ANSES Feriado noviembre: Qué pasa con los pagos de ANSES

Tradicionalmente la ANSES no realiza pagos los días sábados ni domingos, por lo que el feriado inamovible del 20 de noviembre no afectará su calendario de pagos. Sin embargo, al instaurarse el lunes 21 como puente turístico, los beneficiarios que deberían cobrar ese día no podrán hacerlo.