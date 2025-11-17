Tarjeta Alimentar por hijo: el monto confirmado por ANSES para diciembre 2025

En este caso, se toma la inflación de octubre, que fue del 2,3%, según el INDEC. Con esta cifra se recalculan los montos que cobran AUH y AUE, que se depositan junto con la Tarjeta Alimentar.

Nuevos montos de AUH en diciembre 2025

Con la actualización del 2,3%, la AUH quedará en:

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención (20%): $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por discapacidad

Monto total: $398.697

Pago mensual (80%): $318.957,60

Retención: $79.739,40

Zona Austral: valores diferenciales

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Patagones reciben adicionales:

AUH Zona Austral: $159.178 Pago mensual: $127.342,40

AUH por discapacidad Zona Austral: $414.644,80 Pago mensual: $331.715,80



AUE: aumento para personas gestantes

La Asignación por Embarazo también sube:

Monto total: $122.467

Pago mensual: $97.974

El beneficio se otorga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento.

ANSES_pago

Tarjeta Alimentar diciembre 2025: a cuánto se va el monto por hijo

La Tarjeta Alimentar no recibe aumento en diciembre, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Sin embargo, al combinarse con la AUH o AUE actualizada, determina cuánto cobrará cada familia en total.

Los montos vigentes de Tarjeta Alimentar siguen siendo:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios desde 2024. Aun así, representan una parte clave del ingreso mensual de los hogares con menores.

Ingresos combinados: cuánto cobra una familia con AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre 1 hijo

AUH neta: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250 Total diciembre: $150.224

2 hijos

AUH neta: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936 Total diciembre: $277.884

3 hijos o más

AUH neta: $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062 Total diciembre: $401.984

Cuándo se cobra: fechas de pago de diciembre

El calendario de ANSES comenzará el 10 de diciembre, iniciando con Pensiones No Contributivas (PNC) y continuando con AUH y AUE.

Las familias pueden consultar su fecha exacta desde: