En el caso de estudiantes de nivel obligatorio y de quienes cursan el primer año del nivel superior, el pago mensual es de $28.000, ya que se aplica una retención del 20% equivalente a $7.000. Ese monto se acumula y queda sujeto a devolución una vez cumplidas las condiciones del programa.

¿Quiénes pueden recuperar el 20% retenido durante el año?

La devolución del monto retenido corresponde únicamente a los estudiantes que acrediten su regularidad académica y cumplan con las instancias formales exigidas.

La certificación debe ser realizada por la escuela, universidad o instituto en el que cursa el beneficiario. En muchos casos el proceso se carga de forma digital, aunque es responsabilidad del estudiante verificar que la información figure correctamente registrada.

¿Qué trámite hay que hacer para cobrar el monto acumulado?

Cuando la certificación no aparece cargada en el sistema, el estudiante debe completar el Formulario PS.2.68. El trámite puede realizarse:

De forma online , desde Mi ANSES

De manera presencial, solicitando turno previo en una oficina del organismo

Una vez validada la documentación, ANSES deposita el monto retenido en la misma cuenta bancaria donde se cobra la beca mensual.

¿Cuáles son las certificaciones obligatorias de las Becas Progresar?

becas progresar alerta.jpg ANSES estableció el paso final que impacta en el cobro de Becas Progresar este mes

El programa establece tres períodos obligatorios de certificación durante el año:

Marzo a junio

Julio a octubre

Noviembre a diciembre

El último período, que se cierra en diciembre, es el que habilita la devolución del 20% acumulado. Algunas líneas también exigen la aprobación de materias mínimas o la participación en actividades complementarias.

¿Cuándo se cobran las Becas Progresar en diciembre?

El calendario oficial de pagos informado por ANSES es el siguiente:

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

La fecha exacta puede consultarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la web oficial del organismo o en la plataforma de Progresar.

¿Qué son las Becas Progresar y cuáles son los requisitos?

Las Becas Progresar son un programa nacional destinado a acompañar trayectorias educativas y de formación profesional. Incluyen las líneas:

Nivel Obligatorio

Nivel Superior

Progresar Trabajo

Los requisitos generales son:

Edad: entre 16 y 35 años , según la línea

Ingresos: no superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles

Situación educativa: alumno regular o inscripto en cursos habilitados

La inscripción y el seguimiento se realizan desde la web de Progresar, Mi ANSES o Mi Argentina.