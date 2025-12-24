Milei ya decidió qué pasará con el bono a jubilados durante 2026

Quienes cobrarán el 100% del bono ($70.000):

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben el haber mínimo.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) .

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En enero de 2026, el haber mínimo será de $349.299,32, y quienes se encuentren en ese rango accederán al refuerzo completo.

Pago proporcional del bono:

Jubilados y pensionados que cobren más de $349.299,32 y menos de $419.299,32 .

En estos casos, el bono se ajustará de manera proporcional hasta alcanzar el tope máximo permitido.

Excluidos del bono:

Jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $419.299,32 .

Este grupo no recibirá ningún refuerzo, una decisión que genera fuerte malestar entre quienes, pese a cobrar más que la mínima, también enfrentan dificultades económicas.

El impacto del bono en los ingresos más bajos

La medida impacta de manera directa en los jubilados que cobran el haber mínimo, quienes dependen en gran medida de este refuerzo mensual para poder afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios públicos. En muchos casos, el bono representa más del 20% del ingreso total.

Cuánto cobraron los jubilados en diciembre con aumento, bono y aguinaldo

Durante diciembre, los jubilados y pensionados percibieron ingresos más elevados que los previstos para enero, debido a la combinación de tres factores clave: el aumento del 2,34%, el bono de $70.000 y el pago del medio aguinaldo.

Los montos totales fueron los siguientes:

Jubilados con la mínima: Diciembre: $581.319,38 Enero: $419.301,35

Jubilados con la máxima: Diciembre: $3.440.695,38 Enero: $2.350.461,71

PUAM: Diciembre: $479.055,50 Enero: $349.441,46

PNC por invalidez o vejez: Diciembre: $427.923,56 Enero: $314.513,53

PNC madre de siete hijos: Diciembre: $581.319,38 Enero: $419.301,35



Calendario de pagos de ANSES para enero de 2026

Aunque ANSES aún no publicó oficialmente el cronograma de pagos, el esquema estimado surge de las fechas difundidas habitualmente en el Boletín Oficial y en comunicados previos del organismo.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC):