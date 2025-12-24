Atención jubilados: los descuentos de ANSES que siguen vigentes en diciembre

Qué ofrecen los principales bancos

El alcance del beneficio se amplía con promociones específicas de los bancos que operan con ANSES.

En el caso del Banco Nación, se suma un reintegro adicional del 5% para compras realizadas con tarjeta de débito o crédito. El beneficio tiene un límite semanal y mensual y se activa al pagar mediante BNA+ o MODO. La promoción incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, además de comercios regionales.

El Banco Galicia ofrece descuentos más agresivos, que pueden llegar hasta el 25%, junto con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés. Los topes de reintegro varían según el rubro y contemplan supermercados, farmacias y ópticas.

Por su parte, el Banco Supervielle concentra sus beneficios en días puntuales, con descuentos especiales los martes en supermercados y farmacias. Dependiendo del medio de pago -débito, QR o crédito-, los reintegros pueden acumularse y alcanzar montos elevados, además de incluir financiación en cuotas y promociones en compras online.

La cuenta que también genera intereses

A estos descuentos se suma otra herramienta que algunos bancos ponen a disposición: cuentas remuneradas, que permiten que el dinero acreditado por la jubilación genere intereses diarios sin necesidad de realizar inversiones.

En el caso del Banco Nación, el beneficio alcanza hasta un monto máximo determinado, mientras que otras entidades no fijan tope de saldo. Las tasas y condiciones dependen de cada banco y se informan por canales oficiales.

Dónde se pueden usar los beneficios

El programa no se limita a grandes cadenas. Además de supermercados de alcance nacional, participan farmacias, comercios barriales, locales de indumentaria, casas de electrodomésticos, librerías y negocios de artículos para el hogar, lo que amplía las posibilidades de ahorro en consumos habituales.