Previsional
ANSES
Javier Milei
PREVISIONALES

Milei ya decidió qué pasará con el bono a jubilados durante 2026

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, confirmó oficialmente la renovación del bono extraordinario de $70.000 que perciben millones de jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida, que fue formalizada mediante el Decreto 918/2025, garantiza la continuidad del refuerzo durante enero de 2026, aunque mantiene una condición central: no todos los beneficiarios del sistema previsional accederán al monto completo, y algunos quedarán directamente excluidos.

Un refuerzo que se mantiene

Según detalla el texto oficial, el bono de $70.000 se pagará en enero de 2026 bajo las mismas condiciones vigentes desde hace más de un año y medio. Es decir, el monto no será actualizado pese a la suba de precios acumulada durante ese período.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión responde a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la gestión libertaria. Sin embargo, el propio proyecto de Presupuesto 2026, que comenzará a debatirse en el Congreso en las próximas semanas, confirma que el Ejecutivo continuará pagando este refuerzo económico durante todo el año, especialmente orientado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

¿Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en 2026?

El Decreto 918/2025 establece con claridad qué grupos accederán al bono completo, cuáles lo recibirán de manera proporcional y quiénes quedarán excluidos. La segmentación se realiza en función del monto del haber mensual, replicando el esquema que rige desde marzo de 2024.

Quienes cobrarán el 100% del bono ($70.000):

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben el haber mínimo.

  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En enero de 2026, el haber mínimo será de $349.299,32, y quienes se encuentren en ese rango accederán al refuerzo completo.

Pago proporcional del bono:

  • Jubilados y pensionados que cobren más de $349.299,32 y menos de $419.299,32.

  • En estos casos, el bono se ajustará de manera proporcional hasta alcanzar el tope máximo permitido.

Excluidos del bono:

  • Jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $419.299,32.

  • Este grupo no recibirá ningún refuerzo, una decisión que genera fuerte malestar entre quienes, pese a cobrar más que la mínima, también enfrentan dificultades económicas.

El impacto del bono en los ingresos más bajos

La medida impacta de manera directa en los jubilados que cobran el haber mínimo, quienes dependen en gran medida de este refuerzo mensual para poder afrontar gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios públicos. En muchos casos, el bono representa más del 20% del ingreso total.

Cuánto cobraron los jubilados en diciembre con aumento, bono y aguinaldo

Durante diciembre, los jubilados y pensionados percibieron ingresos más elevados que los previstos para enero, debido a la combinación de tres factores clave: el aumento del 2,34%, el bono de $70.000 y el pago del medio aguinaldo.

Los montos totales fueron los siguientes:

  • Jubilados con la mínima:

    • Diciembre: $581.319,38

    • Enero: $419.301,35

  • Jubilados con la máxima:

    • Diciembre: $3.440.695,38

    • Enero: $2.350.461,71

  • PUAM:

    • Diciembre: $479.055,50

    • Enero: $349.441,46

  • PNC por invalidez o vejez:

    • Diciembre: $427.923,56

    • Enero: $314.513,53

  • PNC madre de siete hijos:

    • Diciembre: $581.319,38

    • Enero: $419.301,35

Calendario de pagos de ANSES para enero de 2026

Aunque ANSES aún no publicó oficialmente el cronograma de pagos, el esquema estimado surge de las fechas difundidas habitualmente en el Boletín Oficial y en comunicados previos del organismo.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

  • DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

  • DNI terminado en 2: martes 13 de enero

  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

  • DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

  • DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

  • DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

  • DNI terminado en 7: martes 20 de enero

  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

  • DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

ANSES Javier Milei Jubilados Bono Gobierno Nacional
