ANSES elimina la moratoria previsional: ¿qué cambia a partir de marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 no será renovada. A partir del 23 de marzo de 2025, quienes no alcancen los 30 años de aportes no podrán acceder a una jubilación tradicional, lo que impactará directamente en el 60% de los jubilados de 2024 que usaron este beneficio.