La excelente noticia que tiene el Gobierno para las Becas Progresar en 2026

ANSES_pagos

Qué ocurrió con las Becas Progresar durante 2025

A lo largo de 2025, el alcance del programa se redujo como consecuencia de cambios en los criterios de acceso. En la primera convocatoria del año, quedaron excluidos los estudiantes que asistían a instituciones educativas privadas.

Esa decisión fue revertida en la segunda inscripción, cuando el Gobierno reincorporó a ese grupo mediante la Resolución 1149/2025. Esta modificación generó un impacto directo en la cantidad de beneficiarios totales del programa durante el año.

Por el momento, la ANSES no informó la fecha de apertura de la próxima convocatoria, aunque se espera que ocurra antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

Otras definiciones educativas incluidas en el Presupuesto 2026

El refuerzo a las becas convive con otros cambios de peso en el área educativa. El proyecto elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba como piso un gasto equivalente al 6% del Producto Bruto Interno.

Si el Presupuesto es aprobado, la función Educación y Cultura dispondrá de $7,7 billones en 2026, lo que implica una caída real del 1% respecto del año anterior y un retroceso más marcado en relación con 2023.

En paralelo, los fondos destinados a vouchers para colegios privados sufrirán una reducción real del 13,5%. En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización, lanzado en 2025, contará con un incremento real del 39,3%.

Las universidades nacionales, en tanto, volverán a enfrentar un ajuste en términos reales. El dictamen avalado en comisión también propone derogar la norma que garantizaba la actualización automática por inflación del presupuesto universitario y de los salarios docentes.