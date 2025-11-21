Migue Granados reveló cómo hizo para bajar 20 kilos con una particular dieta y qué le cuesta dejar

El conductor detalló su experiencia con la dieta keto y fue interactuando con algunos de los usuarios que le realizaban consultas al respecto.

"¿Migue cómo haces? A las 11 am ya arrancas en el programa con chatarras o jamones crudos y tomas diez litros de Coca por día", le marcó un seguidor.

Y Migue Granados reconoció: "Mirá, la Coca no la puedo dejar. Pero estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto".

“Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”, remarcó sobre los alimentos que se permite. Y cerró: "No chinchus y salame todo el día".

La dieta keto, o cetogénica, es un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas. Su objetivo es que el cuerpo utilice la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa (azúcar).

Esto se logra al reemplazar los carbohidratos por grasas, obligando al hígado a producir cetonas a partir de la grasa, que el cuerpo puede usar como combustible.

Migue Granados explicó el motivo por el que Paula Chaves se negó a entrevistar a la China Suárez

Migue Granados reveló los motivos por los que Paula Chaves se negó a entrevistar a la China Suárez después del escándalo por la nota cancelada a último momento de la actriz en Luzu Tv.

“Inicialmente fue así: creo que Paula y la China comparten mánager. Entonces, la primera idea de la nota de la China era, según su prensa y su gente, que se la haga Paula”, comenzó explicando el conductor de Olga en diálogo con Puro Show (El Trece).

Pero luego se sinceró sobre el motivo por el que se optó por no hacer la charla al aire entre ambas: “Ella dijo que no por una cuestión de que había que hablar del tema entre ellas porque no solo iban a hablar de la serie. La verdad es que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas. Eso fue lo que dijo y me parece que está bien”.

Migue igualmente reconoció que le hubiera gustado tener a la China en el streaming: “Obviamente por un lado uno dice:‘¡¿cómo nos perdemos una nota con la China?!’. Porque está buena de hacer, pero ella no quería meterse en quilombos y fue la explicación que nos dio y estuvo re bueno”.

“Automáticamente fueron al programa de Leuco y nosotros, jodiendo como siempre, tiramos un tweet jodiendo como que estaba cancelada la China. Cuando eso excedió a nuestros seguidores que entendieron el chiste, borramos el tweet porque la estaban bardeando”, aseguró picante sobre la guerra del streaming con Luzu TV.

Y dejó en claro que no tiene ningún inconveniente con la actriz: “Está todo bien, de hecho ha estado en mi programa, pero a nosotros cuando hay quilombo no nos sirve. Me habló la China para preguntarme si tenemos buena onda o no y sí. Yo cero drama con la China”, finalizó.