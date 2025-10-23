En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Previsional

ANSES sorprendió con un nuevo aumento en AUH: cuánto vas a cobrar en noviembre

ANSES aplicará un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde noviembre, y confirmó cuáles serán los montos de la Tarjeta Alimentar.

ANSES confirmó nuevos montos para AUH en noviembre 2025

Este ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según lo establecido en el Decreto 274/24, que vincula los incrementos directamente con la inflación registrada dos meses antes.

El cambio impactará de lleno en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), aunque no afectará los montos de la Tarjeta Alimentar, que permanecen congelados desde el año pasado.

Aumento confirmado: cuánto sube la AUH en noviembre

Con el incremento del 2,1%, la AUH pasará a ser de $119.713,23 por hijo o hija menor de 18 años.

De ese total, ANSES deposita el 80% todos los meses, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

  • Monto total: $119.713,23

  • 80% mensual: $95.770,58

  • 20% retenido (bono anual): $23.942,65

En el caso de los niños o niñas con discapacidad, el monto asciende a $389.808,61, que se cobra al 100%, sin retenciones. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos sube a $59.862,25, mientras que la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanza $194.910,94.

AUH_ANSES

‍Quiénes pueden acceder a la AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentran desocupados, trabajan de manera informal o se desempeñan en el servicio doméstico.

También pueden acceder quienes están inscriptos como monotributistas sociales.

Requisitos para el titular:

  • Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país.

  • En caso de ser extranjero, tener al menos 2 años de residencia legal en Argentina.

  • Estar desocupado, trabajar sin aportes, como empleado doméstico o monotributista social.

Requisitos para el hijo:

  • Tener menos de 18 años (sin límite si hay discapacidad).

  • Ser soltero.

  • Cumplir con los controles médicos y de vacunación hasta los 4 años.

  • Acreditar asistencia escolar entre los 5 y los 18 años.

Tarjeta Alimentar: montos sin aumento en noviembre

La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano y coordinada con ANSES, no tendrá aumento en noviembre.

Se trata de una asistencia económica que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, y sus montos se mantienen congelados desde 2024.

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de trámites adicionales.

También lo reciben las madres con siete o más hijos que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Es importante remarcar que la Tarjeta Alimentar no permite extracciones en efectivo: sólo puede usarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas en supermercados, almacenes o ferias habilitadas.

Cuánto cobrará una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en noviembre

Con el aumento de la AUH y los valores congelados de la Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados para una familia pueden superar los $390.000:

  • 1 hijo: $95.770 (AUH mensual) + $52.250 (Alimentar) = $148.020

  • 2 hijos: $191.541 (AUH) + $81.936 (Alimentar) = $273.477

  • 3 hijos: $287.311 (AUH) + $108.062 (Alimentar) = $395.373

Si uno de los hijos tiene discapacidad, el monto total puede superar los $400.000 mensuales, dependiendo de la combinación de beneficios.

Cómo consultar el monto y la fecha de cobro

Los titulares pueden consultar su fecha exacta de pago desde la web oficial de Mi ANSES, siguiendo estos pasos:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Entrar en el apartado “Hijas e Hijos” , “Mis Asignaciones”.

  • Revisar los montos acreditados y las fechas según el último número del DNI.

