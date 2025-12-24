AUH enero 2026: el nuevo monto que cobra cada familia y el calendario de ANSES
ANSES actualiza la AUH por inflación en enero. Nuevos montos por hijo, retención del 20% y calendario completo de pagos.
AUH enero 2026: el nuevo monto que cobra cada familia y el calendario de ANSES
El inicio de 2026 llega con una actualización confirmada para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tal como establece el Decreto 274/2024, las prestaciones sociales que paga ANSES se ajustan de forma mensual en función de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el cálculo toma como referencia el dato de noviembre, que impacta directamente en los haberes que se cobran en enero.
El mecanismo de movilidad busca evitar que las asignaciones pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios y alcanza a millones de familias que dependen de estos ingresos para cubrir gastos básicos.
Aumento confirmado para la AUH en enero de 2026
Con la aplicación de la fórmula vigente, la AUH registra en enero un aumento del 2,5%. El incremento no solo alcanza a esta asignación, sino también a las jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.
De esta manera, el monto bruto de la AUH pasa de $122.467 a $125.528. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del total, que se acumula y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares en enero será de $100.362 por hijo, mientras que el resto queda retenido hasta cumplir con los controles de salud y educación.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero
En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento también impacta en el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 que se cobraron en diciembre.
Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de liquidación: el 80% se paga todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra una vez presentada la documentación obligatoria ante ANSES.
Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026
Junto con el pago de la AUH, ANSES acreditará en enero los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización para la Tarjeta Alimentar, por lo que, al menos durante enero de 2026, los valores se mantienen sin cambios.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero
Los importes continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se depositan de forma automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio alcanza a:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad
Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Calendario de pagos de la AUH en enero 2026
ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: