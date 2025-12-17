Enero ANSES: primer aumento del año y calendario confirmado

La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF, y se define a partir del último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registró una suba del 2,5%, porcentaje que se utiliza como referencia para el ajuste mensual previsto por la Ley de Movilidad vigente.
Con esta actualización, los haberes previsionales se incrementan en enero y quedan definidos nuevos valores de referencia para todas las prestaciones.
Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en enero
Con el aumento del 2,5%, la jubilación mínima pasará a ser de $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los ingresos finales quedarían de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
$349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
$279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez:
$279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04
El refuerzo extraordinario, de confirmarse, volvería a estar dirigido exclusivamente a los haberes más bajos del sistema previsional.
AUH y SUAF: nuevos montos desde enero de 2026
Las asignaciones familiares también reflejarán el ajuste inflacionario en el primer mes del año. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES continúa abonando el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la Libreta AUH.
Los valores actualizados serán:
AUH: $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252
Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $199.433,02
Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en enero 2026
ANSES informó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde la segunda semana de enero, según terminación de DNI:
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima
Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se extenderá hacia el cierre del mes:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán desde los primeros días del mes, según terminación del documento: