Del total de la AUH, ANSES liquida el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga de forma anual contra la presentación de la Libreta AUH, que acredita escolaridad y controles de salud.

De este modo, el pago mensual efectivo de la AUH en enero de 2026 es de $100.414,40 por hijo, monto que se deposita automáticamente en la cuenta bancaria del titular.

Cómo se compone el ingreso mensual de AUH con Tarjeta Alimentar

ALIMEN AUH ANSES define cuánto se cobra por AUH en enero de 2026

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado exclusivamente a la compra de alimentos. Este beneficio no se ajusta por movilidad y mantiene los mismos valores que rigieron durante 2025.

En enero de 2026, los montos de la Tarjeta Alimentar son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Al combinar la AUH con la Tarjeta Alimentar, el ingreso total mensual se incrementa de forma significativa. Por ejemplo, una familia con un hijo percibe $152.664,40, mientras que con tres hijos el monto asciende a $409.305,20.

AUH al 100%: quiénes cobran el monto completo sin retención

ANSES habilita el pago del 100% de la AUH a determinados grupos familiares. Esto aplica a hogares con hijos de hasta 3 años de edad que además reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

En estos casos, no se retiene el 20% habitual y el monto mensual se cobra de manera íntegra. Sumando AUH completa, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, el ingreso total puede alcanzar los $225.108 en enero de 2026.

Este esquema busca reforzar los ingresos durante la primera infancia y garantizar una mayor cobertura nutricional en los primeros años de vida.

Cómo consultar el cobro de la AUH en Mi ANSES

Los titulares de la AUH pueden verificar el monto exacto a cobrar ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede consultar el detalle de liquidaciones, fechas de pago y beneficios asociados.

Según el calendario oficial, la información estará disponible a partir del 9 de marzo de 2026, cuando ANSES habilite la visualización de haberes correspondientes al mes.