Marcelo Tinelli le dedicó un firme mensaje a Juanita y la reacción de ella sorprendió

Dejando atrás las peleas y los reclamos, Marcelo Tinelli continuó: “Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida”.

“Todavía te recuerdo muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”, le hizo saber.

Al tiempo que citó una frase que refleja el complejo momento que hoy viven como familia: “ Hoy leía que ‘nunca se va del alma quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma, mi Pebe”.

Claro que lo que menos pensó el conductor fue que al ver su mensaje Juanita le respondería de manera inmediata y abriendo las puertas para una reconciliación. Allí le hizo saber: "Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo".

Así, tras leer las cariñosas palabras de su hija, Marcelo le respondió por la misma vía: “Te amo infinito, mi vida. Me emociona todo lo que me decís, mi amor”, quedando claro que el vínculo entre ellos ya comenzó a recomponerse.

Por qué no lo aceptan a Marcelo Tinelli en Nordelta

El presente de Marcelo Tinelli parece atravesar su momento más complejo después de la explosiva publicación que realizó su hija Juanita, donde expuso fuertes diferencias familiares y habló de amenazas y deudas que tendría su padre, dejando entrever una ruptura absoluta entre ambos.

A partir de ese episodio, comenzaron a conocerse más consecuencias ligadas a la situación personal y económica del conductor. No solo trascendió que el animador habría tenido que desprenderse de su famosa mansión en Punta del Este para enfrentar obligaciones financieras, sino que además sorprendió su salida anticipada de Estamos de paso, el ciclo que encabezaba en el stream de Carnaval.

Aunque Tinelli intentó desligar su alejamiento del programa al afirmar a través de sus historias de Instagram que necesitaba enfocarse en resolver asuntos familiares y económicos, dentro de los medios comenzó a circular otra versión: la de un posible despido, que habría acelerado aún más el torbellino mediático que lo rodea.

En medio de ese panorama, el periodista Gustavo Méndez aportó un nuevo dato desde su envío La posta del espectáculo, emitido por el stream de la TV Pública. Según contó, Tinelli estaría tratando de alquilar una casa en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta para radicarse allí durante Navidad y Año Nuevo, antes de viajara a la isla de Saint Barth, pero se encontraría con un inesperado obstáculo.

De acuerdo con Méndez, “Marcelo Tinelli, de algún lado tiene dinero y está buscando casa en Nordelta para alquilar”, pero advirtió que “nadie le quiere alquilar”. Incluso reveló que el conductor estaría ofreciendo un presupuesto de alrededor de diez mil dólares mensuales y que estaría dispuesto a abonar todo el año por adelantado. Sin embargo, la respuesta seguiría siendo negativa.

El periodista también señaló que Tinelli evaluó alternativas más flexibles, como rentar una propiedad completamente amoblada solo por una semana y con al menos cuatro dormitorios, pero insistió en que “tampoco le quieren alquilar por una semana a Marcelo Tinelli en Nordelta”.

El motivo de ese rechazo tendría que ver con que los propietarios del barrio privado no querrían verse involucrados en posibles conflictos: “no quieren tener problemas”, aseguró Méndez. La idea de Tinelli sería instalarse allí para pasar las fiestas, viajar luego a Saint Barth y finalmente regresar a Nordelta.

El conductor habría contemplado también la opción del Yacht, pero esa alternativa quedó descartada porque allí se encontraría su ex mano derecha, Gabriela Galaretto, con quien –según afirmó el periodista– Tinelli no querría cruzarse debido a que la relación entre ambos no habría terminado bien y existiría incluso una deuda pendiente.