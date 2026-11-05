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El impactante relato paranormal de Mica y Cande Tinelli antes del trasplante de su mamá: "Nos dijo..."

Mica y Cande Tinelli rompieron el silencio sobre un episodio sobrenatural que las marcó y que ocurrió un tiempo antes del dramático momento de salud que atravesó su mamá, Soledad Aquino, en 2021.

5 nov 2026, 12:38
El impactante relato paranormal de Mica y Cande Tinelli antes del trasplante de su mamá: Nos dijo...

El impactante relato paranormal de Mica y Cande Tinelli antes del trasplante de su mamá: "Nos dijo..."

El impactante relato paranormal de Mica y Cande Tinelli antes del trasplante de su mamá: Nos dijo...

El impactante relato paranormal de Mica y Cande Tinelli antes del trasplante de su mamá: "Nos dijo..."

A cinco años de uno de los momentos más difíciles que les tocó atravesar como familia, Mica y Cande Tinelli sorprendieron al revelar una experiencia paranormal que vivieron poco antes de que su mamá, Soledad Aquino, enfrentara una gravísima complicación de salud. En aquel entonces, la situación fue tan delicada que la exmujer de Marcelo Tinelli necesitó un trasplante de hígado para poder salvar su vida.

En una reciente entrevista con el ciclo Resumido, las hermanas recordaron aquel dramático episodio y coincidieron en definirlo como una etapa "de terror". Sin embargo, durante la charla también se animaron a compartir una historia desconocida hasta ahora, relacionada con una visita a una médium y un mensaje que, tiempo después, cobraría un significado muy particular.

Cómo supieron Mica y Cande Tinelli que su madre enfermaría del hígado un par de años antes de que se declarase la grave dolencia

La primera en contar lo sucedido fue Mica Tinelli, quien explicó que había tenido un encuentro con una mujer que le transmitió información que, según aseguró, resultaba imposible que conociera. "Fue muy flashero porque yo había ido antes a lo de una medium... me dijo cosas que era imposible que nadie supiera. Ahí fue que se apareció mi abuela, me dio un mensaje que en ese momento, no supe interpretar", relató.

A continuación, la diseñadora explicó que aquella aparición había incluido una advertencia vinculada con un problema de salud que todavía no se había manifestado en toda su gravedad. "Es fuerte lo que voy a contar, pero ella me mencionó algo del hígado que fue por lo que la trasplantaron a mamá", confesó, al recordar las palabras que recibió durante aquella experiencia.

La historia tuvo otro detalle que llamó la atención cuando Cande Tinelli decidió intervenir para completar el relato. Según contó, la primera persona de la familia que había acudido a la médium fue su papá, Marcelo Tinelli, quien también habría recibido un mensaje de su propia madre.

"En realidad, primero había ido nuestro viejo a la medium. A él se le apareció nuestra abuela y le dijo que teníamos que ir nosotras, que nos quería decir algo. Fuimos y ahí se nos apareció a las dos y nos dijo que estaba preocupada por nuestra mamá, por algo del hígado", explicó Cande.

De acuerdo con el testimonio de las hermanas, ambas recibieron una advertencia relacionada específicamente con el órgano que tiempo después terminaría comprometiendo seriamente la salud de Soledad Aquino. Sin embargo, pese al impacto que les generó aquella experiencia, decidieron no contarle nada a su mamá para evitar angustiarla o preocuparla innecesariamente.

Al reflexionar sobre lo ocurrido, Mica volvió a hacer hincapié en lo difícil que resulta explicar una situación de esas características y en cómo ese episodio modificó su manera de pensar sobre cuestiones vinculadas con lo paranormal. "Fue re loco. Yo entiendo que hay gente escéptica pero después pasan estas cosas y es imposible no pensar que hay algo más", expresó, dejando en claro que lo vivido todavía la moviliza.

Cabe recordar que el delicado cuadro de salud de Soledad Aquino se produjo en 2021, cuando sufrió una hemorragia digestiva que obligó a internarla de urgencia. Durante los estudios médicos que le realizaron, los profesionales detectaron que padecía cirrosis hepática y que su hígado se encontraba gravemente comprometido.

Ante la complejidad del diagnóstico y el riesgo que corría su vida, la única alternativa para revertir la situación fue realizarle un trasplante hepático. Así, aquella advertencia que, según contaron ahora Mica y Cande, habían recibido tiempo antes, terminó adquiriendo un significado estremecedor a la luz de lo que sucedió con su mamá.

     

 

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