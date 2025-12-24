En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Calendario

Tras las Fiestas, comienza el pago a jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en enero

A través de la Resolución 349/2025, quedó confirmado el cronograma con las fechas en las que estos grupos recibirán su primer haber del 2026.

Cuándo comienza el pago para jubilados de ANSES en enero (Foto: archivo).

Cuándo comienza el pago para jubilados de ANSES en enero (Foto: archivo).

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de las prestaciones correspondientes a diciembre de 2025, jubilados y pensionados ya comienzan a mirar el calendario del próximo año. En ese marco, el Gobierno nacional confirmó las fechas de cobro para enero de 2026.

Leé también Atención jubilados: los descuentos de ANSES que siguen vigentes en diciembre
ANSES activa descuentos para jubilados en diciembre y suma beneficios

El cronograma fue oficializado a través de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial semanas atrás. De esta manera, los titulares del sistema previsional cuentan con el detalle de cuándo percibirán sus haberes en el primer mes del nuevo año.

ANSES_pago

Jubilaciones y pensiones mínimas: fechas de pago en enero 2026

Tal como ocurre habitualmente, ANSES organizó el calendario según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Para quienes cobran el haber mínimo, las acreditaciones se realizarán de la siguiente forma:

  • DNI terminados en 1: desde el 12 de enero

  • DNI terminados en 2: desde el 13 de enero

  • DNI terminados en 3: desde el 14 de enero

  • DNI terminados en 4: desde el 15 de enero

  • DNI terminados en 5: desde el 16 de enero

  • DNI terminados en 6: desde el 19 de enero

  • DNI terminados en 7: desde el 20 de enero

  • DNI terminados en 8: desde el 21 de enero

  • DNI terminados en 9: desde el 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima

En el caso de quienes perciben montos mayores al haber mínimo, los pagos comenzarán unos días más tarde, también organizados por número de documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas: calendario confirmado

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
AUH enero 2026: el nuevo monto que cobra cada familia y el calendario de ANSES
Milei ya decidió qué pasará con el bono a jubilados durante 2026
Milei sorprende con un bono navideño: quiénes podrán cobrarlo y cuándo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar