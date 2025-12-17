La terrible bronca de Celeste Muriega y Christian Sancho con Mario Pergolini: "Nos usaron"

Y luego detalló: "Me llama un productor y me dice:´Vamos a grabar parte de las entrevistas del programa de Mario y bueno obviamente la suya va a salir más o menos por el 14 de agosto. Yo estaba re contento".

"Cuando terminamos la entrevista no tuvo un final destacado, entonces Cele me mira y me dice:´esto fue un ensayo. Resulta que pasó el tiempo y nunca salió la nota", siguió el actor con enojo por la situación.

"Es por eso que me llevo un recuerdo de mier.. de la producción porque nos dijeron que íbamos a grabar una nota y fue un ensayo", cerró firme Sancho.

Tras repasar ese tetimonio en El ejército de la mañana (Bondi Live), Santiago Riva Roy observó ante la furia del artista: "Yo en los años de conocerlo a Christian Sancho nunca lo vi así".

Y luego leyó la respuesta que le dio Celeste Muriega sobre este tema, reafirmando la situación contada por su esposo: "Es tal cual. Fuimos a grabar para un programa que nunca salió. Nos habían dado la fecha de aire y todo. La grabación la hicimos al principio, antes de su estreno, evidentemente ensayaron con nosotros sin lo que lo supiéramos".

"Lo que más pena me da es que nos usaron para el ensayo y después no tuvimos nunca más una respuesta, ni siquiera tuvieron la delicadeza de invitarnos nuevamente para redimirse por lo causado", finalizó molesta la actriz.

Mario Pergolini se fue furioso del aire ante el total asombro de Pablo Rago

Se vivió un insólito momento al aire en Otro día perdido (El Trece) durante la entrevista de Mario Pergolini a uno de los invitados de la fecha, Pablo Rago.

El conductor abandonó el estudio por unos instantes en medio de la entrevista tras una serie de fallidos en la confección de las preguntas que lo dejaron sin palabras.

El artista fue corrigiendo algunos datos que iba preguntando el conductor hasta que en un momento, ante la seguidilla de errores, optó por levantarse y retirarse del estudio enojado con su producción.

"Encontraste una billetera con 15 mil dólares tenía yo", le dijo el conductor. "No, no, están pifiándola", dijo el actor entre risas. Y ahí el animador, ya harto de los errores, reaccionó: "Me lo hacen a apropósito, ¡quieren que mi carrera termine como Susana (Giménez), no va a pasar! Quieren que haga la del dinosaurio, no la voy a hacer, a mí no me va a pasar".

“No le pusimos mucho esmero a esta nota”, lanzó al instante muy molesto por la seguidilla de datos erróneos en las preguntas. Y cuando Mario le preguntó si estaba haciendo una obra de teatro en la que dos amigos se encuentran luego de morir, Pablo Rago lo corrigió otra vez y le dijo que la había hecho meses atrás.

Ahí el conductor se paró inmediatamente de su silla y se retiró del estudio saludando al público. Luego de unos segundos y ya más sereno, regresó a su lugar y continuó con la entrevista tras los segundos de tensión.