioteca del Malba.

También se realizará Malezas literarias, a cargo de Luis Sagasti, y Urbanofonía, una propuesta de Pablo Bas centrada en la percepción del entorno y las caminatas sonoras.

La agenda se completa con un taller de poesía dirigido por Luciana A. Mellado en Casa Victoria Ocampo, una experiencia de escritura sonora coordinada por M. Vespa y A. Courtis, una maratón de escritura a cargo de Jorge Consiglio y un taller de ilustración enfocado en la relación entre territorio, observación y dibujo.

Ocho sedes para una programación distribuida en toda la ciudad

Las actividades se repartirán entre el Malba, la Facultad de Derecho de la UBA, Casa Victoria Ocampo, La Paz Arriba, Las Deudas, Gráfica Gloria, Azotea y el Jardín Botánico Carlos Thays.

El festival concluirá el domingo 4 de octubre con las últimas actividades programadas, entre ellas un taller sonoro en el Malba y nuevas propuestas de lectura, conversación y recorridos urbanos.