Becas Progresar 2026: fechas confirmadas y cómo anotarte antes de que cierre

En el caso de los estudiantes terciarios y universitarios, la línea Progresar Superior abrió el 6 de abril y estará disponible hasta el 30 de abril.

Por su parte, la línea de Formación Profesional, destinada a cursos de oficios, tiene un plazo más amplio: inicia el 27 de abril y se mantiene abierta hasta el 27 de noviembre.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El programa está dirigido a jóvenes que cumplan con ciertos requisitos vinculados a la edad, la situación educativa y los ingresos del grupo familiar.

En términos generales, pueden acceder estudiantes que estén cursando el nivel secundario, una carrera terciaria o universitaria, o bien una formación profesional avalada por el Estado.

Uno de los puntos clave es que los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, aunque existen algunas excepciones en casos específicos.

Además, es necesario acreditar la regularidad académica y cumplir con los requisitos de avance en los estudios.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

Durante 2026, el monto de la beca se mantiene en $35.000 mensuales para todas las líneas.

Sin embargo, ANSES deposita el 80% del total cada mes, es decir, $28.000, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el estudiante acredite su regularidad al finalizar el ciclo lectivo.

Una vez cumplido ese requisito, se habilita el pago acumulado del dinero retenido.

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Cómo inscribirse paso a paso

El trámite para acceder a las Becas Progresar se realiza de forma online y es relativamente simple.

Los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Argentina, donde pueden crear un usuario o iniciar sesión con sus datos personales. Desde allí, deben completar el formulario correspondiente a la línea elegida, adjuntar la documentación requerida y enviar la solicitud.

Luego, el sistema permite hacer el seguimiento del estado de la inscripción para saber si fue aprobada.

Por qué es importante no dejar pasar las fechas

Uno de los errores más comunes entre los postulantes es no respetar los plazos de inscripción. Cada línea tiene fechas específicas y, una vez finalizadas, no se habilitan nuevas convocatorias hasta el siguiente período.

Por eso, quienes estén interesados en acceder al beneficio deben prestar especial atención al calendario y completar el trámite dentro de los plazos establecidos.