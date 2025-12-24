Tras las Fiestas, comienza el pago a jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en enero

DNI terminados en 1: desde el 12 de enero

DNI terminados en 2: desde el 13 de enero

DNI terminados en 3: desde el 14 de enero

DNI terminados en 4: desde el 15 de enero

DNI terminados en 5: desde el 16 de enero

DNI terminados en 6: desde el 19 de enero

DNI terminados en 7: desde el 20 de enero

DNI terminados en 8: desde el 21 de enero

DNI terminados en 9: desde el 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima

En el caso de quienes perciben montos mayores al haber mínimo, los pagos comenzarán unos días más tarde, también organizados por número de documento:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas: calendario confirmado

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán sus haberes en las siguientes fechas: