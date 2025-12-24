Jubilados ANSES enero 2026: cuánto van a cobrar y por qué reciben menos

Actualmente, el haber mínimo vigente es de $349.401,58, sin contemplar refuerzos adicionales ni bonos extraordinarios.

Qué revisar en el recibo de haberes

Desde ANSES aclaran que no hay recorte ni reducción del haber, sino un regreso al esquema habitual de cobro. En el recibo se puede verificar que:

El haber base se mantiene actualizado

No figura el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo)

El ingreso depende exclusivamente del haber mensual, salvo que se confirme un bono adicional

La recomendación oficial es revisar el detalle del recibo antes de realizar reclamos, ya que la diferencia responde a la finalización de pagos excepcionales y no a una modificación estructural del beneficio.

ANSES_bono ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

Cómo se calcula el aumento de jubilaciones que aplica ANSES en enero 2026

El ajuste que se aplica en enero es del 2,5% y responde directamente a la inflación registrada en noviembre. Este mecanismo se actualiza de manera mensual y se aplica de forma automática sobre todas las jubilaciones y pensiones.

No es necesario realizar gestiones adicionales para acceder al aumento. Los nuevos valores se incorporan directamente en las liquidaciones del mes y sirven como base para los pagos de enero.

Cuáles son los nuevos haberes jubilatorios desde enero de 2026

Con el incremento aplicado, la jubilación mínima pasa a ser de $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzaría los $419.303,33.

Otros valores actualizados del sistema previsional quedan de la siguiente manera:

PUAM : $349.443,60

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez : $314.523,04

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

El refuerzo adicional, de oficializarse, volvería a concentrarse en los haberes más bajos.

Cuándo cobran los jubilados con haber mínimo en enero 2026

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar a partir de la segunda semana de enero, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Fechas de pago para jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes cobran montos superiores a la jubilación mínima, el calendario se extiende hacia el cierre del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero

Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, también organizadas por terminación de documento: