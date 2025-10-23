ANSES sorprendió con un nuevo aumento en AUH: cuánto vas a cobrar en noviembre

De ese total, ANSES deposita el 80% todos los meses, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

Monto total: $119.713,23

80% mensual: $95.770,58

20% retenido (bono anual): $23.942,65

En el caso de los niños o niñas con discapacidad, el monto asciende a $389.808,61, que se cobra al 100%, sin retenciones. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos sube a $59.862,25, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanza $194.910,94.

AUH_ANSES

‍Quiénes pueden acceder a la AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentran desocupados, trabajan de manera informal o se desempeñan en el servicio doméstico.

También pueden acceder quienes están inscriptos como monotributistas sociales.

Requisitos para el titular:

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país.

En caso de ser extranjero, tener al menos 2 años de residencia legal en Argentina .

Estar desocupado, trabajar sin aportes, como empleado doméstico o monotributista social.

Requisitos para el hijo:

Tener menos de 18 años (sin límite si hay discapacidad).

Ser soltero .

Cumplir con los controles médicos y de vacunación hasta los 4 años.

Acreditar asistencia escolar entre los 5 y los 18 años.

Tarjeta Alimentar: montos sin aumento en noviembre

La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano y coordinada con ANSES, no tendrá aumento en noviembre.

Se trata de una asistencia económica que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, y sus montos se mantienen congelados desde 2024.

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de trámites adicionales.

También lo reciben las madres con siete o más hijos que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Es importante remarcar que la Tarjeta Alimentar no permite extracciones en efectivo: sólo puede usarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas en supermercados, almacenes o ferias habilitadas.

Cuánto cobrará una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre

Con el aumento de la AUH y los valores congelados de la Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados para una familia pueden superar los $390.000:

1 hijo: $95.770 (AUH mensual) + $52.250 (Alimentar) = $148.020

2 hijos: $191.541 (AUH) + $81.936 (Alimentar) = $273.477

3 hijos: $287.311 (AUH) + $108.062 (Alimentar) = $395.373

Si uno de los hijos tiene discapacidad, el monto total puede superar los $400.000 mensuales, dependiendo de la combinación de beneficios.

Cómo consultar el monto y la fecha de cobro

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de pago desde la web oficial de Mi ANSES, siguiendo estos pasos: