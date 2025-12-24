Jubilados ANSES enero 2026: cuánto van a cobrar y por qué reciben menos
Muchos jubilados notaron que en enero habrá una baja en el monto depositado. La explicación está en la composición del pago y no en un recorte del haber.
En los últimos días, jubilados y pensionados de ANSES advirtieron que el monto a recibir en enero será menor al que recibieron en diciembre, pese a que el haber mensual registrará una actualización por movilidad. La situación genera confusión y dudas sobre un posible recorte o error en la liquidación.
Sin embargo, la explicación no está vinculada a una quita ni a una baja del haber, sino a la composición del cobro. La comparación entre meses no es directa: algunos pagos extraordinarios no se repiten, lo que provoca una diferencia visible en el ingreso total, aun cuando el haber mensual se mantiene o incluso sube.
Jubilados ANSES: por qué cobraran menos en enero
El principal factor que explica la caída del ingreso es la ausencia del aguinaldo, que en el pago anterior representó un refuerzo clave para jubilados y pensionados. Ese concepto se liquida de manera excepcional y no forma parte del haber mensual permanente.
Por este motivo, aunque el haber registrará un aumento por movilidad, el total depositado resultará inferior al percibido en el mes previo, cuando se habían sumado ingresos extraordinarios.
Actualmente, el haber mínimo vigente es de $349.401,58, sin contemplar refuerzos adicionales ni bonos extraordinarios.
Qué revisar en el recibo de haberes
Desde ANSES aclaran que no hay recorte ni reducción del haber, sino un regreso al esquema habitual de cobro. En el recibo se puede verificar que:
El haber base se mantiene actualizado
No figura el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo)
El ingreso depende exclusivamente del haber mensual, salvo que se confirme un bono adicional
La recomendación oficial es revisar el detalle del recibo antes de realizar reclamos, ya que la diferencia responde a la finalización de pagos excepcionales y no a una modificación estructural del beneficio.
Cómo se calcula el aumento de jubilaciones que aplica ANSES en enero 2026
El ajuste que se aplica en enero es del 2,5% y responde directamente a la inflación registrada en noviembre. Este mecanismo se actualiza de manera mensual y se aplica de forma automática sobre todas las jubilaciones y pensiones.
No es necesario realizar gestiones adicionales para acceder al aumento. Los nuevos valores se incorporan directamente en las liquidaciones del mes y sirven como base para los pagos de enero.
Cuáles son los nuevos haberes jubilatorios desde enero de 2026
Con el incremento aplicado, la jubilación mínima pasa a ser de $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzaría los $419.303,33.
Otros valores actualizados del sistema previsional quedan de la siguiente manera:
PUAM: $349.443,60
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.523,04
Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
El refuerzo adicional, de oficializarse, volvería a concentrarse en los haberes más bajos.
Cuándo cobran los jubilados con haber mínimo en enero 2026
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar a partir de la segunda semana de enero, según la terminación del DNI:
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Fechas de pago para jubilados que superan el haber mínimo
Para quienes cobran montos superiores a la jubilación mínima, el calendario se extiende hacia el cierre del mes:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero
Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, también organizadas por terminación de documento: