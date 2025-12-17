Enero ANSES: primer aumento del año y calendario confirmado

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en enero

Con el aumento del 2,5%, la jubilación mínima pasará a ser de $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los ingresos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

El refuerzo extraordinario, de confirmarse, volvería a estar dirigido exclusivamente a los haberes más bajos del sistema previsional.

AUH y SUAF: nuevos montos desde enero de 2026

Las asignaciones familiares también reflejarán el ajuste inflacionario en el primer mes del año. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ANSES continúa abonando el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la Libreta AUH.

Los valores actualizados serán:

AUH: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252

Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $199.433,02

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

Calendario_ANSES

Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos en enero 2026

ANSES informó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde la segunda semana de enero, según terminación de DNI:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se extenderá hacia el cierre del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán desde los primeros días del mes, según terminación del documento: