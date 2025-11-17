En vivo Radio La Red
Previsional
Tarjeta Alimentar
ANSES
Tarjeta Alimentar por hijo: el monto confirmado por ANSES para diciembre 2025

ANSES confirmó cuánto recibirá cada hogar según la cantidad de hijos y cómo se acreditará el beneficio junto con el calendario habitual de pagos.

Tarjeta Alimentar POR HIJO diciembre 2025: a cuánto se va 

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), además de otras prestaciones administradas por ANSES. El ajuste será del 2,3%, aplicado desde diciembre de 2025, de acuerdo con la inflación de octubre publicada por el INDEC.

Leé también Aumento, bono y aguinaldo: ANSES confirma cuánto cobrarán jubilados, AUH y SUAF en diciembre
Aumento, bono y aguinaldo: ANSES confirma cuánto cobrarán jubilados, AUH y SUAF en diciembre

Este incremento no modifica los montos de la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus valores actuales; sin embargo, al combinarse con la AUH actualizada, determina el ingreso final que recibirán las familias con hijos a cargo.

El aumento impactará automáticamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, reforzando así los ingresos de diciembre, justo en el mes de mayor demanda económica.

Cómo se calcula el aumento de ANSES en diciembre

El ajuste de diciembre se aplica con base en el Decreto 274/2024, que establece que todos los haberes de ANSES deben actualizarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En este caso, se toma la inflación de octubre, que fue del 2,3%, según el INDEC. Con esta cifra se recalculan los montos que cobran AUH y AUE, que se depositan junto con la Tarjeta Alimentar.

Nuevos montos de AUH en diciembre 2025

Con la actualización del 2,3%, la AUH quedará en:

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

  • Retención (20%): $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por discapacidad

  • Monto total: $398.697

  • Pago mensual (80%): $318.957,60

  • Retención: $79.739,40

Zona Austral: valores diferenciales

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Patagones reciben adicionales:

  • AUH Zona Austral: $159.178

    • Pago mensual: $127.342,40

  • AUH por discapacidad Zona Austral: $414.644,80

    • Pago mensual: $331.715,80

AUE: aumento para personas gestantes

La Asignación por Embarazo también sube:

  • Monto total: $122.467

  • Pago mensual: $97.974

El beneficio se otorga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento.

ANSES_pago

Tarjeta Alimentar diciembre 2025: a cuánto se va el monto por hijo

La Tarjeta Alimentar no recibe aumento en diciembre, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Sin embargo, al combinarse con la AUH o AUE actualizada, determina cuánto cobrará cada familia en total.

Los montos vigentes de Tarjeta Alimentar siguen siendo:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen sin cambios desde 2024. Aun así, representan una parte clave del ingreso mensual de los hogares con menores.

Ingresos combinados: cuánto cobra una familia con AUH + Tarjeta Alimentar en diciembre 1 hijo

  • AUH neta: $97.974

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

    Total diciembre: $150.224

2 hijos

  • AUH neta: $195.948

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

    Total diciembre: $277.884

3 hijos o más

  • AUH neta: $293.922

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

    Total diciembre: $401.984

Cuándo se cobra: fechas de pago de diciembre

El calendario de ANSES comenzará el 10 de diciembre, iniciando con Pensiones No Contributivas (PNC) y continuando con AUH y AUE.

Las familias pueden consultar su fecha exacta desde:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • anses.gob.ar, en "Calendario de pagos"

