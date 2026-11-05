El impactante relato paranormal de Mica y Cande Tinelli antes del trasplante de su mamá: "Nos dijo..."

La historia tuvo otro detalle que llamó la atención cuando Cande Tinelli decidió intervenir para completar el relato. Según contó, la primera persona de la familia que había acudido a la médium fue su papá, Marcelo Tinelli, quien también habría recibido un mensaje de su propia madre.

"En realidad, primero había ido nuestro viejo a la medium. A él se le apareció nuestra abuela y le dijo que teníamos que ir nosotras, que nos quería decir algo. Fuimos y ahí se nos apareció a las dos y nos dijo que estaba preocupada por nuestra mamá, por algo del hígado", explicó Cande.

De acuerdo con el testimonio de las hermanas, ambas recibieron una advertencia relacionada específicamente con el órgano que tiempo después terminaría comprometiendo seriamente la salud de Soledad Aquino. Sin embargo, pese al impacto que les generó aquella experiencia, decidieron no contarle nada a su mamá para evitar angustiarla o preocuparla innecesariamente.

Al reflexionar sobre lo ocurrido, Mica volvió a hacer hincapié en lo difícil que resulta explicar una situación de esas características y en cómo ese episodio modificó su manera de pensar sobre cuestiones vinculadas con lo paranormal. "Fue re loco. Yo entiendo que hay gente escéptica pero después pasan estas cosas y es imposible no pensar que hay algo más", expresó, dejando en claro que lo vivido todavía la moviliza.

Cabe recordar que el delicado cuadro de salud de Soledad Aquino se produjo en 2021, cuando sufrió una hemorragia digestiva que obligó a internarla de urgencia. Durante los estudios médicos que le realizaron, los profesionales detectaron que padecía cirrosis hepática y que su hígado se encontraba gravemente comprometido.

Ante la complejidad del diagnóstico y el riesgo que corría su vida, la única alternativa para revertir la situación fue realizarle un trasplante hepático. Así, aquella advertencia que, según contaron ahora Mica y Cande, habían recibido tiempo antes, terminó adquiriendo un significado estremecedor a la luz de lo que sucedió con su mamá.