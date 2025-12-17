La excelente noticia que tiene el Gobierno para las Becas Progresar en 2026
De cara al año próximo, el Ejecutivo proyecta un incremento real en las partidas para ayudas a estudiantes, mientras redefine el financiamiento educativo.
La novedad que guarda el Gobierno para las Becas Progresar en 2026 (Foto: archivo).
El Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo giró al Congreso contempla un refuerzo real en los recursos destinados a becas educativas, entre ellas las Becas Progresar que administra la ANSES. El proyecto ya cuenta con dictamen favorable de comisión y será tratado en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con los números oficiales, el conjunto de las becas tendrá el próximo año una mejora real del 4,1% en comparación con 2025. Dentro de ese rubro se incluyen los fondos asignados al programa Progresar, una de las principales herramientas de apoyo económico para estudiantes de todo el país.
A quiénes alcanza el programa Progresar
Las Becas Progresar están orientadas a jóvenes que cursan la educación obligatoria, carreras terciarias o universitarias, y trayectos de formación profesional. El objetivo es acompañar la continuidad y finalización de los estudios mediante un ingreso mensual, condicionado al rendimiento académico y a la situación socioeconómica del grupo familiar.
El plan se divide en varias líneas -Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo- y en todos los casos se exige que los ingresos familiares no superen el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles. La edad de acceso va de los 16 a los 24 años, aunque algunas modalidades amplían ese límite.
Qué ocurrió con las Becas Progresar durante 2025
A lo largo de 2025, el alcance del programa se redujo como consecuencia de cambios en los criterios de acceso. En la primera convocatoria del año, quedaron excluidos los estudiantes que asistían a instituciones educativas privadas.
Esa decisión fue revertida en la segunda inscripción, cuando el Gobierno reincorporó a ese grupo mediante la Resolución 1149/2025. Esta modificación generó un impacto directo en la cantidad de beneficiarios totales del programa durante el año.
Por el momento, la ANSES no informó la fecha de apertura de la próxima convocatoria, aunque se espera que ocurra antes del inicio del ciclo lectivo 2026.
Otras definiciones educativas incluidas en el Presupuesto 2026
El refuerzo a las becas convive con otros cambios de peso en el área educativa. El proyecto elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba como piso un gasto equivalente al 6% del Producto Bruto Interno.
Si el Presupuesto es aprobado, la función Educación y Cultura dispondrá de $7,7 billones en 2026, lo que implica una caída real del 1% respecto del año anterior y un retroceso más marcado en relación con 2023.
En paralelo, los fondos destinados a vouchers para colegios privados sufrirán una reducción real del 13,5%. En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización, lanzado en 2025, contará con un incremento real del 39,3%.
Las universidades nacionales, en tanto, volverán a enfrentar un ajuste en términos reales. El dictamen avalado en comisión también propone derogar la norma que garantizaba la actualización automática por inflación del presupuesto universitario y de los salarios docentes.