ANSES deposita $82.000 en noviembre: el único requisito para cobrarlo sin trámite

Qué es la Tarjeta Alimentar y por qué ANSES deposita $82.000 sin trámite previo

La Tarjeta Alimentar es un programa ejecutado por el Ministerio de Capital Humano pero acreditado por la ANSES cada mes. Su objetivo es directo: garantizar que los chicos, chicas y adolescentes tengan acceso a alimentos básicos, aun cuando la situación económica del hogar sea crítica.

A diferencia de otras prestaciones, no se trata de un plan que exige reinscripción, turnos ni formularios adicionales. ANSES cruza datos del grupo familiar y, si se cumple el único requisito, se habilita automáticamente el pago. Esto explica por qué tantos beneficiarios reciben $82.000 sin haber realizado ningún trámite adicional en noviembre.

Este refuerzo, además, solo puede utilizarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. La normativa es estricta: no permite extracciones en efectivo, ni compras de productos de higiene, limpieza o indumentaria. Es un refuerzo estrictamente alimentario.

El único requisito para cobrar los $82.000

El monto aproximado de $82.000 corresponde a las familias que tienen dos hijos que cumplen con la condición central para acceder a la Tarjeta Alimentar:

Requisito único: Tener hijos, hijas o adolescentes menores de 17 años y ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esa es la condición excluyente. No se pide antigüedad, constancia escolar, Libreta AUH ni inscripción previa. Solo se cobra automáticamente si se cumple este punto.

También cobran la Tarjeta Alimentar, aunque con otros montos:

Titulares de la AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad).

Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) .

Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para estos grupos, ANSES también activa el pago sin trámite.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

Aunque la inflación viene actualizando la mayoría de las prestaciones sociales, la Tarjeta Alimentar permanece congelada desde el año pasado. Por eso, los montos en noviembre 2025 quedan así:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936 (redondeado como $82.000 en notas informativas)

Familias con tres o más hijos: $108.062

El monto se acredita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, AUE o PNC, lo que evita trámites adicionales y simplifica el acceso al beneficio.

Por qué el pago llega automáticamente en noviembre

Muchos beneficiarios reciben este depósito sin haberlo solicitado. Esto ocurre porque:

ANSES verifica automáticamente la cantidad de hijos con AUH o AUE.

Cruza la edad de los menores.

Detecta si corresponde activar el refuerzo.

Si el hogar cumple con la condición de tener hijos menores de 14 años, el sistema liquida la Tarjeta Alimentar junto al haber mensual de manera automática.

Por eso, el pago aparece en la cuenta del beneficiario sin confirmación previa, ni siquiera a través de Mi ANSES.

AUH en noviembre: cuánto se cobra junto con el extra alimentario

Además de los cerca de $82.000 que se acreditan por Tarjeta Alimentar para quienes tienen dos hijos, la ANSES también aumentó el monto de la AUH en noviembre gracias al índice de movilidad del 2,08% basado en el IPC de septiembre.

Monto actualizado de la AUH – noviembre 2025

Monto total: $119.691

Se cobra el 80%: $95.751,80

Retención del 20%: $23.939,20 (que se paga al presentar la Libreta AUH)

Al sumar ambas prestaciones —AUH + Tarjeta Alimentar—, una familia con dos hijos recibe:

AUH ($95.751,80) + Tarjeta Alimentar ($81.936) = $177.687,8

Se trata de un ingreso mínimo mensual que muchas familias utilizan para cubrir necesidades básicas, especialmente alimentos.

Otros montos actualizados por ANSES en noviembre

Además de la AUH tradicional, también aumentaron:

AUH por Discapacidad: $389.733 (se cobra el 80%: $311.786,40).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $59.851.

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $194.873.

Si bien la Tarjeta Alimentar no recibió aumento, estas cifras sí se ajustaron por inflación a través del decreto de movilidad.

Calendario de pago de AUH noviembre 2025

La ANSES confirmó el siguiente cronograma según terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 10 de noviembre

DNI terminado en 1: 11 de noviembre

DNI terminado en 2: 12 de noviembre

DNI terminado en 3: 13 de noviembre

DNI terminado en 4: 14 de noviembre

DNI terminado en 5: 17 de noviembre

DNI terminado en 6: 18 de noviembre

DNI terminado en 7: 19 de noviembre

DNI terminado en 8: 20 de noviembre

DNI terminado en 9: 25 de noviembre

El refuerzo alimentario se deposita en la misma fecha.