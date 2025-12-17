ANSES estableció el paso final que impacta en el cobro de Becas Progresar este mes
ANSES estableció las condiciones que rigen el cobro de las Becas Progresar en diciembre. El esquema incluye el pago mensual habitual y una validación académica que habilita la devolución de montos retenidos durante 2025, según cada línea del programa.
ANSES estableció el paso final que impacta en el cobro de Becas Progresar este mes
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondiente a diciembre de 2025. Los depósitos se realizan de acuerdo con la terminación del DNI y se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada estudiante.
Durante este mes, el programa mantiene el valor mensual vigente y, además, contempla la posibilidad de liberar importes acumulados a lo largo del año. Esa instancia depende del cumplimiento de requisitos académicos y administrativos definidos por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano.
La acreditación de esos montos no es automática. Para que ANSES autorice el pago completo, las instituciones educativas deben certificar la condición de alumno regular dentro de los plazos establecidos para el cierre del ciclo lectivo.
¿Cuánto se paga por las Becas Progresar en diciembre de 2025?
El valor general de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, el importe efectivamente cobrado varía según el nivel educativo.
En el caso de estudiantes de nivel obligatorio y de quienes cursan el primer año del nivel superior, el pago mensual es de $28.000, ya que se aplica una retención del 20% equivalente a $7.000. Ese monto se acumula y queda sujeto a devolución una vez cumplidas las condiciones del programa.
¿Quiénes pueden recuperar el 20% retenido durante el año?
La devolución del monto retenido corresponde únicamente a los estudiantes que acrediten su regularidad académica y cumplan con las instancias formales exigidas.
La certificación debe ser realizada por la escuela, universidad o instituto en el que cursa el beneficiario. En muchos casos el proceso se carga de forma digital, aunque es responsabilidad del estudiante verificar que la información figure correctamente registrada.
¿Qué trámite hay que hacer para cobrar el monto acumulado?
Cuando la certificación no aparece cargada en el sistema, el estudiante debe completar el Formulario PS.2.68. El trámite puede realizarse:
De forma online, desde Mi ANSES
De manera presencial, solicitando turno previo en una oficina del organismo
Una vez validada la documentación, ANSES deposita el monto retenido en la misma cuenta bancaria donde se cobra la beca mensual.
¿Cuáles son las certificaciones obligatorias de las Becas Progresar?
El programa establece tres períodos obligatorios de certificación durante el año:
Marzo a junio
Julio a octubre
Noviembre a diciembre
El último período, que se cierra en diciembre, es el que habilita la devolución del 20% acumulado. Algunas líneas también exigen la aprobación de materias mínimas o la participación en actividades complementarias.
¿Cuándo se cobran las Becas Progresar en diciembre?
El calendario oficial de pagos informado por ANSES es el siguiente:
15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
La fecha exacta puede consultarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la web oficial del organismo o en la plataforma de Progresar.
¿Qué son las Becas Progresar y cuáles son los requisitos?
Las Becas Progresar son un programa nacional destinado a acompañar trayectorias educativas y de formación profesional. Incluyen las líneas:
Nivel Obligatorio
Nivel Superior
Progresar Trabajo
Los requisitos generales son:
Edad: entre 16 y 35 años, según la línea
Ingresos: no superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles
Situación educativa: alumno regular o inscripto en cursos habilitados
La inscripción y el seguimiento se realizan desde la web de Progresar, Mi ANSES o Mi Argentina.