Calendario ANSES octubre 2025: jubilaciones, pensiones, PUAM y bonos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) correspondiente a octubre de 2025.
Este mes llega con un aumento del 1,87% en los haberes, la continuidad del bono previsional de $70.000 y una serie de descuentos en supermercados y bancos que buscan reforzar el poder de compra de más de siete millones de beneficiarios en todo el país.
En este contexto, la jubilación mínima se ubica en $326.266,36, a la que se suma el bono, alcanzando un total de $396.266,36. La jubilación máxima, en tanto, llega a $2.195.463,70, según la última actualización aplicada en base a la inflación de dos meses atrás.
Uno de los datos más relevantes es el monto actualizado de los haberes previsionales.
Jubilación mínima: $326.266,36
Bono previsional: $70.000
Total mínimo a cobrar: $396.266,36
Por otra parte, la jubilación máxima que paga ANSES en octubre asciende a $2.195.463,70, reflejando la movilidad mensual que ajusta en función de la inflación y la recaudación.
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es otro de los beneficios incluidos en el calendario de ANSES. Está destinada a quienes no lograron acceder a una jubilación ordinaria, siempre que cumplan con los requisitos de edad y residencia en el país.
En octubre de 2025, la PUAM tiene un valor de $261.013,09, al que se suma el bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $331.013,09.
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez perciben un haber de $228.386,45 más el bono, lo que da un total de $298.386,45.
El Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados, pensionados, PNC y PUAM.
Este bono se acredita de forma automática junto con los haberes mensuales y está orientado a reforzar los ingresos de quienes cobran el haber mínimo.
Los beneficiarios que perciben montos superiores al mínimo reciben el bono de manera proporcional, hasta un máximo de $396.266,36, que equivale a la jubilación mínima más el bono completo.
La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y mantener un refuerzo constante en los ingresos de los sectores más vulnerables.
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminado en 0: 8 de octubre
DNI terminado en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminado en 3: 13 de octubre
DNI terminado en 4: 14 de octubre
DNI terminado en 5: 15 de octubre
DNI terminado en 6: 16 de octubre
DNI terminado en 7: 17 de octubre
DNI terminado en 8: 20 de octubre
DNI terminado en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
DNI terminado en 0 y 1: 22 de octubre
DNI terminado en 2 y 3: 23 de octubre
DNI terminado en 4 y 5: 24 de octubre
DNI terminado en 6 y 7: 27 de octubre
DNI terminado en 8 y 9: 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando al sitio oficial de ANSES.
El trámite es sencillo:
Ingresar al portal de ANSES.
Seleccionar la opción “Consulta de fecha y lugar de cobro”.
Completar con el CUIL o número de beneficio.
El sistema mostrará de manera automática la fecha, el lugar y la modalidad de pago correspondiente.
Además de los haberes y el bono, ANSES recuerda que los jubilados y pensionados cuentan con una serie de descuentos exclusivos en comercios y bancos adheridos.
Supermercados Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.
Coto y La Anónima: 10% general sin límites.
Josimar: 15% en todas las compras.
Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000 mensuales.
Día: 10% por transacción con un límite de $2.000, combinable con otras promociones.
Beneficios bancarios
Banco Nación: 5% de reintegro en compras con BNA+ MODO y remuneración de saldos hasta $500.000 con una tasa anual del 32%.
Banco Galicia: hasta 25% de ahorro en supermercados y tres cuotas sin interés; además, tasa del 33,2% anual sobre saldo acreditado en cuentas FIMA.
Todos los listados actualizados se pueden consultar en la sección oficial “Beneficios ANSES”, que detalla comercios adheridos y condiciones vigentes.