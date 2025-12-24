AUH enero 2026: el nuevo monto que cobra cada familia y el calendario de ANSES

Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares en enero será de $100.362 por hijo, mientras que el resto queda retenido hasta cumplir con los controles de salud y educación.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero

En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento también impacta en el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 que se cobraron en diciembre.

Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de liquidación: el 80% se paga todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra una vez presentada la documentación obligatoria ante ANSES.

Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026

Junto con el pago de la AUH, ANSES acreditará en enero los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización para la Tarjeta Alimentar, por lo que, al menos durante enero de 2026, los valores se mantienen sin cambios.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero

Los importes continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos montos se depositan de forma automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio alcanza a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas que cobran AUH por discapacidad , sin límite de edad

Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Calendario de pagos de la AUH en enero 2026

ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: